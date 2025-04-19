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Минобороны показало кадры с освобожденными российскими военными - РИА Новости, 19.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:21 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/minoborony-2012311702.html
Минобороны показало кадры с освобожденными российскими военными
Минобороны показало кадры с освобожденными российскими военными - РИА Новости, 19.04.2025
Минобороны показало кадры с освобожденными российскими военными
Минобороны РФ опубликовало видеоролик с обменянными и вернувшимися с подконтрольной Киеву территории российскими военнослужащими. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T20:21:00+03:00
2025-04-19T20:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролик с обменянными и вернувшимися с подконтрольной Киеву территории российскими военнослужащими. На кадрах видно, как военнослужащие выходят из здания, садятся в автобусы и едут на них по дороге, с обеих сторон окружённой лесами. Ранее МО РФ сообщило, что Россия в результате переговоров вернула с подконтрольной Киеву территории 246 военнослужащих. Столько же пленных украинцев переданы Киеву, сообщили в Минобороны России. Посредничество гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты. Сейчас вернувшиеся военнослужащие РФ находятся на территории Белоруссии и скоро будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250419/minoborony-2012292483.html
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Кадры с обменянными и вернувшимися с подконтрольной Киеву территории российскими военнослужащими
Кадры с обменянными и вернувшимися с подконтрольной Киеву территории российскими военнослужащими.
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в мире, россия, белоруссия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Белоруссия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало кадры с освобожденными российскими военными

Минобороны показало, как освобожденные ВСУ пленные возвращаются в Россию

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролик с обменянными и вернувшимися с подконтрольной Киеву территории российскими военнослужащими.
На кадрах видно, как военнослужащие выходят из здания, садятся в автобусы и едут на них по дороге, с обеих сторон окружённой лесами.
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Ранее МО РФ сообщило, что Россия в результате переговоров вернула с подконтрольной Киеву территории 246 военнослужащих. Столько же пленных украинцев переданы Киеву, сообщили в Минобороны России.
Посредничество гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты. Сейчас вернувшиеся военнослужащие РФ находятся на территории Белоруссии и скоро будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияБелоруссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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