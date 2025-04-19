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Главы Мордовии и Херсонской области обсудили взаимодействие регионов - РИА Новости, 19.04.2025
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Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
 
16:44 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/glavy-2012282513.html
Главы Мордовии и Херсонской области обсудили взаимодействие регионов
Главы Мордовии и Херсонской области обсудили взаимодействие регионов - РИА Новости, 19.04.2025
Главы Мордовии и Херсонской области обсудили взаимодействие регионов
Глава Мордовии Артём Здунов обсудил вопросы взаимодействия с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо в рамках рабочей поездки в новый российский... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T16:44:00+03:00
2025-04-19T16:44:00+03:00
республика мордовия
херсонская область
россия
геническ
артем здунов
владимир сальдо
агентство стратегических инициатив (аси)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 апр - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов обсудил вопросы взаимодействия с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо в рамках рабочей поездки в новый российский регион, сообщает пресс-служба главы республики. Мордовия в рамках соглашения о сотрудничестве оказывает Каланчакскому округу Херсонской области содействие в восстановлении инфраструктуры, налаживании мирной жизни. "Специалисты из Мордовии работают на объектах ЖКХ, социальной сферы. На территории округа постоянно работает аварийно-восстановительная бригада для ликвидации аварий и их последствий на объектах коммунальной инфраструктуры. Республика помогает в формировании резерва материально-технических ресурсов для предупреждения аварийных ситуаций", - говорится в сообщении. Бригады врачей из Мордовии регулярно выезжают для работы в подшефном Каланчаке – это педиатры, хирурги, неврологи, гинекологи, лаборанты, узкопрофильные специалисты. Проводят в местной ЦРБ операции, диспансеризацию и вакцинацию жителей округа. Только за прошлый год врачи из Мордовии провели более 25 тысяч осмотров и консультаций, 5 тысяч из которых – детских, более 6 тысяч – пациенты хирургического профиля. Республика помогает медучреждениям с медицинским оборудованием и медпрепаратами. "Приоритетное направление – дети. Мы продолжим приглашать ребят в республику в период летней и зимней оздоровительных кампаний. Мы ждем их, уже готовим оздоровительные лагеря и культурную программу", - приводятся в сообщении слова Здунова. Он отметил, что дети чутко реагируют на новые возможности, активно участвуют в формировании кадетского и юнармейского движений. Уже подружились во время поездок в Мордовию с молодежными активистами республики. Губернатор Херсонской области поблагодарил главу Мордовии за помощь, которую республика оказывает Каланчакскому округу. "Самое главное, что люди, живущие здесь, понимают: вернувшись в Россию, они вернулись в родную семью", - сказал Сальдо. Здунов и Сальдо обсудили дальнейшее взаимодействие между Мордовией, Херсонской областью и Агентством стратегических инициатив (АСИ). В декабре 2024 года между регионами и АСИ было заключено Соглашение о реализации социально-гуманитарных проектов, направленных на развитие социальной сферы Херсонской области. Это, прежде всего, совместная работа по обмену опытом, а также внедрению лучших практик для решения задач в сфере здравоохранения, социальной защиты и образования. Здунов рассказал, что в рамках Национальной социальной инициативы совместно с АСИ в Мордовии третий год внедряется Региональный социальный стандарт, институт сервисных уполномоченных. Это дает дополнительный толчок к внедрению "человекоцентричных" подходов по всем направлениям - здравоохранению, образованию, соцзащите и поддержке занятости. При методической поддержке Регионального сервисного уполномоченного Мордовии в Херсонской области запланирована реализация нескольких проектов. В частности, на базе молодежного центра "Патриот" в Геническе будет внедряться практика "Тонкая материя – навигатор для подростков", направленная на поддержку и организацию безопасного пространства для самовыражения подростков.
https://ria.ru/20250409/zdunov-2010342829.html
https://ria.ru/20250404/mordoviya-2009441515.html
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херсонская область , россия, геническ, артем здунов, владимир сальдо, агентство стратегических инициатив (аси)
Республика Мордовия, Херсонская область , Россия, Геническ, Артем Здунов, Владимир Сальдо, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Главы Мордовии и Херсонской области обсудили взаимодействие регионов

