https://ria.ru/20250419/nigerija-2012221343.html

В Нигерии при нападении предполагаемых скотоводов погибли 17 человек

В Нигерии при нападении предполагаемых скотоводов погибли 17 человек - РИА Новости, 19.04.2025

В Нигерии при нападении предполагаемых скотоводов погибли 17 человек

Семнадцать человек погибли в Нигерии в результате нападения, которое, как предполагается, было совершено вооруженными скотоводами, сообщает издание Punch. РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T04:48:00+03:00

2025-04-19T04:48:00+03:00

2025-04-19T04:48:00+03:00

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Семнадцать человек погибли в Нигерии в результате нападения, которое, как предполагается, было совершено вооруженными скотоводами, сообщает издание Punch. "Полицейское управление штата Бенуэ подтвердило гибель 17 человек в результате вооруженных нападений предполагаемых скотоводов", - пишет издание. Издание уточняет, что силовики продолжают оттеснять нападавших, которые пытаются укрыться в лесах. Как передает агентство Франс Пресс, в центральной части Нигерии регулярно происходят столкновения между скотоводами и фермерами из-за земельных споров.

https://ria.ru/20250126/nigerija-1995564188.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нигерия