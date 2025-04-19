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Россию не допустят до празднования Дня Победы, считает экс-депутат АдГ - РИА Новости, 20.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
21:22 19.04.2025 (обновлено: 15:29 20.04.2025)
https://ria.ru/20250419/germaniya-2012392035.html
Россию не допустят до празднования Дня Победы, считает экс-депутат АдГ
Россию не допустят до празднования Дня Победы, считает экс-депутат АдГ - РИА Новости, 20.04.2025
Россию не допустят до празднования Дня Победы, считает экс-депутат АдГ
В этом году в Германии установили запрет на празднование Дня Победы для представителей РФ и Белоруссии, считает экс-депутат АдГ Ольга Петерсен. РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-19T21:22:00+03:00
2025-04-20T15:29:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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россия
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белоруссия
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
санкции в отношении россии
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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. В этом году в Германии установили запрет на празднование Дня Победы для представителей РФ и Белоруссии, считает экс-депутат АдГ Ольга Петерсен. "Сейчас (в Германии - ред.) запрещают русским и белорусским представителям возлагать цветы к памятникам, вплоть до того, что есть указания их насильственно изгонять", - заявила РИА Новости экс-депутат. По ее словам, данная тенденция началась с начала СВО, при этом если раньше российских представителей не приглашали на мероприятия по случаю празднования Дня Победы, то в этом году действует полный запрет для представителей России и Белоруссии. "Конечно же, люди возмущены тем, что предки тех, кто их освобождал, не допущены, а предки тех, кто возглавлял или руководил концлагерями на той же территории Украины - потомки Бандеры, не просто допускают, а приглашаются на данный момент", - подытожила Петерсен. Сама Петерсен с детьми покинула Германию из-за санкций после посещения России и высказываний в качестве наблюдателя на выборах президента РФ в 2024 году.
https://ria.ru/20250419/brjussel-2012302768.html
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Россия, Германия, Белоруссия, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Санкции в отношении России, Санкции
Россию не допустят до празднования Дня Победы, считает экс-депутат АдГ

Экс-депутат Петерсен: Москве и Минску запретят праздновать День Победы в ФРГ

© AP Photo / Markus SchreiberПосетители у памятника советскому солдату в Трептов-парке в Берлине
Посетители у памятника советскому солдату в Трептов-парке в Берлине - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Посетители у памятника советскому солдату в Трептов-парке в Берлине. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. В этом году в Германии установили запрет на празднование Дня Победы для представителей РФ и Белоруссии, считает экс-депутат АдГ Ольга Петерсен.
"Сейчас (в Германии - ред.) запрещают русским и белорусским представителям возлагать цветы к памятникам, вплоть до того, что есть указания их насильственно изгонять", - заявила РИА Новости экс-депутат.
Старт путешествия бельгийца Клода Бруира на велосипеде из Брюсселя в Шанхай через Москву - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Велосипедист из Бельгии планирует встретить 9 мая в Москве по пути в Шанхай
19 апреля, 19:04
По ее словам, данная тенденция началась с начала СВО, при этом если раньше российских представителей не приглашали на мероприятия по случаю празднования Дня Победы, то в этом году действует полный запрет для представителей России и Белоруссии.
"Конечно же, люди возмущены тем, что предки тех, кто их освобождал, не допущены, а предки тех, кто возглавлял или руководил концлагерями на той же территории Украины - потомки Бандеры, не просто допускают, а приглашаются на данный момент", - подытожила Петерсен.
Сама Петерсен с детьми покинула Германию из-за санкций после посещения России и высказываний в качестве наблюдателя на выборах президента РФ в 2024 году.
Битва за Москву в архивных кадрах
© РИА Новости / Наум Грановский | Перейти в медиабанк

Сражение за Москву — началось 30 сентября 1941 года и продолжалось до 20 апреля 1942-го — стало определяющим для Красной армии. Проигрыш грозил поражением в Великой Отечественной войне.

Зенитные орудия на территории Центрального парка культуры и отдыха имени М. Горького

Сражение за Москву — началось 30 сентября 1941 года и продолжалось до 20 апреля 1942-го — стало определяющим для Красной армии. Проигрыш грозил поражением в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Наум Грановский
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1 из 17
© РИА Новости / Александр Устинов | Перейти в медиабанк

Битва включала в себя оборонительную, наступательную, Ржевско-Вяземскую и фронтовую Торопецко-Холмскую операции.

Оборона Москвы. Жители города строят противотанковые укрепления

Битва включала в себя оборонительную, наступательную, Ржевско-Вяземскую и фронтовую Торопецко-Холмскую операции.

© РИА Новости / Александр Устинов
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2 из 17
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

К началу Московской битвы обстановка для советских войск была чрезвычайно сложной, враг глубоко вторгся в пределы СССР.

В штабе Западного фронта: член Военного совета фронта Николай Александрович Булганин, командующий фронтом Георгий Константинович Жуков, начальник штаба Василий Данилович Соколовский и Иван Михайлович Хохлов

К началу Московской битвы обстановка для советских войск была чрезвычайно сложной, враг глубоко вторгся в пределы СССР.

