Рейтинг@Mail.ru
Непомнящий и Карлсен выиграли еще по две партии на турнире в Карлсруэ - РИА Новости Спорт, 20.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:41 19.04.2025 (обновлено: 12:00 20.04.2025)
https://ria.ru/20250419/nepomnyaschiy-2012322866.html
Непомнящий и Карлсен выиграли еще по две партии на турнире в Карлсруэ
Непомнящий и Карлсен выиграли еще по две партии на турнире в Карлсруэ - РИА Новости Спорт, 20.04.2025
Непомнящий и Карлсен выиграли еще по две партии на турнире в Карлсруэ
Российский шахматист Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен выиграли по две партии за второй игровой день турнира grenke Freestyle Chess в немецком Карлсруэ. РИА Новости Спорт, 20.04.2025
2025-04-19T22:41:00+03:00
2025-04-20T12:00:00+03:00
спорт
ян непомнящий
магнус карлсен
шахматы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870869544_0:305:3072:2033_1920x0_80_0_0_f6dca29a5bdc4ee8216551f1eb3374ce.jpg
https://ria.ru/20250416/shakhmaty-2011554200.html
https://ria.ru/20250402/shakhmaty-2008901684.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870869544_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3e9ed45d87f7106df6f9aa65f9b1257a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, ян непомнящий, магнус карлсен, шахматы
Спорт, Ян Непомнящий, Магнус Карлсен, Шахматы
Непомнящий и Карлсен выиграли еще по две партии на турнире в Карлсруэ

Непомнящий и Карлсен выиграли по две партии во второй день турнира в Карлсруэ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГроссмейстер Ян Непомнящий
Гроссмейстер Ян Непомнящий - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Гроссмейстер Ян Непомнящий. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российский шахматист Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен выиграли по две партии за второй игровой день турнира grenke Freestyle Chess в немецком Карлсруэ.
В субботу Непомнящий в четвертом раунде белыми фигурами обыграл немца Марко Добрикова, а в пятом черными одержал победу над представителем Словакии Юраем Друской.
Шахматы. Первенство мира. А. Горячкина – Ц. Вэньцзюнь. Тай-брейк - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Цзюй Вэньцзюнь защитила титул чемпионки мира по шахматам
16 апреля 2025, 12:58
Карлсен сначала черными фигурами обыграл француза Этьена Бакро, а затем белыми фигурами одержал победу над израильским шахматистом Виктором Михалевским.
Турнир в Карлсруэ проходит 17-21 апреля. Призовой фонд соревнований составляет 225 тысяч евро, победитель заработает 60 тысяч евро.
После пяти сыгранных раундов Карлсен лидирует в таблице с пятью выигранными партиями и пятью баллами, Непомнящий располагается на 15-й позиции с четырьмя очками.
Анна Шухман - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
FIDE присвоила школьнице из России звание женского гроссмейстера
2 апреля 2025, 14:48
 
СпортЯн НепомнящийМагнус КарлсенШахматы
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    М. Фучович
    66
    23
  • Хоккей
    05.01 14:30
    Салават Юлаев
    Нефтехимик
  • Хоккей
    05.01 17:00
    Шанхайские Драконы
    Лада
  • Хоккей
    05.01 17:00
    Сочи
    Динамо Москва
  • Баскетбол
    05.01 17:00
    ЦСКА
    Автодор
  • Хоккей
    06.01 03:00
    Вашингтон
    Анахайм
  • Хоккей
    06.01 03:00
    Рейнджерс
    Юта
  • Хоккей
    06.01 03:30
    Оттава
    Детройт
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала