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Ликсутов: для сотрудников ОЭЗ Москвы улучшают транспортную доступность - РИА Новости, 19.04.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:00 19.04.2025 (обновлено: 14:54 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/liksutov-2012192441.html
Ликсутов: для сотрудников ОЭЗ Москвы улучшают транспортную доступность
Ликсутов: для сотрудников ОЭЗ Москвы улучшают транспортную доступность - РИА Новости, 19.04.2025
Ликсутов: для сотрудников ОЭЗ Москвы улучшают транспортную доступность
Власти Москвы улучшают транспортную доступность предприятий-резидентов площадки "Печатники" московской ОЭЗ: здесь запущен новый автобусный маршрут, открыт новый РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T11:00:00+03:00
2025-04-19T14:54:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Власти Москвы улучшают транспортную доступность предприятий-резидентов площадки "Печатники" московской ОЭЗ: здесь запущен новый автобусный маршрут, открыт новый пешеходный переход, ведется реконструкция КПП, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Создание удобных и быстрых маршрутов — одна из приоритетных задач, которую поставил мэр Москвы Сергей Собянин. Сегодня на площадке "Печатники" ОЭЗ "Технополис Москва" размещено 130 компаний, которые создали 7,8 тысячи рабочих мест. Транспортную доступность промышленной площадки обеспечивает один из крупнейших транспортных узлов города "Текстильщики-Печатники". В декабре 2024 года от станций метрополитена и Текстильщики МЦД-2 до предприятий на площадке "Печатники" запустили новый автобусный маршрут 74к. За это время он перевез более 10 тысяч пассажиров. В апреле 2025 года у остановки наземного транспорта был обустроен пешеходный переход для более безопасного передвижения сотрудников ОЭЗ", – пояснил Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.Еще одним важным инфраструктурным проектом на площадке "Печатники" является обустройство мест комфортной встречи гостей и клиентов. Существующие контрольно-пропускные пункты будут полностью реконструированы и оборудованы современной системой безопасности, а также кинологическими постами. Общая площадь новых КПП составит до 800 квадратных метров, добавили в пресс-службе.Министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов напомнил, что необходимость улучшения инфраструктуры "Печатников" вызвана постоянным развитием площадки и ростом числа ее резидентов."Площадка оборудована современной инженерной инфраструктурой, ведется строительство ряда новых объектов. В 2024 году был введен в эксплуатацию новый промышленный корпус общей площадью 34 тысячи квадратных метров. До конца этого года на площадке будут запущены новые высокотехнологичные производства",- сказал он.ОЭЗ "Технополис Москва" — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь объектов территорий, на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 390 гектаров. "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.
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96
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москва, максим ликсутов , россия, особые экономические зоны
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Россия, Особые экономические зоны
Ликсутов: для сотрудников ОЭЗ Москвы улучшают транспортную доступность

На площадке "Печатники" ОЭЗ Москвы улучшают транспортную инфраструктуру

© Фото : Пресс-служба ДИПП ОЭЗ "Технополис Москва"
ОЭЗ Технополис Москва - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© Фото : Пресс-служба ДИПП
ОЭЗ "Технополис Москва". Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Власти Москвы улучшают транспортную доступность предприятий-резидентов площадки "Печатники" московской ОЭЗ: здесь запущен новый автобусный маршрут, открыт новый пешеходный переход, ведется реконструкция КПП, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Создание удобных и быстрых маршрутов — одна из приоритетных задач, которую поставил мэр Москвы Сергей Собянин. Сегодня на площадке "Печатники" ОЭЗ "Технополис Москва" размещено 130 компаний, которые создали 7,8 тысячи рабочих мест. Транспортную доступность промышленной площадки обеспечивает один из крупнейших транспортных узлов города "Текстильщики-Печатники". В декабре 2024 года от станций метрополитена и Текстильщики МЦД-2 до предприятий на площадке "Печатники" запустили новый автобусный маршрут 74к. За это время он перевез более 10 тысяч пассажиров. В апреле 2025 года у остановки наземного транспорта был обустроен пешеходный переход для более безопасного передвижения сотрудников ОЭЗ", – пояснил Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.
Еще одним важным инфраструктурным проектом на площадке "Печатники" является обустройство мест комфортной встречи гостей и клиентов. Существующие контрольно-пропускные пункты будут полностью реконструированы и оборудованы современной системой безопасности, а также кинологическими постами. Общая площадь новых КПП составит до 800 квадратных метров, добавили в пресс-службе.
Министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов напомнил, что необходимость улучшения инфраструктуры "Печатников" вызвана постоянным развитием площадки и ростом числа ее резидентов.
"Площадка оборудована современной инженерной инфраструктурой, ведется строительство ряда новых объектов. В 2024 году был введен в эксплуатацию новый промышленный корпус общей площадью 34 тысячи квадратных метров. До конца этого года на площадке будут запущены новые высокотехнологичные производства",- сказал он.
ОЭЗ "Технополис Москва" — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь объектов территорий, на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 390 гектаров. "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим ЛиксутовРоссияОсобые экономические зоны
 
 
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