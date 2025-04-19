https://ria.ru/20250419/lektsiya-2012269477.html

В Библиотеке архитекторов и урбанистов пройдет лекция об Иване Машкове

В Библиотеке архитекторов и урбанистов пройдет лекция об Иване Машкове - РИА Новости, 19.04.2025

В Библиотеке архитекторов и урбанистов пройдет лекция об Иване Машкове

В Библиотеке архитекторов и урбанистов (БАУ) в Москве 24 апреля состоится лекция, посвященная архитектору Ивану Машкову, рассказал министр правительства... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T14:48:00+03:00

2025-04-19T14:48:00+03:00

2025-04-19T14:48:00+03:00

владислав овчинский

департамент градостроительной политики г. москвы

москва

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В Библиотеке архитекторов и урбанистов (БАУ) в Москве 24 апреля состоится лекция, посвященная архитектору Ивану Машкову, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Гостевая лекция "Архитектор империи и Советской России" пройдет 24 апреля в 19:00. Слушатели узнают об активном участии Машкова в формировании застройки столицы, его научной и общественной работе и познакомятся с немногими сохранившимися на сегодняшний день зданиями его авторства", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Лекция состоится на 2-й Брестской улице, дом 6, и будет посвящена истории городского строительства на сломе эпох Русского государства. По словам Овчинского, слушатели будут иметь возможность погрузиться в особенности архитектурного строительства столицы конца XIX – начала XX века.Зарегистрироваться на нее можно на сайте "Пространство".

https://ria.ru/20250419/moskva-2012212673.html

москва

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Артем Смирнов

владислав овчинский, департамент градостроительной политики г. москвы, москва, градостроительный комплекс москвы