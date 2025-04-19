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Герасимов рассказал о предотвращении захода ВСУ в Белгородскую область
Герасимов рассказал о предотвращении захода ВСУ в Белгородскую область - РИА Новости, 19.04.2025
Герасимов рассказал о предотвращении захода ВСУ в Белгородскую область
Попытки ВСУ зайти в Белгородскую область были пресечены, заявил начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T16:51:00+03:00
2025-04-19T16:51:00+03:00
2025-04-19T17:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
белгородская область
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Попытки ВСУ зайти в Белгородскую область были пресечены, заявил начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.Президент России Владимир Путин в субботу провел встречу с начальником генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым."Потерпев неудачу в Курском приграничье, противник попытался осуществить прорыв в Белгородскую область, в районах населенных пунктов Демидовка и Поповка. Они как раз примыкают к Курской области. Попытки осуществить вклинение на нашу территорию значительных сил противника были пресечены", - сказал Герасимов в ходе встречи.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Белгородская область
Герасимов рассказал о предотвращении захода ВСУ в Белгородскую область
Герасимов: попытки ВСУ зайти в Белгородскую область были предотвращены