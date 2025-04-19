https://ria.ru/20250419/minoborony-2012311702.html

Минобороны показало кадры с освобожденными российскими военными

Минобороны показало кадры с освобожденными российскими военными - РИА Новости, 19.04.2025

Минобороны показало кадры с освобожденными российскими военными

Минобороны РФ опубликовало видеоролик с обменянными и вернувшимися с подконтрольной Киеву территории российскими военнослужащими. РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T20:21:00+03:00

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2025-04-19T20:21:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролик с обменянными и вернувшимися с подконтрольной Киеву территории российскими военнослужащими. На кадрах видно, как военнослужащие выходят из здания, садятся в автобусы и едут на них по дороге, с обеих сторон окружённой лесами. Ранее МО РФ сообщило, что Россия в результате переговоров вернула с подконтрольной Киеву территории 246 военнослужащих. Столько же пленных украинцев переданы Киеву, сообщили в Минобороны России. Посредничество гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты. Сейчас вернувшиеся военнослужащие РФ находятся на территории Белоруссии и скоро будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250419/minoborony-2012292483.html

https://ria.ru/20250419/plennyj-2012229730.html

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Кадры с обменянными и вернувшимися с подконтрольной Киеву территории российскими военнослужащими Кадры с обменянными и вернувшимися с подконтрольной Киеву территории российскими военнослужащими. 2025-04-19T20:21 true PT0M17S

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в мире, россия, белоруссия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)