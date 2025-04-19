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Ефимов: на востоке Москвы инвесторы строят три детских сада - РИА Новости, 19.04.2025
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14:12 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/efimov-2012151573.html
Ефимов: на востоке Москвы инвесторы строят три детских сада
Ефимов: на востоке Москвы инвесторы строят три детских сада - РИА Новости, 19.04.2025
Ефимов: на востоке Москвы инвесторы строят три детских сада
Три детских сада общей площадью свыше 13,6 тысячи квадратных метров строят в районе Метрогородок на востоке Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной РИА Новости, 19.04.2025
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владимир ефимов (правительство москвы)
владислав овчинский
сергей собянин
москва
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Три детских сада общей площадью свыше 13,6 тысячи квадратных метров строят в районе Метрогородок на востоке Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Детские сады в Метрогородке, которые возводят за счет внебюджетных средств, смогут посещать в общей сложности 575 детей. После завершения строительства здания передадут в систему столичного образования", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что для детей обустроят групповые ячейки, музыкальные и спортивные залы. Кроме того, в детсадах будут предусмотрены медицинские пункты, помещения для развивающих занятий и пищеблоки полного технологического цикла.Детские сады возведут на территории ЖК "Открытый парк", "Лосиноостровский парк" и "Квартал Метроном, уточняется в пресс-релизе.В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что самый крупный из строящихся детских садов смогут посещать 250 детей. Два остальных сада рассчитаны на 150 и 175 мест соответственно. В одном из детсадов будет предусмотрен бассейн, прогулочные площадки, горки.Кроме того, на территории двух детских садов планируют организовать учебные огороды. Там дети вместе с педагогами смогут ухаживать за растениями, добавляется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2025-2026 годах в Москве возведут более 150 социальных объектов.
https://ria.ru/20250418/efimov-2012049404.html
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владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, сергей собянин, москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владислав Овчинский, Сергей Собянин, Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: на востоке Москвы инвесторы строят три детских сада

Ефимов: три детских сада возведут инвесторы на востоке Москвы

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Три детских сада общей площадью свыше 13,6 тысячи квадратных метров строят в районе Метрогородок на востоке Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Детские сады в Метрогородке, которые возводят за счет внебюджетных средств, смогут посещать в общей сложности 575 детей. После завершения строительства здания передадут в систему столичного образования", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
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В сообщении уточняется, что для детей обустроят групповые ячейки, музыкальные и спортивные залы. Кроме того, в детсадах будут предусмотрены медицинские пункты, помещения для развивающих занятий и пищеблоки полного технологического цикла.
Детские сады возведут на территории ЖК "Открытый парк", "Лосиноостровский парк" и "Квартал Метроном, уточняется в пресс-релизе.
В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что самый крупный из строящихся детских садов смогут посещать 250 детей. Два остальных сада рассчитаны на 150 и 175 мест соответственно. В одном из детсадов будет предусмотрен бассейн, прогулочные площадки, горки.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
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Кроме того, на территории двух детских садов планируют организовать учебные огороды. Там дети вместе с педагогами смогут ухаживать за растениями, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2025-2026 годах в Москве возведут более 150 социальных объектов.
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)Владислав ОвчинскийСергей СобянинМоскваГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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