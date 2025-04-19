https://ria.ru/20250419/naznachenie-2012213116.html

Мишустин провел изменения в совете директоров "Почты России"

Мишустин провел изменения в совете директоров "Почты России" - РИА Новости, 19.04.2025

Мишустин провел изменения в совете директоров "Почты России"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил главу комитета Госдумы по вопросам собственности Сергея Гаврилова членом совета директоров "Почты России", освободив РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T01:24:00+03:00

2025-04-19T01:24:00+03:00

2025-04-19T01:59:00+03:00

политика

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил главу комитета Госдумы по вопросам собственности Сергея Гаврилова членом совета директоров "Почты России", освободив от указанной должности врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, соответствующее распоряжение правительства размещено на портале официального опубликования правовых актов. "Назначить председателя комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Гаврилова С.А. членом совета директоров акционерного общества "Почта России", освободив от указанной должности Хинштейна А.Е", - говорится в документе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, курская область, михаил мишустин, александр хинштейн, почта россии, госдума рф, сергей гаврилов