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Британия нацелилась на расширение военной деятельности в Арктике, пишут СМИ - РИА Новости, 19.04.2025
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03:03 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/britanija-2012217510.html
Британия нацелилась на расширение военной деятельности в Арктике, пишут СМИ
Британия нацелилась на расширение военной деятельности в Арктике, пишут СМИ - РИА Новости, 19.04.2025
Британия нацелилась на расширение военной деятельности в Арктике, пишут СМИ
Власти Великобритании в готовящемся к публикации отчете призовут к расширению военной деятельности страны в Арктике, сообщает газета Financial Times. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T03:03:00+03:00
2025-04-19T03:03:00+03:00
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Власти Великобритании в готовящемся к публикации отчете призовут к расширению военной деятельности страны в Арктике, сообщает газета Financial Times. "Великобритания должна расширить военную деятельность в Арктике и на крайнем севере на фоне того, как регион становится все более оспариваемым из-за открытия к нему доступа в результате таяния льда, такая рекомендация будет содержаться в правительственном оборонном отчете", - пишет издание. Как уточняет газета, отчет готовит команда независимых экспертов под руководством экс-генсека НАТО Джорджа Робертсона, которых попросили изучить стоящие перед Британией угрозы и определить возможности, необходимые для противостояния им, а также оценить состояние армии страны. Британские власти собираются опубликовать отчет в первой половине года, некоторые хотят, чтобы это было сделано в мае, другие – в июне. Как пишет газета, в отчете также будут подтверждены инвестиции Британии в инициативу по созданию стелс-истребителя шестого поколения совместно с Японией и Италией. Также в нем будет содержаться призыв к увеличению инвестиций в БПЛА и передовые технологии.
https://ria.ru/20250404/razvedka-2009302681.html
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в мире, технологии, арктика, великобритания, япония, нато
В мире, Технологии, Арктика, Великобритания, Япония, НАТО
Британия нацелилась на расширение военной деятельности в Арктике, пишут СМИ

FT: Великобритания может расширить военную деятельность в Арктике

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Власти Великобритании в готовящемся к публикации отчете призовут к расширению военной деятельности страны в Арктике, сообщает газета Financial Times.
"Великобритания должна расширить военную деятельность в Арктике и на крайнем севере на фоне того, как регион становится все более оспариваемым из-за открытия к нему доступа в результате таяния льда, такая рекомендация будет содержаться в правительственном оборонном отчете", - пишет издание.
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Как уточняет газета, отчет готовит команда независимых экспертов под руководством экс-генсека НАТО Джорджа Робертсона, которых попросили изучить стоящие перед Британией угрозы и определить возможности, необходимые для противостояния им, а также оценить состояние армии страны.
Британские власти собираются опубликовать отчет в первой половине года, некоторые хотят, чтобы это было сделано в мае, другие – в июне.
Как пишет газета, в отчете также будут подтверждены инвестиции Британии в инициативу по созданию стелс-истребителя шестого поколения совместно с Японией и Италией. Также в нем будет содержаться призыв к увеличению инвестиций в БПЛА и передовые технологии.
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В миреТехнологииАрктикаВеликобританияЯпонияНАТО
 
 
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