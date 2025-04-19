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Студенты лингвистических вузов применили оригинальную схему мошенничества
Студенты лингвистических вузов применили оригинальную схему мошенничества - РИА Новости, 19.04.2025
Студенты лингвистических вузов применили оригинальную схему мошенничества
Студенты лингвистических вузов выдают себя за иностранок на сайтах знакомств, чтобы выманивать деньги у россиян, сообщается в материалах МВД, с которыми... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T02:49:00+03:00
2025-04-19T02:49:00+03:00
2025-04-19T05:25:00+03:00
общество
мошенничество
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Студенты лингвистических вузов выдают себя за иностранок на сайтах знакомств, чтобы выманивать деньги у россиян, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости."Брачные мошенничества" <...> на сайтах знакомств преступники выбирают жертву, налаживают с ним электронную переписку от имени девушек, обещая приехать с целью создания в будущем семьи. Затем под различными предлогами "невесты" выманивают деньги (на лечение, покупку мобильного телефона, приобретение билетов, оплаты визы и так далее). Переписка ведется главным образом студентами лингвистических вузов", — говорится в материалах.Направленные жертвами деньги преступники получают на подставных лиц, уточнили в ведомстве.При этом после получения средств переписка под различными предлогами прекращается, заключили в МВД.
https://ria.ru/20250209/mvd-1998240603.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мошенничество, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Мошенничество, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Студенты лингвистических вузов применили оригинальную схему мошенничества
МВД: студенты-лингвисты выманивают деньги, притворяясь иностранками