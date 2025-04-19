https://ria.ru/20250419/minoborony-2012292483.html

Россия передала Украине раненых военных в качестве жеста доброй воли

Россия передала Украине раненых военных в качестве жеста доброй воли - РИА Новости, 19.04.2025

Россия передала Украине раненых военных в качестве жеста доброй воли

Россия в качестве жеста доброй воли передала Украине 31 раненного военнопленного в обмен на 15 раненых российских военнослужащих, нуждающихся в срочной... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T17:42:00+03:00

2025-04-19T17:42:00+03:00

2025-04-19T17:52:00+03:00

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия в качестве жеста доброй воли передала Украине 31 раненного военнопленного в обмен на 15 раненых российских военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи, сообщили в Минобороны России.Сейчас все российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Кроме того, они получили возможность связаться с родственниками.Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России, указали в МО РФ.При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты, подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20250419/mo-2012293040.html

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