https://ria.ru/20250419/khimki-2012308767.html

Глава Химок Землякова поздравила сотрудников предприятий с Днем труда

Глава Химок Землякова поздравила сотрудников предприятий с Днем труда - РИА Новости, 19.04.2025

Глава Химок Землякова поздравила сотрудников предприятий с Днем труда

Глава Химок Елена Землякова поздравила более 50 лучших работников предприятий с Днем труда Московской области, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T19:55:00+03:00

2025-04-19T19:55:00+03:00

2025-04-19T19:55:00+03:00

химки (городской округ в московской области)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Глава Химок Елена Землякова поздравила более 50 лучших работников предприятий с Днем труда Московской области, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Специалистам вручили знаки отличия, почетные грамоты и благодарственные письма за трудовые заслуги. Отдельно отметили трудовые династии города. В церемонии награждения приняли участие депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов, председатель химкинского Совета депутатов Сергей Малиновский, председатель общероссийского профсоюза авиационных работников Нелли Хомякова, представители администрации и депутаты муниципального Совета Химок. "В нашем городе более 30 тысяч компаний и предприятий. Это наши флагманы ракетно-космической отрасли, крупнейшая авиагавань страны — аэропорт Шереметьево, малый и средний бизнес. Всего на предприятиях Химок работает свыше 140 тысяч человек. Спасибо каждому за профессионализм и желание работать с полной самоотдачей. Вместе мы сделаем еще больше для процветания нашего округа", — поздравила Землякова. Благодарностью губернатора Московской области наградили директора детской школы искусств имени Верстовского Лейлу Гогохию, учителя истории и обществознания лицея №7 Владимира Данилина, заместителя директора по учебно-воспитательной работе Центральной детской школы искусств Антона Клименкова, а также трудовой коллектив "Химкиэлектротранса". Кроме того, отдельно выделили династии работников Химок. В этом году благодарственными письмами администрации отметили 11 семей – Бесединых, Чудиных, Озеровых, Андреевых, Дьяковых, Сандановых, Гореловых, Дадеркиных, Скоклеенко, Спириных и Макаршевых. Рабочие династии насчитывают сотни и десятки лет общего трудового стажа на благо Химок. Также наградили победителей общекомандного зачета Спартакиады среди работников предприятий, учреждений и организаций городского округа. Заслуженные кубки вручили коллективам управления физической культуры и спорта администрации городского округа Химки, НПО "Энергомаш" и НПО имени С.А. Лавочкина. В церемонии награждения выдающихся специалистов отметили также благодарственными письмами губернатора Московской области, министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области и главы города, почетными грамотами администрации Химок и Московской областной Думы, а также знаками "За труды" и "За заслуги перед профсоюзами Московской области". День труда Московской области традиционно отмечают каждую третью субботу апреля.

https://ria.ru/20250416/khimki-2011575049.html

https://ria.ru/20250411/khimki-2010786913.html

химки (городской округ в московской области)

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

химки (городской округ в московской области)