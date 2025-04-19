https://ria.ru/20250419/gerasimov-2012284844.html

Герасимов рассказал о предотвращении захода ВСУ в Белгородскую область

Герасимов рассказал о предотвращении захода ВСУ в Белгородскую область - РИА Новости, 19.04.2025

Герасимов рассказал о предотвращении захода ВСУ в Белгородскую область

Попытки ВСУ зайти в Белгородскую область были пресечены, заявил начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T16:51:00+03:00

2025-04-19T16:51:00+03:00

2025-04-19T17:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

белгородская область

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Попытки ВСУ зайти в Белгородскую область были пресечены, заявил начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.Президент России Владимир Путин в субботу провел встречу с начальником генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым."Потерпев неудачу в Курском приграничье, противник попытался осуществить прорыв в Белгородскую область, в районах населенных пунктов Демидовка и Поповка. Они как раз примыкают к Курской области. Попытки осуществить вклинение на нашу территорию значительных сил противника были пресечены", - сказал Герасимов в ходе встречи.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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вооруженные силы украины, белгородская область