https://ria.ru/20250419/minprosvescheniya-2012250931.html

Минпросвещения раскрыло детали о едином расписании в школах

Минпросвещения раскрыло детали о едином расписании в школах - РИА Новости, 19.04.2025

Минпросвещения раскрыло детали о едином расписании в школах

Школы получат возможность адаптировать единое расписание уроков, сообщили РИА Новости в Минпросвещения. РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T12:33:00+03:00

2025-04-19T12:33:00+03:00

2025-04-19T13:57:00+03:00

общество

россия

сергей кравцов

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Школы получат возможность адаптировать единое расписание уроков, сообщили РИА Новости в Минпросвещения."Школы смогут адаптировать расписание под свои условия, но в рамках единых федеральных требований. Внедрение единого расписания — это важный шаг к здоровью, успешному обучению и гармоничному развитию наших детей", — заявили в ведомстве.Ключевая задача введения единого расписания уроков — минимизация перегрузки и равномерное распределение учебы, пояснили в ведомстве.По словам заместителя директора Института содержания и методов обучения (ИСМО) Людмилы Лагуновой, инициатива также поможет школьникам легко переходить из одной школы в другую, если такая необходимость есть."Это минимизирует случаи, когда, перейдя из одной школы в другую, переехав в другой регион, ребенок сталкивается с тем, что у него выпал, например, целый раздел по биологии (вариантов программ по биологии не так давно было больше 15)", — отметила она.Предполагается, что штатные расписания в образовательных организациях позволят четко понимать, какая у учителя нагрузка, сколько уроков и для какого количества школьников провел педагог.

https://ria.ru/20250418/predlozhenie-2012054241.html

https://ria.ru/20250415/minprosvescheniya-2011272604.html

https://ria.ru/20250418/gosduma-2011946066.html

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общество, россия, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)