© РИА Новости
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© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Москвичи превратили столицу и подступы к ней в неприступную крепость. Бойцы и командиры выстояли в тяжелейших условиях.

Бойцы Красной армии после военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, отправляются на фронт. В рядах марширующих солдаты Сибирской дивизии

Москвичи превратили столицу и подступы к ней в неприступную крепость. Бойцы и командиры выстояли в тяжелейших условиях.

© РИА Новости
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4 из 17
© РИА Новости / Наум Грановский | Перейти в медиабанк

Войска вермахта допустили серьезную ошибку, заложив в план нападения нереальные сроки. На уничтожение РККА и захват Киева, Ленинграда и Москвы вермахт отвел четыре-пять месяцев.

Звукоулавливающая установка ПВО на страже московского неба

Войска вермахта допустили серьезную ошибку, заложив в план нападения нереальные сроки. На уничтожение РККА и захват Киева, Ленинграда и Москвы вермахт отвел четыре-пять месяцев.

© РИА Новости / Наум Грановский
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5 из 17
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанк

Захватив столицу Украины, вермахт оказался не в состоянии взять еще и Ленинград. После провала плана в первые недели войны немецкое командование подготовило наступательную операцию под кодовым названием "Тайфун".

Всеобщее военное обучение (Всевобуч) ополченцев Москвы. Октябрь-декабрь 1941 года

Захватив столицу Украины, вермахт оказался не в состоянии взять еще и Ленинград. После провала плана в первые недели войны немецкое командование подготовило наступательную операцию под кодовым названием "Тайфун".

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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6 из 17
© РИА Новости / Наум Грановский | Перейти в медиабанк

Враг намеревался расчленить советскую оборону танковыми ударами из районов Духовщины, Рославля и Шостки в восточном и северо-восточном направлениях, окружить и уничтожить войска западнее Вязьмы и восточнее Брянска, а затем захватить столицу с севера и юга.

Заградительный аэростат противовоздушной обороны перед зданием Большого театра СССР на площади Революции в Москве

Враг намеревался расчленить советскую оборону танковыми ударами из районов Духовщины, Рославля и Шостки в восточном и северо-восточном направлениях, окружить и уничтожить войска западнее Вязьмы и восточнее Брянска, а затем захватить столицу с севера и юга.

© РИА Новости / Наум Грановский
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7 из 17
© РИА Новости / Олег Кнорринг | Перейти в медиабанк

Ни до, ни после немцы не концентрировали в одном сражении такой мощи, как в наступлении на Москву.

 Оборона Москвы. Советские зенитчики на крыше гостиницы Москва

Ни до, ни после немцы не концентрировали в одном сражении такой мощи, как в наступлении на Москву.

© РИА Новости / Олег Кнорринг
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8 из 17
© РИА Новости / Ольга Игнатович | Перейти в медиабанк

По мере приближения к городу немецкие войска столкнулись с ожесточенным сопротивлением частей Красной армии, ополченцев и курсантов.

Оборона Москвы. Производство боеприпасов на одном из московских заводов

По мере приближения к городу немецкие войска столкнулись с ожесточенным сопротивлением частей Красной армии, ополченцев и курсантов.

© РИА Новости / Ольга Игнатович
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9 из 17
© РИА Новости / Леонид Доренский | Перейти в медиабанк

Самыми драматичными событиями оборонительного периода стали Вяземский и Брянский котлы, когда советские войска попали в несколько окружений и понесли огромные потери.

Войска Западного фронта ведут бои в районе города Юхнов Калужской области

Самыми драматичными событиями оборонительного периода стали Вяземский и Брянский котлы, когда советские войска попали в несколько окружений и понесли огромные потери.

© РИА Новости / Леонид Доренский
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10 из 17
© РИА Новости / Александр Капустянский | Перейти в медиабанк

Во время битвы за столицу прозвучала ставшая впоследствии знаменитой фраза: "Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва".

Оборона Москвы. Танкисты отправляются на фронт 31 декабря 1941 года.

Во время битвы за столицу прозвучала ставшая впоследствии знаменитой фраза: "Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва".

© РИА Новости / Александр Капустянский
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11 из 17
© РИА Новости / Олег Кнорринг | Перейти в медиабанк

Были захвачены Орел, Калуга, Калинин, Волоколамск, Можайск. Бои шли на самых подступах к Москве.

Оборона Москвы. Советские бойцы минируют железнодорожные пути под Москвой

Были захвачены Орел, Калуга, Калинин, Волоколамск, Можайск. Бои шли на самых подступах к Москве.

© РИА Новости / Олег Кнорринг
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12 из 17
© РИА Новости / Аркадий Шайхет | Перейти в медиабанк

К началу декабря, по мнению немецкого генералитета, сложилась патовая ситуация, когда обе стороны выдохлись и не могли продолжать сражаться.

