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Иран будет продолжать переговоры с США по ядерной программе - РИА Новости, 19.04.2025
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16:36 19.04.2025 (обновлено: 16:41 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/iran-2012282110.html
Иран будет продолжать переговоры с США по ядерной программе
Иран будет продолжать переговоры с США по ядерной программе - РИА Новости, 19.04.2025
Иран будет продолжать переговоры с США по ядерной программе
Иран будет продолжать переговоры с США по своей ядерной программе, пока переговорный процесс проходит конструктивно и плодотворно, заявил официальный... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T16:36:00+03:00
2025-04-19T16:41:00+03:00
в мире
иран
сша
рим
дональд трамп
стив уиткофф
аббас аракчи
ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
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ТЕГЕРАН, 19 апр - РИА Новости. Иран будет продолжать переговоры с США по своей ядерной программе, пока переговорный процесс проходит конструктивно и плодотворно, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. В субботу в Риме проходит второй раунд переговоров между Ираном и США при посредничестве оманской стороны. "Мы будем продолжать переговоры (с США - ред.), пока мы считаем, что переговорный процесс продолжаются конструктивно и плодотворно. Мы готовы с полной серьезностью и доброй волей продолжить переговоры по снятию санкций, несправедливо введенных против иранского народа. Конечно, наши позиции относительно рамок соглашения, которые мы готовы обсудить, вполне ясны", - сказал Багаи, его слова приводит иранское госагентство IRNA. Он подчеркнул, что ядерная программа Ирана "носит исключительно мирный характер, что доказывалось Тегераном неоднократно", а сохранение технических и ядерных достижений Ирана является обязательным условием в переговорах с США. "В то же время мы заявили, что готовы сотрудничать (по вопросу ядерной программы - ред.), чтобы развеять любые сомнения относительно нашей ядерной программы. Конечно, мы также считаем, что санкции, введенные против Ирана, должны быть сняты безопасным образом и с гарантиями реализации их отмены. Поэтому наша позиция по этим двум вопросам является принципиальной и неизменной", - добавил иранский дипломат. Первый раунд непрямых переговоров спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи состоялся в Омане 12 апреля. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Министр иностранных дел Ирана также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится в субботу в Риме. Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250419/iran-2012271458.html
https://ria.ru/20250419/iran-2012265781.html
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в мире, иран, сша, рим, дональд трамп, стив уиткофф, аббас аракчи, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
В мире, Иран, США, Рим, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Аббас Аракчи, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана
Иран будет продолжать переговоры с США по ядерной программе

Багаи: Тегеран будет продолжать переговоры с США по ядерной программе

© Fotolia / aaastocksФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© Fotolia / aaastocks
Флаг Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 19 апр - РИА Новости. Иран будет продолжать переговоры с США по своей ядерной программе, пока переговорный процесс проходит конструктивно и плодотворно, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
В субботу в Риме проходит второй раунд переговоров между Ираном и США при посредничестве оманской стороны.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Иран готов к любым сценариям на переговорах по ядерной сделке, заявил МИД
Вчера, 15:03
"Мы будем продолжать переговоры (с США - ред.), пока мы считаем, что переговорный процесс продолжаются конструктивно и плодотворно. Мы готовы с полной серьезностью и доброй волей продолжить переговоры по снятию санкций, несправедливо введенных против иранского народа. Конечно, наши позиции относительно рамок соглашения, которые мы готовы обсудить, вполне ясны", - сказал Багаи, его слова приводит иранское госагентство IRNA.
Он подчеркнул, что ядерная программа Ирана "носит исключительно мирный характер, что доказывалось Тегераном неоднократно", а сохранение технических и ядерных достижений Ирана является обязательным условием в переговорах с США.
"В то же время мы заявили, что готовы сотрудничать (по вопросу ядерной программы - ред.), чтобы развеять любые сомнения относительно нашей ядерной программы. Конечно, мы также считаем, что санкции, введенные против Ирана, должны быть сняты безопасным образом и с гарантиями реализации их отмены. Поэтому наша позиция по этим двум вопросам является принципиальной и неизменной", - добавил иранский дипломат.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Иран опроверг сообщения о прямых переговорах с США в Риме
Вчера, 14:22
Первый раунд непрямых переговоров спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи состоялся в Омане 12 апреля. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Министр иностранных дел Ирана также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится в субботу в Риме.
Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Вид города Рима - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Второй раунд переговоров США и Ирана пройдет в Риме, сообщили Axios
14 апреля, 02:30
 
В миреИранСШАРимДональд ТрампСтив УиткоффАббас АракчиСитуация вокруг "ядерного досье" Ирана
 
 
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