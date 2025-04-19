https://ria.ru/20250419/germaniya-2012392035.html

Россию не допустят до празднования Дня Победы, считает экс-депутат АдГ

Россию не допустят до празднования Дня Победы, считает экс-депутат АдГ - РИА Новости, 20.04.2025

Россию не допустят до празднования Дня Победы, считает экс-депутат АдГ

В этом году в Германии установили запрет на празднование Дня Победы для представителей РФ и Белоруссии, считает экс-депутат АдГ Ольга Петерсен. РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-19T21:22:00+03:00

2025-04-19T21:22:00+03:00

2025-04-20T15:29:00+03:00

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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. В этом году в Германии установили запрет на празднование Дня Победы для представителей РФ и Белоруссии, считает экс-депутат АдГ Ольга Петерсен. "Сейчас (в Германии - ред.) запрещают русским и белорусским представителям возлагать цветы к памятникам, вплоть до того, что есть указания их насильственно изгонять", - заявила РИА Новости экс-депутат. По ее словам, данная тенденция началась с начала СВО, при этом если раньше российских представителей не приглашали на мероприятия по случаю празднования Дня Победы, то в этом году действует полный запрет для представителей России и Белоруссии. "Конечно же, люди возмущены тем, что предки тех, кто их освобождал, не допущены, а предки тех, кто возглавлял или руководил концлагерями на той же территории Украины - потомки Бандеры, не просто допускают, а приглашаются на данный момент", - подытожила Петерсен. Сама Петерсен с детьми покинула Германию из-за санкций после посещения России и высказываний в качестве наблюдателя на выборах президента РФ в 2024 году.

https://ria.ru/20250419/brjussel-2012302768.html

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в мире, россия, германия, белоруссия, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне, санкции в отношении россии, санкции