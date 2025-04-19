Иран будет продолжать переговоры с США по ядерной программе
Багаи: Тегеран будет продолжать переговоры с США по ядерной программе
Флаг Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 19 апр - РИА Новости. Иран будет продолжать переговоры с США по своей ядерной программе, пока переговорный процесс проходит конструктивно и плодотворно, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Мы будем продолжать переговоры (с США - ред.), пока мы считаем, что переговорный процесс продолжаются конструктивно и плодотворно. Мы готовы с полной серьезностью и доброй волей продолжить переговоры по снятию санкций, несправедливо введенных против иранского народа. Конечно, наши позиции относительно рамок соглашения, которые мы готовы обсудить, вполне ясны", - сказал Багаи, его слова приводит иранское госагентство IRNA.
Он подчеркнул, что ядерная программа Ирана "носит исключительно мирный характер, что доказывалось Тегераном неоднократно", а сохранение технических и ядерных достижений Ирана является обязательным условием в переговорах с США.
"В то же время мы заявили, что готовы сотрудничать (по вопросу ядерной программы - ред.), чтобы развеять любые сомнения относительно нашей ядерной программы. Конечно, мы также считаем, что санкции, введенные против Ирана, должны быть сняты безопасным образом и с гарантиями реализации их отмены. Поэтому наша позиция по этим двум вопросам является принципиальной и неизменной", - добавил иранский дипломат.
Первый раунд непрямых переговоров спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи состоялся в Омане 12 апреля. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Министр иностранных дел Ирана также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится в субботу в Риме.
Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.