Москвичи в подземном зале станции метро Маяковская во время воздушной тревоги

К началу декабря, по мнению немецкого генералитета, сложилась патовая ситуация, когда обе стороны выдохлись и не могли продолжать сражаться.

© РИА Новости / Аркадий Шайхет
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13 из 17
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Немцы в очередной раз недооценили противника: пятого декабря началось контрнаступление советских войск.

Битва за Москву. Советские войска перешли от обороны в наступление

Немцы в очередной раз недооценили противника: пятого декабря началось контрнаступление советских войск.

© РИА Новости
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14 из 17
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанк

Контрнаступление шло стремительными темпами, немцы понесли тяжелые потери и были отброшены на 100-250 километров.

Контрнаступление Красной армии под Москвой

Контрнаступление шло стремительными темпами, немцы понесли тяжелые потери и были отброшены на 100-250 километров.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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15 из 17
© РИА Новости / Владимир Минкевич | Перейти в медиабанк

Для Третьего рейха это стало стратегическим поражением в войне, окончательно похоронившим блицкриг.

Битва за Москву. Красноармейцы у подбитого немецкого танка в подмосковной деревне

Для Третьего рейха это стало стратегическим поражением в войне, окончательно похоронившим блицкриг.

© РИА Новости / Владимир Минкевич
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16 из 17
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанк

Исход битвы за Москву имел огромное значение. Миф о непобедимости немецкой армии был разрушен.

Боец РККА конвоирует колонну немецких солдат, плененных под Москвой

Исход битвы за Москву имел огромное значение. Миф о непобедимости немецкой армии был разрушен.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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17 из 17

Сражение за Москву — началось 30 сентября 1941 года и продолжалось до 20 апреля 1942-го — стало определяющим для Красной армии. Проигрыш грозил поражением в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Наум Грановский
Перейти в медиабанк
1 из 17

Битва включала в себя оборонительную, наступательную, Ржевско-Вяземскую и фронтовую Торопецко-Холмскую операции.

© РИА Новости / Александр Устинов
Перейти в медиабанк
2 из 17

К началу Московской битвы обстановка для советских войск была чрезвычайно сложной, враг глубоко вторгся в пределы СССР.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 17

Москвичи превратили столицу и подступы к ней в неприступную крепость. Бойцы и командиры выстояли в тяжелейших условиях.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 17

Войска вермахта допустили серьезную ошибку, заложив в план нападения нереальные сроки. На уничтожение РККА и захват Киева, Ленинграда и Москвы вермахт отвел четыре-пять месяцев.

© РИА Новости / Наум Грановский
Перейти в медиабанк
5 из 17

Захватив столицу Украины, вермахт оказался не в состоянии взять еще и Ленинград. После провала плана в первые недели войны немецкое командование подготовило наступательную операцию под кодовым названием "Тайфун".

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в медиабанк
6 из 17

Враг намеревался расчленить советскую оборону танковыми ударами из районов Духовщины, Рославля и Шостки в восточном и северо-восточном направлениях, окружить и уничтожить войска западнее Вязьмы и восточнее Брянска, а затем захватить столицу с севера и юга.

© РИА Новости / Наум Грановский
Перейти в медиабанк
7 из 17

Ни до, ни после немцы не концентрировали в одном сражении такой мощи, как в наступлении на Москву.

© РИА Новости / Олег Кнорринг
Перейти в медиабанк
8 из 17

По мере приближения к городу немецкие войска столкнулись с ожесточенным сопротивлением частей Красной армии, ополченцев и курсантов.

© РИА Новости / Ольга Игнатович
Перейти в медиабанк
9 из 17

Самыми драматичными событиями оборонительного периода стали Вяземский и Брянский котлы, когда советские войска попали в несколько окружений и понесли огромные потери.

© РИА Новости / Леонид Доренский
Перейти в медиабанк
10 из 17

Во время битвы за столицу прозвучала ставшая впоследствии знаменитой фраза: "Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва".

© РИА Новости / Александр Капустянский
Перейти в медиабанк
11 из 17

Были захвачены Орел, Калуга, Калинин, Волоколамск, Можайск. Бои шли на самых подступах к Москве.

© РИА Новости / Олег Кнорринг
Перейти в медиабанк
12 из 17

К началу декабря, по мнению немецкого генералитета, сложилась патовая ситуация, когда обе стороны выдохлись и не могли продолжать сражаться.

© РИА Новости / Аркадий Шайхет
Перейти в медиабанк
13 из 17

Немцы в очередной раз недооценили противника: пятого декабря началось контрнаступление советских войск.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 17

Контрнаступление шло стремительными темпами, немцы понесли тяжелые потери и были отброшены на 100-250 километров.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в медиабанк
15 из 17

Для Третьего рейха это стало стратегическим поражением в войне, окончательно похоронившим блицкриг.

© РИА Новости / Владимир Минкевич
Перейти в медиабанк
16 из 17

Исход битвы за Москву имел огромное значение. Миф о непобедимости немецкой армии был разрушен.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в медиабанк
17 из 17
 
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