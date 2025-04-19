https://ria.ru/20250419/kurskaya-2012249753.html

ВС России уничтожили более 165 боевиков ВСУ в курском приграничье за сутки

ВС России уничтожили более 165 боевиков ВСУ в курском приграничье за сутки - РИА Новости, 19.04.2025

ВС России уничтожили более 165 боевиков ВСУ в курском приграничье за сутки

Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили более 165 боевиков ВСУ, танк, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины,... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T12:19:00+03:00

2025-04-19T12:19:00+03:00

2025-04-19T12:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

сша

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили более 165 боевиков ВСУ, танк, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, шесть артиллерийских орудий, два миномета, четыре пусковых установки РСЗО и три станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в субботу Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили свыше 165 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, шесть артиллерийских орудий, два миномета, четыре пусковых установки РСЗО и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 75 170 военнослужащих, 411 танков, 335 боевых машин пехоты, 307 бронетранспортеров, 2280 боевых бронированных машин, 2743 автомобиля, 625 артиллерийских орудий, 61 пусковую установку реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США, 28 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 128 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250419/oleshnya-2012248562.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, сша, вооруженные силы украины