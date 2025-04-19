https://ria.ru/20250419/moshennichestvo-2012217003.html

Студенты лингвистических вузов применили оригинальную схему мошенничества

Студенты лингвистических вузов применили оригинальную схему мошенничества - РИА Новости, 19.04.2025

Студенты лингвистических вузов применили оригинальную схему мошенничества

Студенты лингвистических вузов выдают себя за иностранок на сайтах знакомств, чтобы выманивать деньги у россиян, сообщается в материалах МВД, с которыми... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T02:49:00+03:00

2025-04-19T02:49:00+03:00

2025-04-19T05:25:00+03:00

общество

мошенничество

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Студенты лингвистических вузов выдают себя за иностранок на сайтах знакомств, чтобы выманивать деньги у россиян, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости."Брачные мошенничества" <...> на сайтах знакомств преступники выбирают жертву, налаживают с ним электронную переписку от имени девушек, обещая приехать с целью создания в будущем семьи. Затем под различными предлогами "невесты" выманивают деньги (на лечение, покупку мобильного телефона, приобретение билетов, оплаты визы и так далее). Переписка ведется главным образом студентами лингвистических вузов", — говорится в материалах.Направленные жертвами деньги преступники получают на подставных лиц, уточнили в ведомстве.При этом после получения средств переписка под различными предлогами прекращается, заключили в МВД.

https://ria.ru/20250209/mvd-1998240603.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, мошенничество, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)