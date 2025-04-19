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Герасимов рассказал о работе по окончательному освобождению Курской области
Герасимов рассказал о работе по окончательному освобождению Курской области - РИА Новости, 19.04.2025
Герасимов рассказал о работе по окончательному освобождению Курской области
Работа по окончательному освобождению Курской области продолжается, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T16:53:00+03:00
2025-04-19T16:53:00+03:00
2025-04-19T17:06:00+03:00
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Работа по окончательному освобождению Курской области продолжается, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов."Работа по окончательному освобождению территорий лесных, вот этих вот участков и Горнали продолжается", - сказал Герасимов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
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курская область, владимир путин, валерий герасимов, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Россия
Герасимов рассказал о работе по окончательному освобождению Курской области
Герасимов: работа по окончательному освобождению Курской области продолжается