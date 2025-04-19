https://ria.ru/20250419/kalanchak-2012318998.html

Глава Мордовии и губернатор Херсонской области открыли памятник Ушакову

Глава Мордовии и губернатор Херсонской области открыли памятник Ушакову - РИА Новости, 19.04.2025

Глава Мордовии и губернатор Херсонской области открыли памятник Ушакову

Глава Мордовии Артем Здунов и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо приняли участие в открытии памятника адмиралу Ушакову в городе Каланчак, сообщает... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T21:43:00+03:00

2025-04-19T21:43:00+03:00

2025-04-19T21:43:00+03:00

республика мордовия

херсонская область

артем здунов

владимир сальдо

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 апр - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо приняли участие в открытии памятника адмиралу Ушакову в городе Каланчак, сообщает пресс-служба главы республики. Центральный парк Каланчака был благоустроен по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды". "При участии делегации Мордовии состоялось открытие памятника святому праведному воину Феодору Ушакову, который создан и установлен на средства жителей республики. Адмирал вошел в историю как выдающийся военный стратег, политик и дипломат. Благодаря ратному таланту Ушакова Россия смогла завоевать Крым, создать Черноморский флот и вернуть берега Азовского моря. При этом свою первую награду адмирал получил за борьбу с эпидемией чумы и проявленную заботу о матросах. Эти события происходили на херсонской земле", - говорится в сообщении. Как отметил глава Мордовии Артем Здунов, адмирал Ушаков особой духовной нитью связывает херсонскую землю с республикой, где он похоронен, и подчеркнул, что нужно знать историю страны и на примере героев показывать молодежи, что значит быть патриотом и действовать в интересах Родины. Губернатор Херсонской области поблагодарил жителей Мордовии за братскую поддержку. "История всё расставляет на свои места. Херсонская область вернулась в состав России. Русские тем и сильны, что в трудную минуту приходят на помощь друг другу", - сказал он. Делегация Мордовии приняла участие в закладке Аллеи славы в центральном парке Каланчака, где будет увековечена память героев – участников Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции. В рамках рабочей поездки в Каланчакский округ Херсонской области глава Мордовии также побывал в амбулаторно-поликлиническом отделении центральной районной больницы, где ведется капитальный ремонт кровли. Глава республики осмотрел ход работ, пообщался с представителем подрядной организации. Строители пояснили, что к работам приступили еще в феврале, сейчас готовность около 80%. Завершить работы планируется к 9 мая. "В амбулаторно-поликлиническом отделении сейчас работает бригада медиков из Мордовии – это хирург, терапевт, педиатр и невролог. Бригады врачей из больниц и поликлиник республики с мая 2023 года регулярно выезжают в Каланчакский округ – за весь период работы было направлено 17 бригад медработников. Только в текущем году врачами Мордовии медицинская помощь оказана более 7 тысячам жителей Каланчакского района, в том числе детям", - отмечается в сообщении. Глава Мордовии поинтересовался имеющимися проблемами, а также передал бригаде врачей гуманитарный груз – необходимые медицинские средства, лекарственные препараты и диагностическое оборудование. Также при поддержке республики строители приступили к ремонту в Гавриловской школе Каланчакского округа. Здунову доложили, что сейчас подрядная организация ведет подготовительные работы, а после завершения учебного процесса полноценно приступит к работам. Будет отремонтирована котельная, системы отопления и водоснабжения.

https://ria.ru/20241220/mordoviya-1990537257.html

https://ria.ru/20250419/glavy-2012282513.html

https://ria.ru/20241106/pamyat-1982236803.html

херсонская область

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херсонская область , артем здунов, владимир сальдо