https://ria.ru/20250419/glavy-2012282513.html

Главы Мордовии и Херсонской области обсудили взаимодействие регионов

Главы Мордовии и Херсонской области обсудили взаимодействие регионов - РИА Новости, 19.04.2025

Главы Мордовии и Херсонской области обсудили взаимодействие регионов

Глава Мордовии Артём Здунов обсудил вопросы взаимодействия с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо в рамках рабочей поездки в новый российский... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T16:44:00+03:00

2025-04-19T16:44:00+03:00

2025-04-19T16:44:00+03:00

республика мордовия

херсонская область

россия

геническ

артем здунов

владимир сальдо

агентство стратегических инициатив (аси)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 апр - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов обсудил вопросы взаимодействия с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо в рамках рабочей поездки в новый российский регион, сообщает пресс-служба главы республики. Мордовия в рамках соглашения о сотрудничестве оказывает Каланчакскому округу Херсонской области содействие в восстановлении инфраструктуры, налаживании мирной жизни. "Специалисты из Мордовии работают на объектах ЖКХ, социальной сферы. На территории округа постоянно работает аварийно-восстановительная бригада для ликвидации аварий и их последствий на объектах коммунальной инфраструктуры. Республика помогает в формировании резерва материально-технических ресурсов для предупреждения аварийных ситуаций", - говорится в сообщении. Бригады врачей из Мордовии регулярно выезжают для работы в подшефном Каланчаке – это педиатры, хирурги, неврологи, гинекологи, лаборанты, узкопрофильные специалисты. Проводят в местной ЦРБ операции, диспансеризацию и вакцинацию жителей округа. Только за прошлый год врачи из Мордовии провели более 25 тысяч осмотров и консультаций, 5 тысяч из которых – детских, более 6 тысяч – пациенты хирургического профиля. Республика помогает медучреждениям с медицинским оборудованием и медпрепаратами. "Приоритетное направление – дети. Мы продолжим приглашать ребят в республику в период летней и зимней оздоровительных кампаний. Мы ждем их, уже готовим оздоровительные лагеря и культурную программу", - приводятся в сообщении слова Здунова. Он отметил, что дети чутко реагируют на новые возможности, активно участвуют в формировании кадетского и юнармейского движений. Уже подружились во время поездок в Мордовию с молодежными активистами республики. Губернатор Херсонской области поблагодарил главу Мордовии за помощь, которую республика оказывает Каланчакскому округу. "Самое главное, что люди, живущие здесь, понимают: вернувшись в Россию, они вернулись в родную семью", - сказал Сальдо. Здунов и Сальдо обсудили дальнейшее взаимодействие между Мордовией, Херсонской областью и Агентством стратегических инициатив (АСИ). В декабре 2024 года между регионами и АСИ было заключено Соглашение о реализации социально-гуманитарных проектов, направленных на развитие социальной сферы Херсонской области. Это, прежде всего, совместная работа по обмену опытом, а также внедрению лучших практик для решения задач в сфере здравоохранения, социальной защиты и образования. Здунов рассказал, что в рамках Национальной социальной инициативы совместно с АСИ в Мордовии третий год внедряется Региональный социальный стандарт, институт сервисных уполномоченных. Это дает дополнительный толчок к внедрению "человекоцентричных" подходов по всем направлениям - здравоохранению, образованию, соцзащите и поддержке занятости. При методической поддержке Регионального сервисного уполномоченного Мордовии в Херсонской области запланирована реализация нескольких проектов. В частности, на базе молодежного центра "Патриот" в Геническе будет внедряться практика "Тонкая материя – навигатор для подростков", направленная на поддержку и организацию безопасного пространства для самовыражения подростков.

https://ria.ru/20250409/zdunov-2010342829.html

https://ria.ru/20250404/mordoviya-2009441515.html

https://ria.ru/20250403/rozhdaemost-2009176149.html

херсонская область

россия

геническ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

херсонская область , россия, геническ, артем здунов, владимир сальдо, агентство стратегических инициатив (аси)