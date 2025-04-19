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В Библиотеке архитекторов и урбанистов пройдет лекция об Иване Машкове - РИА Новости, 19.04.2025
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14:48 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/lektsiya-2012269477.html
В Библиотеке архитекторов и урбанистов пройдет лекция об Иване Машкове
В Библиотеке архитекторов и урбанистов пройдет лекция об Иване Машкове - РИА Новости, 19.04.2025
В Библиотеке архитекторов и урбанистов пройдет лекция об Иване Машкове
В Библиотеке архитекторов и урбанистов (БАУ) в Москве 24 апреля состоится лекция, посвященная архитектору Ивану Машкову, рассказал министр правительства... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T14:48:00+03:00
2025-04-19T14:48:00+03:00
владислав овчинский
департамент градостроительной политики г. москвы
москва
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В Библиотеке архитекторов и урбанистов (БАУ) в Москве 24 апреля состоится лекция, посвященная архитектору Ивану Машкову, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Гостевая лекция "Архитектор империи и Советской России" пройдет 24 апреля в 19:00. Слушатели узнают об активном участии Машкова в формировании застройки столицы, его научной и общественной работе и познакомятся с немногими сохранившимися на сегодняшний день зданиями его авторства", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Лекция состоится на 2-й Брестской улице, дом 6, и будет посвящена истории городского строительства на сломе эпох Русского государства. По словам Овчинского, слушатели будут иметь возможность погрузиться в особенности архитектурного строительства столицы конца XIX – начала XX века.Зарегистрироваться на нее можно на сайте "Пространство".
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владислав овчинский, департамент градостроительной политики г. москвы, москва, градостроительный комплекс москвы
Владислав Овчинский, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Москва, Градостроительный комплекс Москвы
В Библиотеке архитекторов и урбанистов пройдет лекция об Иване Машкове

В Библиотеке архитекторов и урбанистов пройдет лекция об архитекторе Машкове

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики МосквыМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В Библиотеке архитекторов и урбанистов (БАУ) в Москве 24 апреля состоится лекция, посвященная архитектору Ивану Машкову, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"Гостевая лекция "Архитектор империи и Советской России" пройдет 24 апреля в 19:00. Слушатели узнают об активном участии Машкова в формировании застройки столицы, его научной и общественной работе и познакомятся с немногими сохранившимися на сегодняшний день зданиями его авторства", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Пресс-служба департамента градостроительной политики - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
На востоке Москвы более 60 семей заселились в построенный по реновации дом
Вчера, 10:50
Лекция состоится на 2-й Брестской улице, дом 6, и будет посвящена истории городского строительства на сломе эпох Русского государства.

По словам Овчинского, слушатели будут иметь возможность погрузиться в особенности архитектурного строительства столицы конца XIX – начала XX века.

Зарегистрироваться на нее можно на сайте "Пространство".
 
Владислав ОвчинскийДепартамент градостроительной политики г. МосквыМоскваГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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