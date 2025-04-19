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Минпросвещения раскрыло детали о едином расписании в школах - РИА Новости, 19.04.2025
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12:33 19.04.2025 (обновлено: 13:57 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/minprosvescheniya-2012250931.html
Минпросвещения раскрыло детали о едином расписании в школах
Минпросвещения раскрыло детали о едином расписании в школах - РИА Новости, 19.04.2025
Минпросвещения раскрыло детали о едином расписании в школах
Школы получат возможность адаптировать единое расписание уроков, сообщили РИА Новости в Минпросвещения. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T12:33:00+03:00
2025-04-19T13:57:00+03:00
общество
россия
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Школы получат возможность адаптировать единое расписание уроков, сообщили РИА Новости в Минпросвещения."Школы смогут адаптировать расписание под свои условия, но в рамках единых федеральных требований. Внедрение единого расписания — это важный шаг к здоровью, успешному обучению и гармоничному развитию наших детей", — заявили в ведомстве.Ключевая задача введения единого расписания уроков — минимизация перегрузки и равномерное распределение учебы, пояснили в ведомстве.По словам заместителя директора Института содержания и методов обучения (ИСМО) Людмилы Лагуновой, инициатива также поможет школьникам легко переходить из одной школы в другую, если такая необходимость есть.&quot;Это минимизирует случаи, когда, перейдя из одной школы в другую, переехав в другой регион, ребенок сталкивается с тем, что у него выпал, например, целый раздел по биологии (вариантов программ по биологии не так давно было больше 15)&quot;, — отметила она.Предполагается, что штатные расписания в образовательных организациях позволят четко понимать, какая у учителя нагрузка, сколько уроков и для какого количества школьников провел педагог.
https://ria.ru/20250418/predlozhenie-2012054241.html
https://ria.ru/20250415/minprosvescheniya-2011272604.html
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общество, россия, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
Минпросвещения раскрыло детали о едином расписании в школах

Минпросвещения: школы смогут адаптировать единое расписание уроков

© Depositphotos.com / Lev DolgachovУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© Depositphotos.com / Lev Dolgachov
Урок в школе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Школы получат возможность адаптировать единое расписание уроков, сообщили РИА Новости в Минпросвещения.
"Школы смогут адаптировать расписание под свои условия, но в рамках единых федеральных требований. Внедрение единого расписания — это важный шаг к здоровью, успешному обучению и гармоничному развитию наших детей", — заявили в ведомстве.
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Незадолго до этого глава министерства Сергей Кравцов рассказал агентству, что в образовательных учреждениях страны введут единое расписание уроков, работа над инициативой завершается.

Ключевая задача введения единого расписания уроков — минимизация перегрузки и равномерное распределение учебы, пояснили в ведомстве.
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По словам заместителя директора Института содержания и методов обучения (ИСМО) Людмилы Лагуновой, инициатива также поможет школьникам легко переходить из одной школы в другую, если такая необходимость есть.
«

"Это минимизирует случаи, когда, перейдя из одной школы в другую, переехав в другой регион, ребенок сталкивается с тем, что у него выпал, например, целый раздел по биологии (вариантов программ по биологии не так давно было больше 15)", — отметила она.

Предполагается, что штатные расписания в образовательных организациях позволят четко понимать, какая у учителя нагрузка, сколько уроков и для какого количества школьников провел педагог.
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ОбществоРоссияСергей КравцовМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
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