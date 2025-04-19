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Россия передала Украине раненых военных в качестве жеста доброй воли - РИА Новости, 19.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:42 19.04.2025 (обновлено: 17:52 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/minoborony-2012292483.html
Россия передала Украине раненых военных в качестве жеста доброй воли
Россия передала Украине раненых военных в качестве жеста доброй воли - РИА Новости, 19.04.2025
Россия передала Украине раненых военных в качестве жеста доброй воли
Россия в качестве жеста доброй воли передала Украине 31 раненного военнопленного в обмен на 15 раненых российских военнослужащих, нуждающихся в срочной... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T17:42:00+03:00
2025-04-19T17:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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украина
белоруссия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия в качестве жеста доброй воли передала Украине 31 раненного военнопленного в обмен на 15 раненых российских военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи, сообщили в Минобороны России.Сейчас все российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Кроме того, они получили возможность связаться с родственниками.Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России, указали в МО РФ.При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты, подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20250419/mo-2012293040.html
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в мире, россия, украина, белоруссия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Белоруссия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Россия передала Украине раненых военных в качестве жеста доброй воли

Минобороны: Россия передала Украине 31 раненого пленного в обмен на 15 солдат

© РИА Новости / Павел ЛисицынУкраинский военнопленный
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Украинский военнопленный. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия в качестве жеста доброй воли передала Украине 31 раненного военнопленного в обмен на 15 раненых российских военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи, сообщили в Минобороны России.
Сейчас все российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Кроме того, они получили возможность связаться с родственниками.
Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России, указали в МО РФ.
При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты, подчеркнули в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаБелоруссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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