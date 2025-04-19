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Герасимов рассказал о зачистке ВСУ в районах Курской области
Герасимов рассказал о зачистке ВСУ в районах Курской области - РИА Новости, 19.04.2025
Герасимов рассказал о зачистке ВСУ в районах Курской области
Зачистка от ВСУ в районах Горналя и Олешни в Курской области продолжается силами морской пехоты, которые ведут действия по разгрому противника, заявил начальник РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T16:51:00+03:00
2025-04-19T16:51:00+03:00
2025-04-19T17:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Зачистка от ВСУ в районах Горналя и Олешни в Курской области продолжается силами морской пехоты, которые ведут действия по разгрому противника, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов на встрече с президентом РФ Путиным в Кремле в субботу."В районе Горналя завершается зачистка территории Горнальского мужского монастыря и штурмовые группы 810-й бригады морской пехоты ведут боевые действия по разгрому подразделения противника на Горнале и прилегающих к нему рощах на общей площади 4,5 квадратных километра. Участки сами по себе небольшие, но противник сосредоточил там основные усилия", - доложил Герасимов.
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курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины
Герасимов рассказал о зачистке ВСУ в районах Курской области
Герасимов: продолжается зачистка от ВСУ территории в районах Горналя и Олешни