В Библиотеке архитекторов и урбанистов пройдет лекция об Иване Машкове
В Библиотеке архитекторов и урбанистов пройдет лекция об архитекторе Машкове
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики МосквыМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В Библиотеке архитекторов и урбанистов (БАУ) в Москве 24 апреля состоится лекция, посвященная архитектору Ивану Машкову, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Гостевая лекция "Архитектор империи и Советской России" пройдет 24 апреля в 19:00. Слушатели узнают об активном участии Машкова в формировании застройки столицы, его научной и общественной работе и познакомятся с немногими сохранившимися на сегодняшний день зданиями его авторства", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
"Гостевая лекция "Архитектор империи и Советской России" пройдет 24 апреля в 19:00. Слушатели узнают об активном участии Машкова в формировании застройки столицы, его научной и общественной работе и познакомятся с немногими сохранившимися на сегодняшний день зданиями его авторства", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Лекция состоится на 2-й Брестской улице, дом 6, и будет посвящена истории городского строительства на сломе эпох Русского государства.
По словам Овчинского, слушатели будут иметь возможность погрузиться в особенности архитектурного строительства столицы конца XIX – начала XX века.
Зарегистрироваться на нее можно на сайте "Пространство".
По словам Овчинского, слушатели будут иметь возможность погрузиться в особенности архитектурного строительства столицы конца XIX – начала XX века.
Зарегистрироваться на нее можно на сайте "Пространство".