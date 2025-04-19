https://ria.ru/20250419/moldaviya-2012263570.html
Депутат из ПМР счел власти Молдавии сумасшедшими из-за ситуации с Маркеллом
Депутат из ПМР счел власти Молдавии сумасшедшими из-за ситуации с Маркеллом - РИА Новости, 19.04.2025
Депутат из ПМР счел власти Молдавии сумасшедшими из-за ситуации с Маркеллом
Власти Молдавии фактически "сходят с ума" в своем оскорбительном унижении православного священника в преддверии праздника Святой Пасхи, заявил депутат... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T14:08:00+03:00
2025-04-19T14:08:00+03:00
2025-04-19T14:08:00+03:00
религия
молдавия
майя санду
задержание архиепископа маркелла в молдавии
в мире
православие
иерусалим
израиль
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ТИРАСПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости. Власти Молдавии фактически "сходят с ума" в своем оскорбительном унижении православного священника в преддверии праздника Святой Пасхи, заявил депутат Верховного Совета (парламента) Приднестровья, политолог Андрей Сафонов. В пятницу архиепископа Маркелла вновь не пустили в Израиль за Благодатным огнем, ранее в четверг он уже пытался вылететь, однако был задержан в аэропорту Кишинёва для дополнительной проверки, из-за чего опоздал на рейс. В Русской православной церкви (РПЦ) назвали эти действия молдавских властей нарушением религиозной свободы, которое может лишить верующих Благодатного огня, и призвали расследовать этот инцидент. "Сандунистский (Майя Санду – президент Молдавии) режим сходит с ума. Благодатный. Сандунистский режим перешёл все черты в своих провокациях и желании взорвать обстановку в бывшей Советской Молдавии. Унижение епископа Маркела – это оскорбление всех верующих", - написал Сафонов на своей странице в соцсети Facebook*. По его словам, практически одновременно с бессмысленным выступлением главы режима 17 апреля с парламентской трибуны, удар нанесён по Русской Православной Церкви в лице Митрополии Молдавии. Депутат полагает, что это было продуманное оскорбление. "Молдавия всегда окормлялась Русской Православной Церковью… Со стороны сандунистов можно ждать атак на всю Митрополию Молдовы и в дальнейшем. ПМР же признаёт только Митрополию Молдовы в составе Русской Православной Церкви", - подчеркнул Сафонов. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви, - кишиневские власти фактически не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу вылететь в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему до вылета самолета проверку. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", "Ленты.ру", "Правды.ру", агентства "Регнум", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.* Компания Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская.
https://ria.ru/20250419/moldaviya-2012247635.html
https://ria.ru/20250419/rezhim-2012076488.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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молдавия, майя санду, задержание архиепископа маркелла в молдавии, в мире, православие, иерусалим, израиль
Религия, Молдавия, Майя Санду, Задержание архиепископа Маркелла в Молдавии, В мире, Православие, Иерусалим, Израиль
Депутат из ПМР счел власти Молдавии сумасшедшими из-за ситуации с Маркеллом
Депутат из ПМР Сафонов: Молдавия сходит с ума в унижении архиепископа Маркелла
ТИРАСПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости. Власти Молдавии фактически "сходят с ума" в своем оскорбительном унижении православного священника в преддверии праздника Святой Пасхи, заявил депутат Верховного Совета (парламента) Приднестровья, политолог Андрей Сафонов.
В пятницу архиепископа Маркелла вновь не пустили в Израиль за Благодатным огнем, ранее в четверг он уже пытался вылететь, однако был задержан в аэропорту Кишинёва для дополнительной проверки, из-за чего опоздал на рейс. В Русской православной церкви (РПЦ) назвали эти действия молдавских властей нарушением религиозной свободы, которое может лишить верующих Благодатного огня, и призвали расследовать этот инцидент.
"Сандунистский (Майя Санду
– президент Молдавии) режим сходит с ума. Благодатный. Сандунистский режим перешёл все черты в своих провокациях и желании взорвать обстановку в бывшей Советской Молдавии. Унижение епископа Маркела – это оскорбление всех верующих", - написал Сафонов на своей странице в соцсети Facebook*.
По его словам, практически одновременно с бессмысленным выступлением главы режима 17 апреля с парламентской трибуны, удар нанесён по Русской Православной Церкви в лице Митрополии Молдавии. Депутат полагает, что это было продуманное оскорбление.
"Молдавия всегда окормлялась Русской Православной Церковью… Со стороны сандунистов можно ждать атак на всю Митрополию Молдовы и в дальнейшем. ПМР же признаёт только Митрополию Молдовы в составе Русской Православной Церкви", - подчеркнул Сафонов.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви, - кишиневские власти фактически не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу вылететь в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему до вылета самолета проверку.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца
", "Российской газеты", "Ленты.ру", "Правды.ру", агентства "Регнум", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии
было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
* Компания Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская.