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В Нигерии при нападении предполагаемых скотоводов погибли 17 человек
В Нигерии при нападении предполагаемых скотоводов погибли 17 человек - РИА Новости, 19.04.2025
В Нигерии при нападении предполагаемых скотоводов погибли 17 человек
Семнадцать человек погибли в Нигерии в результате нападения, которое, как предполагается, было совершено вооруженными скотоводами, сообщает издание Punch. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T04:48:00+03:00
2025-04-19T04:48:00+03:00
2025-04-19T04:48:00+03:00
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Семнадцать человек погибли в Нигерии в результате нападения, которое, как предполагается, было совершено вооруженными скотоводами, сообщает издание Punch. "Полицейское управление штата Бенуэ подтвердило гибель 17 человек в результате вооруженных нападений предполагаемых скотоводов", - пишет издание. Издание уточняет, что силовики продолжают оттеснять нападавших, которые пытаются укрыться в лесах. Как передает агентство Франс Пресс, в центральной части Нигерии регулярно происходят столкновения между скотоводами и фермерами из-за земельных споров.
https://ria.ru/20250126/nigerija-1995564188.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нигерия
В Нигерии при нападении предполагаемых скотоводов погибли 17 человек
В Нигерии при вооруженном нападении предполагаемых скотоводов погибли 17 человек