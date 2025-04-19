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В Москве упростили порядок согласования перепланировок в домах - РИА Новости, 22.04.2025
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13:37 19.04.2025 (обновлено: 15:08 22.04.2025)
https://ria.ru/20250419/moskva-2012745607.html
В Москве упростили порядок согласования перепланировок в домах
В Москве упростили порядок согласования перепланировок в домах - РИА Новости, 22.04.2025
В Москве упростили порядок согласования перепланировок в домах
Порядок согласования перепланировок в многоквартирных домах упростили в Москве, соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин, сообщается на РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-19T13:37:00+03:00
2025-04-22T15:08:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергей собянин
мосжилинспекция
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Порядок согласования перепланировок в многоквартирных домах упростили в Москве, соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин, сообщается на сайте мэра и правительства. "В столице упростили порядок согласования перепланировок помещений в многоквартирных домах. Постановление по данному вопросу подписал Сергей Собянин. В соответствующие нормативно-правовые акты Москвы внесен ряд изменений, в результате которых на 30%, с 30 до 20 рабочих дней, сократятся сроки предоставления услуги для планируемых и ранее выполненных работ. Помимо этого, организуют межведомственное взаимодействие Мосжилинспекции с Росреестром для внесения изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости после оформления акта о завершенной перепланировке", - говорится в сообщении. Отмечается, что также расширен перечень работ, согласование которых проходит в упрощенном порядке, без разработки проекта, по эскизу. В него включено устройство, изменение конфигурации и демонтаж подиумов, пандусов и ступеней, а также заложение проектных проемов в несущих стенах. "Упраздняется выдача результатов оказания услуги в бумажном виде, что избавляет заявителей от необходимости посещать центры госуслуг "Мои документы". Таким образом, будет полностью завершена цифровизация предоставления услуги по согласованию перепланировки помещений в многоквартирных домах Москвы", - сказано в сообщении.
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москва, сергей собянин, мосжилинспекция, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин, Мосжилинспекция, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)

В Москве упростили порядок согласования перепланировок в домах

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мэр Москвы Сергей Собянин
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Порядок согласования перепланировок в многоквартирных домах упростили в Москве, соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин, сообщается на сайте мэра и правительства.
"В столице упростили порядок согласования перепланировок помещений в многоквартирных домах. Постановление по данному вопросу подписал Сергей Собянин. В соответствующие нормативно-правовые акты Москвы внесен ряд изменений, в результате которых на 30%, с 30 до 20 рабочих дней, сократятся сроки предоставления услуги для планируемых и ранее выполненных работ. Помимо этого, организуют межведомственное взаимодействие Мосжилинспекции с Росреестром для внесения изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости после оформления акта о завершенной перепланировке", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что также расширен перечень работ, согласование которых проходит в упрощенном порядке, без разработки проекта, по эскизу. В него включено устройство, изменение конфигурации и демонтаж подиумов, пандусов и ступеней, а также заложение проектных проемов в несущих стенах.
"Упраздняется выдача результатов оказания услуги в бумажном виде, что избавляет заявителей от необходимости посещать центры госуслуг "Мои документы". Таким образом, будет полностью завершена цифровизация предоставления услуги по согласованию перепланировки помещений в многоквартирных домах Москвы", - сказано в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваСергей СобянинМосжилинспекцияФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
 
 
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