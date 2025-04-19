Россию не допустят до празднования Дня Победы, считает экс-депутат АдГ

Экс-депутат Петерсен: Москве и Минску запретят праздновать День Победы в ФРГ
Сражение за Москву — началось 30 сентября 1941 года и продолжалось до 20 апреля 1942-го — стало определяющим для Красной армии. Проигрыш грозил поражением в Великой Отечественной войне.
Сражение за Москву — началось 30 сентября 1941 года и продолжалось до 20 апреля 1942-го — стало определяющим для Красной армии. Проигрыш грозил поражением в Великой Отечественной войне.
Битва включала в себя оборонительную, наступательную, Ржевско-Вяземскую и фронтовую Торопецко-Холмскую операции.
Битва включала в себя оборонительную, наступательную, Ржевско-Вяземскую и фронтовую Торопецко-Холмскую операции.
К началу Московской битвы обстановка для советских войск была чрезвычайно сложной, враг глубоко вторгся в пределы СССР.
К началу Московской битвы обстановка для советских войск была чрезвычайно сложной, враг глубоко вторгся в пределы СССР.
Москвичи превратили столицу и подступы к ней в неприступную крепость. Бойцы и командиры выстояли в тяжелейших условиях.
Москвичи превратили столицу и подступы к ней в неприступную крепость. Бойцы и командиры выстояли в тяжелейших условиях.
Войска вермахта допустили серьезную ошибку, заложив в план нападения нереальные сроки. На уничтожение РККА и захват Киева, Ленинграда и Москвы вермахт отвел четыре-пять месяцев.
Войска вермахта допустили серьезную ошибку, заложив в план нападения нереальные сроки. На уничтожение РККА и захват Киева, Ленинграда и Москвы вермахт отвел четыре-пять месяцев.
Захватив столицу Украины, вермахт оказался не в состоянии взять еще и Ленинград. После провала плана в первые недели войны немецкое командование подготовило наступательную операцию под кодовым названием "Тайфун".
Захватив столицу Украины, вермахт оказался не в состоянии взять еще и Ленинград. После провала плана в первые недели войны немецкое командование подготовило наступательную операцию под кодовым названием "Тайфун".
Враг намеревался расчленить советскую оборону танковыми ударами из районов Духовщины, Рославля и Шостки в восточном и северо-восточном направлениях, окружить и уничтожить войска западнее Вязьмы и восточнее Брянска, а затем захватить столицу с севера и юга.
Враг намеревался расчленить советскую оборону танковыми ударами из районов Духовщины, Рославля и Шостки в восточном и северо-восточном направлениях, окружить и уничтожить войска западнее Вязьмы и восточнее Брянска, а затем захватить столицу с севера и юга.
Ни до, ни после немцы не концентрировали в одном сражении такой мощи, как в наступлении на Москву.
Ни до, ни после немцы не концентрировали в одном сражении такой мощи, как в наступлении на Москву.
По мере приближения к городу немецкие войска столкнулись с ожесточенным сопротивлением частей Красной армии, ополченцев и курсантов.
По мере приближения к городу немецкие войска столкнулись с ожесточенным сопротивлением частей Красной армии, ополченцев и курсантов.
Самыми драматичными событиями оборонительного периода стали Вяземский и Брянский котлы, когда советские войска попали в несколько окружений и понесли огромные потери.
Самыми драматичными событиями оборонительного периода стали Вяземский и Брянский котлы, когда советские войска попали в несколько окружений и понесли огромные потери.
Во время битвы за столицу прозвучала ставшая впоследствии знаменитой фраза: "Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва".
Во время битвы за столицу прозвучала ставшая впоследствии знаменитой фраза: "Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва".
Были захвачены Орел, Калуга, Калинин, Волоколамск, Можайск. Бои шли на самых подступах к Москве.
Были захвачены Орел, Калуга, Калинин, Волоколамск, Можайск. Бои шли на самых подступах к Москве.
К началу декабря, по мнению немецкого генералитета, сложилась патовая ситуация, когда обе стороны выдохлись и не могли продолжать сражаться.
К началу декабря, по мнению немецкого генералитета, сложилась патовая ситуация, когда обе стороны выдохлись и не могли продолжать сражаться.
Немцы в очередной раз недооценили противника: пятого декабря началось контрнаступление советских войск.
Немцы в очередной раз недооценили противника: пятого декабря началось контрнаступление советских войск.
Контрнаступление шло стремительными темпами, немцы понесли тяжелые потери и были отброшены на 100-250 километров.
Контрнаступление шло стремительными темпами, немцы понесли тяжелые потери и были отброшены на 100-250 километров.
Для Третьего рейха это стало стратегическим поражением в войне, окончательно похоронившим блицкриг.
Для Третьего рейха это стало стратегическим поражением в войне, окончательно похоронившим блицкриг.
Исход битвы за Москву имел огромное значение. Миф о непобедимости немецкой армии был разрушен.
Исход битвы за Москву имел огромное значение. Миф о непобедимости немецкой армии был разрушен.
Сражение за Москву — началось 30 сентября 1941 года и продолжалось до 20 апреля 1942-го — стало определяющим для Красной армии. Проигрыш грозил поражением в Великой Отечественной войне.
Битва включала в себя оборонительную, наступательную, Ржевско-Вяземскую и фронтовую Торопецко-Холмскую операции.
К началу Московской битвы обстановка для советских войск была чрезвычайно сложной, враг глубоко вторгся в пределы СССР.
Москвичи превратили столицу и подступы к ней в неприступную крепость. Бойцы и командиры выстояли в тяжелейших условиях.
Войска вермахта допустили серьезную ошибку, заложив в план нападения нереальные сроки. На уничтожение РККА и захват Киева, Ленинграда и Москвы вермахт отвел четыре-пять месяцев.
Захватив столицу Украины, вермахт оказался не в состоянии взять еще и Ленинград. После провала плана в первые недели войны немецкое командование подготовило наступательную операцию под кодовым названием "Тайфун".
Враг намеревался расчленить советскую оборону танковыми ударами из районов Духовщины, Рославля и Шостки в восточном и северо-восточном направлениях, окружить и уничтожить войска западнее Вязьмы и восточнее Брянска, а затем захватить столицу с севера и юга.
Ни до, ни после немцы не концентрировали в одном сражении такой мощи, как в наступлении на Москву.
По мере приближения к городу немецкие войска столкнулись с ожесточенным сопротивлением частей Красной армии, ополченцев и курсантов.
Самыми драматичными событиями оборонительного периода стали Вяземский и Брянский котлы, когда советские войска попали в несколько окружений и понесли огромные потери.
Во время битвы за столицу прозвучала ставшая впоследствии знаменитой фраза: "Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва".
Были захвачены Орел, Калуга, Калинин, Волоколамск, Можайск. Бои шли на самых подступах к Москве.
К началу декабря, по мнению немецкого генералитета, сложилась патовая ситуация, когда обе стороны выдохлись и не могли продолжать сражаться.
Немцы в очередной раз недооценили противника: пятого декабря началось контрнаступление советских войск.
Контрнаступление шло стремительными темпами, немцы понесли тяжелые потери и были отброшены на 100-250 километров.
Для Третьего рейха это стало стратегическим поражением в войне, окончательно похоронившим блицкриг.
Исход битвы за Москву имел огромное значение. Миф о непобедимости немецкой армии был разрушен.