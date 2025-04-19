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На Новосибирск обрушился сильный снегопад - РИА Новости, 19.04.2025
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03:33 19.04.2025
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На Новосибирск обрушился сильный снегопад
На Новосибирск обрушился сильный снегопад - РИА Новости, 19.04.2025
На Новосибирск обрушился сильный снегопад
Сильный снегопад с ветром обрушился на Новосибирск в ночь на субботу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T03:33:00+03:00
2025-04-19T03:33:00+03:00
общество
новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 19 апр - РИА Новости. Сильный снегопад с ветром обрушился на Новосибирск в ночь на субботу, передает корреспондент РИА Новости. Ранее синоптики и ГУМЧС РФ по региону сообщали о том, что в выходные дни и в начале следующей недели в Новосибирской области ожидается понижение температуры воздуха ночью от минус 1 до минус 9 градусов, осадки в виде мокрого снега с дождем и ветер с порывами до 17-20 метров в секунду. Как передает корреспондент РИА Новости, в настоящее время в Новосибирске наблюдается типично зимняя погода. Выпал снег, температура воздуха составляет около минус 5 градусов, в городе сильная метель.
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общество, новосибирск
Общество, Новосибирск
На Новосибирск обрушился сильный снегопад

На Новосибирск обрушился сильный снегопад с ветром

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМужчина сметает снег с машины
Мужчина сметает снег с машины - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Мужчина сметает снег с машины. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 19 апр - РИА Новости. Сильный снегопад с ветром обрушился на Новосибирск в ночь на субботу, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее синоптики и ГУМЧС РФ по региону сообщали о том, что в выходные дни и в начале следующей недели в Новосибирской области ожидается понижение температуры воздуха ночью от минус 1 до минус 9 градусов, осадки в виде мокрого снега с дождем и ветер с порывами до 17-20 метров в секунду.
Как передает корреспондент РИА Новости, в настоящее время в Новосибирске наблюдается типично зимняя погода. Выпал снег, температура воздуха составляет около минус 5 градусов, в городе сильная метель.
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