https://ria.ru/20250419/britanija-2012217510.html

Британия нацелилась на расширение военной деятельности в Арктике, пишут СМИ

Британия нацелилась на расширение военной деятельности в Арктике, пишут СМИ - РИА Новости, 19.04.2025

Британия нацелилась на расширение военной деятельности в Арктике, пишут СМИ

Власти Великобритании в готовящемся к публикации отчете призовут к расширению военной деятельности страны в Арктике, сообщает газета Financial Times. РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T03:03:00+03:00

2025-04-19T03:03:00+03:00

2025-04-19T03:03:00+03:00

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Власти Великобритании в готовящемся к публикации отчете призовут к расширению военной деятельности страны в Арктике, сообщает газета Financial Times. "Великобритания должна расширить военную деятельность в Арктике и на крайнем севере на фоне того, как регион становится все более оспариваемым из-за открытия к нему доступа в результате таяния льда, такая рекомендация будет содержаться в правительственном оборонном отчете", - пишет издание. Как уточняет газета, отчет готовит команда независимых экспертов под руководством экс-генсека НАТО Джорджа Робертсона, которых попросили изучить стоящие перед Британией угрозы и определить возможности, необходимые для противостояния им, а также оценить состояние армии страны. Британские власти собираются опубликовать отчет в первой половине года, некоторые хотят, чтобы это было сделано в мае, другие – в июне. Как пишет газета, в отчете также будут подтверждены инвестиции Британии в инициативу по созданию стелс-истребителя шестого поколения совместно с Японией и Италией. Также в нем будет содержаться призыв к увеличению инвестиций в БПЛА и передовые технологии.

https://ria.ru/20250404/razvedka-2009302681.html

https://ria.ru/20250107/nato-1992754529.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, арктика, великобритания, япония, нато