https://ria.ru/20250419/minoborony-2012288038.html

Минобороны: перемирие будут соблюдаться при условии его выполнения Киевом

Минобороны: перемирие будут соблюдаться при условии его выполнения Киевом - РИА Новости, 19.04.2025

Минобороны: перемирие будут соблюдаться при условии его выполнения Киевом

Пасхальное перемирие будет действовать только при его соблюдении Киевом, заявили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T17:12:00+03:00

2025-04-19T17:12:00+03:00

2025-04-19T17:20:00+03:00

киев

россия

пасхальное перемирие, объявленное путиным

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Пасхальное перемирие будет действовать только при его соблюдении Киевом, заявили в Минобороны РФ."Режим прекращения огня вводится в гуманитарных целях и будет соблюдаться российской Объединенной группировкой войск (сил) при условии его взаимного соблюдения киевским режимом", - подчеркнули в МО РФ.

https://ria.ru/20250419/peremirie-2012289011.html

киев

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2025

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киев, россия, пасхальное перемирие, объявленное путиным