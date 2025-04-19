Минпросвещения раскрыло детали о едином расписании в школах
Минпросвещения: школы смогут адаптировать единое расписание уроков
© Depositphotos.com / Lev DolgachovУрок в школе
© Depositphotos.com / Lev Dolgachov
Урок в школе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Школы получат возможность адаптировать единое расписание уроков, сообщили РИА Новости в Минпросвещения.
"Школы смогут адаптировать расписание под свои условия, но в рамках единых федеральных требований. Внедрение единого расписания — это важный шаг к здоровью, успешному обучению и гармоничному развитию наших детей", — заявили в ведомстве.
Незадолго до этого глава министерства Сергей Кравцов рассказал агентству, что в образовательных учреждениях страны введут единое расписание уроков, работа над инициативой завершается.
Ключевая задача введения единого расписания уроков — минимизация перегрузки и равномерное распределение учебы, пояснили в ведомстве.
По словам заместителя директора Института содержания и методов обучения (ИСМО) Людмилы Лагуновой, инициатива также поможет школьникам легко переходить из одной школы в другую, если такая необходимость есть.
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"Это минимизирует случаи, когда, перейдя из одной школы в другую, переехав в другой регион, ребенок сталкивается с тем, что у него выпал, например, целый раздел по биологии (вариантов программ по биологии не так давно было больше 15)", — отметила она.
Предполагается, что штатные расписания в образовательных организациях позволят четко понимать, какая у учителя нагрузка, сколько уроков и для какого количества школьников провел педагог.