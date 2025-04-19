https://ria.ru/20250419/efimov-2012151573.html

Ефимов: на востоке Москвы инвесторы строят три детских сада

Ефимов: на востоке Москвы инвесторы строят три детских сада - РИА Новости, 19.04.2025

Ефимов: на востоке Москвы инвесторы строят три детских сада

Три детских сада общей площадью свыше 13,6 тысячи квадратных метров строят в районе Метрогородок на востоке Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T14:12:00+03:00

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2025-04-19T14:12:00+03:00

владимир ефимов (правительство москвы)

владислав овчинский

сергей собянин

москва

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Три детских сада общей площадью свыше 13,6 тысячи квадратных метров строят в районе Метрогородок на востоке Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Детские сады в Метрогородке, которые возводят за счет внебюджетных средств, смогут посещать в общей сложности 575 детей. После завершения строительства здания передадут в систему столичного образования", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что для детей обустроят групповые ячейки, музыкальные и спортивные залы. Кроме того, в детсадах будут предусмотрены медицинские пункты, помещения для развивающих занятий и пищеблоки полного технологического цикла.Детские сады возведут на территории ЖК "Открытый парк", "Лосиноостровский парк" и "Квартал Метроном, уточняется в пресс-релизе.В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что самый крупный из строящихся детских садов смогут посещать 250 детей. Два остальных сада рассчитаны на 150 и 175 мест соответственно. В одном из детсадов будет предусмотрен бассейн, прогулочные площадки, горки.Кроме того, на территории двух детских садов планируют организовать учебные огороды. Там дети вместе с педагогами смогут ухаживать за растениями, добавляется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2025-2026 годах в Москве возведут более 150 социальных объектов.

https://ria.ru/20250418/efimov-2012049404.html

https://ria.ru/20250418/moskva-2011941181.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, сергей собянин, москва, градостроительный комплекс москвы