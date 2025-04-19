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Мишустин провел изменения в совете директоров "Почты России" - РИА Новости, 19.04.2025
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01:24 19.04.2025 (обновлено: 01:59 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/naznachenie-2012213116.html
Мишустин провел изменения в совете директоров "Почты России"
Мишустин провел изменения в совете директоров "Почты России" - РИА Новости, 19.04.2025
Мишустин провел изменения в совете директоров "Почты России"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил главу комитета Госдумы по вопросам собственности Сергея Гаврилова членом совета директоров "Почты России", освободив РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T01:24:00+03:00
2025-04-19T01:59:00+03:00
политика
россия
курская область
михаил мишустин
александр хинштейн
почта россии
госдума рф
сергей гаврилов
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил главу комитета Госдумы по вопросам собственности Сергея Гаврилова членом совета директоров "Почты России", освободив от указанной должности врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, соответствующее распоряжение правительства размещено на портале официального опубликования правовых актов. "Назначить председателя комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Гаврилова С.А. членом совета директоров акционерного общества "Почта России", освободив от указанной должности Хинштейна А.Е", - говорится в документе.
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политика, россия, курская область, михаил мишустин, александр хинштейн, почта россии, госдума рф, сергей гаврилов
Политика, Россия, Курская область, Михаил Мишустин, Александр Хинштейн, Почта России, Госдума РФ, Сергей Гаврилов
Мишустин провел изменения в совете директоров "Почты России"

Мишустин освободил Хинштейна от поста в совете директоров "Почты России"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЦентральный офис ФГУП "Почта России" на Варшавском шоссе в Москве.
Центральный офис ФГУП Почта России на Варшавском шоссе в Москве. - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Центральный офис ФГУП "Почта России" на Варшавском шоссе в Москве.. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил главу комитета Госдумы по вопросам собственности Сергея Гаврилова членом совета директоров "Почты России", освободив от указанной должности врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, соответствующее распоряжение правительства размещено на портале официального опубликования правовых актов.
"Назначить председателя комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Гаврилова С.А. членом совета директоров акционерного общества "Почта России", освободив от указанной должности Хинштейна А.Е", - говорится в документе.
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ПолитикаРоссияКурская областьМихаил МишустинАлександр ХинштейнПочта РоссииГосдума РФСергей Гаврилов
 
 
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