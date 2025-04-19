Непомнящий и Карлсен выиграли еще по две партии на турнире в Карлсруэ

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российский шахматист Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен выиграли по две партии за второй игровой день турнира grenke Freestyle Chess в немецком Карлсруэ.
В субботу Непомнящий в четвертом раунде белыми фигурами обыграл немца Марко Добрикова, а в пятом черными одержал победу над представителем Словакии Юраем Друской.
Карлсен сначала черными фигурами обыграл француза Этьена Бакро, а затем белыми фигурами одержал победу над израильским шахматистом Виктором Михалевским.
Турнир в Карлсруэ проходит 17-21 апреля. Призовой фонд соревнований составляет 225 тысяч евро, победитель заработает 60 тысяч евро.
После пяти сыгранных раундов Карлсен лидирует в таблице с пятью выигранными партиями и пятью баллами, Непомнящий располагается на 15-й позиции с четырьмя очками.
