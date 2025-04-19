https://ria.ru/20250419/moskva-2012745607.html

В Москве упростили порядок согласования перепланировок в домах

В Москве упростили порядок согласования перепланировок в домах - РИА Новости, 22.04.2025

В Москве упростили порядок согласования перепланировок в домах

Порядок согласования перепланировок в многоквартирных домах упростили в Москве, соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин, сообщается на РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-19T13:37:00+03:00

2025-04-19T13:37:00+03:00

2025-04-22T15:08:00+03:00

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москва

сергей собянин

мосжилинспекция

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Порядок согласования перепланировок в многоквартирных домах упростили в Москве, соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин, сообщается на сайте мэра и правительства. "В столице упростили порядок согласования перепланировок помещений в многоквартирных домах. Постановление по данному вопросу подписал Сергей Собянин. В соответствующие нормативно-правовые акты Москвы внесен ряд изменений, в результате которых на 30%, с 30 до 20 рабочих дней, сократятся сроки предоставления услуги для планируемых и ранее выполненных работ. Помимо этого, организуют межведомственное взаимодействие Мосжилинспекции с Росреестром для внесения изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости после оформления акта о завершенной перепланировке", - говорится в сообщении. Отмечается, что также расширен перечень работ, согласование которых проходит в упрощенном порядке, без разработки проекта, по эскизу. В него включено устройство, изменение конфигурации и демонтаж подиумов, пандусов и ступеней, а также заложение проектных проемов в несущих стенах. "Упраздняется выдача результатов оказания услуги в бумажном виде, что избавляет заявителей от необходимости посещать центры госуслуг "Мои документы". Таким образом, будет полностью завершена цифровизация предоставления услуги по согласованию перепланировки помещений в многоквартирных домах Москвы", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20241125/biryukov-1985606068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, сергей собянин, мосжилинспекция, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)