https://ria.ru/20250419/bolshinstvo-2012277596.html
Большинство жителей Франции выступили за ограничение права на убежище
Большинство жителей Франции выступили за ограничение права на убежище - РИА Новости, 19.04.2025
Большинство жителей Франции выступили за ограничение права на убежище
Большинство граждан Франции (61%) выступают за ограничение права на убежище в республике на фоне огромного потока мигрантов, следует из результатов... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T16:00:00+03:00
2025-04-19T16:00:00+03:00
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ПАРИЖ, 19 апр - РИА Новости. Большинство граждан Франции (61%) выступают за ограничение права на убежище в республике на фоне огромного потока мигрантов, следует из результатов исследования, проведенного компанией CSA для радиостанции Europe 1, телеканала CNews и издания Journal du Dimanche. Директор Обсерватории иммиграции и демографии Франции Николя Пувро-Монти 20 января сообщил, что число иммигрантов в стране выросло с середины 2000-х годов на 40% и достигло рекордных значений. В четверг отчет европейского агентства статистики Eurostat показал, что республика впервые получила больше всего запросов в Евросоюзе на предоставление убежища, обогнав Германию. "Большинство французов считают, что стоит ограничить право на убежище, то есть на предоставление защиты всем беженцам, которые подвергаются преследованию в своих странах", - говорится в сообщении радиостанции. Такая идея встретила поддержку у 61% французов, причем "за" выступили большинство из них во всех возрастных категориях, уточняет Europe 1. Исследование проводилось в четверг и пятницу в онлайн-формате среди тысячи совершеннолетних граждан Франции. Данные о погрешности не приводятся. Согласно итогам исследования, поведенного в марте 2023 года агентством Fondapol, Франция действительно является европейской страной, которая предоставляет самые высокие социальные пособия просителям убежища, которые не могут быть поселены в центрах размещения (426 евро в месяц по сравнению с 367 евро в Германии, 365 евро в Австрии, 348 евро в Финляндии и 201 евро в Швеции). Иностранцы, находящиеся в стране незаконным образом, также могут бесплатно пользоваться медицинской и больничной помощью. Эта программа стоила Франции 1,2 миллиарда евро в 2024 году.
https://ria.ru/20250417/tramp-2011921357.html
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в мире, франция, германия, австрия
В мире, Франция, Германия, Австрия
Большинство жителей Франции выступили за ограничение права на убежище
Более 60% французов выступают за ограничение права на убежище в республике
ПАРИЖ, 19 апр - РИА Новости. Большинство граждан Франции (61%) выступают за ограничение права на убежище в республике на фоне огромного потока мигрантов, следует из результатов исследования, проведенного компанией CSA для радиостанции Europe 1, телеканала CNews и издания Journal du Dimanche.
Директор Обсерватории иммиграции и демографии Франции
Николя Пувро-Монти 20 января сообщил, что число иммигрантов в стране выросло с середины 2000-х годов на 40% и достигло рекордных значений. В четверг отчет европейского агентства статистики Eurostat показал, что республика впервые получила больше всего запросов в Евросоюзе на предоставление убежища, обогнав Германию
.
"Большинство французов считают, что стоит ограничить право на убежище, то есть на предоставление защиты всем беженцам, которые подвергаются преследованию в своих странах", - говорится в сообщении радиостанции.
Такая идея встретила поддержку у 61% французов, причем "за" выступили большинство из них во всех возрастных категориях, уточняет Europe 1.
Исследование проводилось в четверг и пятницу в онлайн-формате среди тысячи совершеннолетних граждан Франции. Данные о погрешности не приводятся.
Согласно итогам исследования, поведенного в марте 2023 года агентством Fondapol, Франция действительно является европейской страной, которая предоставляет самые высокие социальные пособия просителям убежища, которые не могут быть поселены в центрах размещения (426 евро в месяц по сравнению с 367 евро в Германии, 365 евро в Австрии
, 348 евро в Финляндии
и 201 евро в Швеции
).
Иностранцы, находящиеся в стране незаконным образом, также могут бесплатно пользоваться медицинской и больничной помощью. Эта программа стоила Франции 1,2 миллиарда евро в 2024 году.