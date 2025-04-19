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Капремонт с реставрацией трех жилых домов завершили в Москве - РИА Новости, 22.04.2025
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15:29 19.04.2025 (обновлено: 15:18 22.04.2025)
https://ria.ru/20250419/kapremont-2012748475.html
Капремонт с реставрацией трех жилых домов завершили в Москве
Капремонт с реставрацией трех жилых домов завершили в Москве - РИА Новости, 22.04.2025
Капремонт с реставрацией трех жилых домов завершили в Москве
Капитальный ремонт с реставрацией трех жилых домов, которые являются объектами культурного наследия, завершили в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-19T15:29:00+03:00
2025-04-22T15:18:00+03:00
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Капитальный ремонт с реставрацией трех жилых домов, которые являются объектами культурного наследия, завершили в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. "Завершили капремонт с реставрацией трёх жилых домов — объектов культурного наследия. С 2020 года в рамках региональной программы капремонта жилого фонда город выделяет специальные субсидии для проведения реставрационных работ в многоквартирных домах, которые признаны объектами культурного наследия и имеют сложные архитектурные элементы", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Архангельском переулке Басманного района привели в порядок доходный дом Меркеля, здание построено в 1912 году знаменитым московским архитектором Борисом Великовским. Подчеркивается, что особое внимание было уделено сложному архитектурному декору фасадов, внутри дома привели в порядок парадную и чёрную лестницы, восстановили метлахскую плитку и утраченную входную группу. "В Красносельском районе работы шли в комплексе зданий, построенных на рубеже XIX и XX веков вдоль Сретенского бульвара. Архитектор Николай Проскурнин задумал комплекс в стиле эклектики с элементами неоренессанса и модерна. В прошлом году привели в порядок здание, украшенное башенкой с часами. В подъезде отреставрировали лестницы, детали лифтовых шахт, лепной декор. В 2026 году планируем закончить реставрацию всего комплекса", - подчеркивается в сообщении. Кроме того, в Хамовниках, на Остоженке, привели в порядок дом в стиле поздней эклектики 1910 года постройки, в нём жили инженер Владимир Шухов и актёр Малого театра Виталий Соломин. Отмечается, что специалисты восстановили декор на фасаде, воссоздали оконные заполнения с оригинальной латунной фурнитурой, в подъездах отреставрировали лепной декор и кованые лестничные ограждения, а также вернули исторический цвет стенам и потолку.
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сергей собянин, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Сергей Собянин, Москва

Капремонт с реставрацией трех жилых домов завершили в Москве

© Мэр Москвы Сергей Собянин/TelegramКапитальный ремонт с реставрацией трех жилых домов, которые являются объектами культурного наследия, завершили в Москве
Капитальный ремонт с реставрацией трех жилых домов, которые являются объектами культурного наследия, завершили в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© Мэр Москвы Сергей Собянин/Telegram
Капитальный ремонт с реставрацией трех жилых домов, которые являются объектами культурного наследия, завершили в Москве
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Капитальный ремонт с реставрацией трех жилых домов, которые являются объектами культурного наследия, завершили в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
"Завершили капремонт с реставрацией трёх жилых домов — объектов культурного наследия. С 2020 года в рамках региональной программы капремонта жилого фонда город выделяет специальные субсидии для проведения реставрационных работ в многоквартирных домах, которые признаны объектами культурного наследия и имеют сложные архитектурные элементы", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в Архангельском переулке Басманного района привели в порядок доходный дом Меркеля, здание построено в 1912 году знаменитым московским архитектором Борисом Великовским. Подчеркивается, что особое внимание было уделено сложному архитектурному декору фасадов, внутри дома привели в порядок парадную и чёрную лестницы, восстановили метлахскую плитку и утраченную входную группу.
"В Красносельском районе работы шли в комплексе зданий, построенных на рубеже XIX и XX веков вдоль Сретенского бульвара. Архитектор Николай Проскурнин задумал комплекс в стиле эклектики с элементами неоренессанса и модерна. В прошлом году привели в порядок здание, украшенное башенкой с часами. В подъезде отреставрировали лестницы, детали лифтовых шахт, лепной декор. В 2026 году планируем закончить реставрацию всего комплекса", - подчеркивается в сообщении.
Кроме того, в Хамовниках, на Остоженке, привели в порядок дом в стиле поздней эклектики 1910 года постройки, в нём жили инженер Владимир Шухов и актёр Малого театра Виталий Соломин. Отмечается, что специалисты восстановили декор на фасаде, воссоздали оконные заполнения с оригинальной латунной фурнитурой, в подъездах отреставрировали лепной декор и кованые лестничные ограждения, а также вернули исторический цвет стенам и потолку.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниСергей СобянинМосква
 
 
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