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Студенты лингвистических вузов применили оригинальную схему мошенничества - РИА Новости, 19.04.2025
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02:49 19.04.2025 (обновлено: 05:25 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/moshennichestvo-2012217003.html
Студенты лингвистических вузов применили оригинальную схему мошенничества
Студенты лингвистических вузов применили оригинальную схему мошенничества - РИА Новости, 19.04.2025
Студенты лингвистических вузов применили оригинальную схему мошенничества
Студенты лингвистических вузов выдают себя за иностранок на сайтах знакомств, чтобы выманивать деньги у россиян, сообщается в материалах МВД, с которыми... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T02:49:00+03:00
2025-04-19T05:25:00+03:00
общество
мошенничество
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Студенты лингвистических вузов выдают себя за иностранок на сайтах знакомств, чтобы выманивать деньги у россиян, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости."Брачные мошенничества" &lt;...&gt; на сайтах знакомств преступники выбирают жертву, налаживают с ним электронную переписку от имени девушек, обещая приехать с целью создания в будущем семьи. Затем под различными предлогами "невесты" выманивают деньги (на лечение, покупку мобильного телефона, приобретение билетов, оплаты визы и так далее). Переписка ведется главным образом студентами лингвистических вузов", — говорится в материалах.Направленные жертвами деньги преступники получают на подставных лиц, уточнили в ведомстве.При этом после получения средств переписка под различными предлогами прекращается, заключили в МВД.
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общество, мошенничество, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Мошенничество, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Студенты лингвистических вузов применили оригинальную схему мошенничества

МВД: студенты-лингвисты выманивают деньги, притворяясь иностранками

© РИА Новости / Михаил ФомичевРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Студенты лингвистических вузов выдают себя за иностранок на сайтах знакомств, чтобы выманивать деньги у россиян, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
«
"Брачные мошенничества" <...> на сайтах знакомств преступники выбирают жертву, налаживают с ним электронную переписку от имени девушек, обещая приехать с целью создания в будущем семьи. Затем под различными предлогами "невесты" выманивают деньги (на лечение, покупку мобильного телефона, приобретение билетов, оплаты визы и так далее). Переписка ведется главным образом студентами лингвистических вузов", — говорится в материалах.
Направленные жертвами деньги преступники получают на подставных лиц, уточнили в ведомстве.
При этом после получения средств переписка под различными предлогами прекращается, заключили в МВД.
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ОбществоМошенничествоРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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