Глава Мордовии Здунов встретился с губернатором Херсонской области Сальдо

© Фото : пресс-служба главы Республики МордовияГлава Мордовии Артем Здунов и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо обсудили взаимодействие регионов
Глава Мордовии Артем Здунов и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо обсудили взаимодействие регионов - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© Фото : пресс-служба главы Республики Мордовия
Глава Мордовии Артем Здунов и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо обсудили взаимодействие регионов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 апр - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов обсудил вопросы взаимодействия с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо в рамках рабочей поездки в новый российский регион, сообщает пресс-служба главы республики.
Мордовия в рамках соглашения о сотрудничестве оказывает Каланчакскому округу Херсонской области содействие в восстановлении инфраструктуры, налаживании мирной жизни.
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"Специалисты из Мордовии работают на объектах ЖКХ, социальной сферы. На территории округа постоянно работает аварийно-восстановительная бригада для ликвидации аварий и их последствий на объектах коммунальной инфраструктуры. Республика помогает в формировании резерва материально-технических ресурсов для предупреждения аварийных ситуаций", - говорится в сообщении.
Бригады врачей из Мордовии регулярно выезжают для работы в подшефном Каланчаке – это педиатры, хирурги, неврологи, гинекологи, лаборанты, узкопрофильные специалисты. Проводят в местной ЦРБ операции, диспансеризацию и вакцинацию жителей округа. Только за прошлый год врачи из Мордовии провели более 25 тысяч осмотров и консультаций, 5 тысяч из которых – детских, более 6 тысяч – пациенты хирургического профиля. Республика помогает медучреждениям с медицинским оборудованием и медпрепаратами.
"Приоритетное направление – дети. Мы продолжим приглашать ребят в республику в период летней и зимней оздоровительных кампаний. Мы ждем их, уже готовим оздоровительные лагеря и культурную программу", - приводятся в сообщении слова Здунова.
Он отметил, что дети чутко реагируют на новые возможности, активно участвуют в формировании кадетского и юнармейского движений. Уже подружились во время поездок в Мордовию с молодежными активистами республики.
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Губернатор Херсонской области поблагодарил главу Мордовии за помощь, которую республика оказывает Каланчакскому округу. "Самое главное, что люди, живущие здесь, понимают: вернувшись в Россию, они вернулись в родную семью", - сказал Сальдо.
Здунов и Сальдо обсудили дальнейшее взаимодействие между Мордовией, Херсонской областью и Агентством стратегических инициатив (АСИ). В декабре 2024 года между регионами и АСИ было заключено Соглашение о реализации социально-гуманитарных проектов, направленных на развитие социальной сферы Херсонской области. Это, прежде всего, совместная работа по обмену опытом, а также внедрению лучших практик для решения задач в сфере здравоохранения, социальной защиты и образования.
Здунов рассказал, что в рамках Национальной социальной инициативы совместно с АСИ в Мордовии третий год внедряется Региональный социальный стандарт, институт сервисных уполномоченных. Это дает дополнительный толчок к внедрению "человекоцентричных" подходов по всем направлениям - здравоохранению, образованию, соцзащите и поддержке занятости.
При методической поддержке Регионального сервисного уполномоченного Мордовии в Херсонской области запланирована реализация нескольких проектов. В частности, на базе молодежного центра "Патриот" в Геническе будет внедряться практика "Тонкая материя – навигатор для подростков", направленная на поддержку и организацию безопасного пространства для самовыражения подростков.
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Республика МордовияХерсонская областьРоссияГеническАртем ЗдуновВладимир СальдоАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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