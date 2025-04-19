https://ria.ru/20250419/bliznetsy-2012101085.html

Трагическая история сиамских близнецов, разделенных вопреки всем шансам

Трагическая история сиамских близнецов, разделенных вопреки всем шансам - РИА Новости, 19.04.2025

Трагическая история сиамских близнецов, разделенных вопреки всем шансам

Сросшиеся головами, они буквально смотрели в разные стороны с момента рождения. Когда советские нейрохирурги решились на беспрецедентную 20-часовую операцию,... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T09:20:00+03:00

2025-04-19T09:20:00+03:00

2025-04-19T09:20:00+03:00

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Сросшиеся головами, они буквально смотрели в разные стороны с момента рождения. Когда советские нейрохирурги решились на беспрецедентную 20-часовую операцию, никто не мог гарантировать, что выживет хотя бы одна из сестер. Почему их случай вошел в книгу рекордов Гиннесса? Как после разделения сложилась судьба близнецов, которым выпало редчайшее испытание — буквально разделить одну жизнь на двоих? И почему 35 лет спустя эта история получила трагичный поворот?Рождение с тремя ножкамиДайва и Бронюс Тамулявичюте из маленького литовского города Алитус не подозревали, что их ждет в тот июльский день 1987 года. Беременность проходила без осложнений, и никто не направлял будущую маму на УЗИ — в то время эта процедура не была обязательной, да и в небольшом городке с населением всего 50 тысяч человек необходимого оборудования просто не было.Роды начались на неделю раньше срока. Врачи планировали естественные роды, но когда увидели... три ножки, ситуация кардинально изменилась. Экстренное кесарево сечение позволило извлечь двух девочек, сросшихся черепными коробками. Девочки весили вместе чуть больше трех с половиной килограммов."Мама была в шоке, а папа у нас герой. Она плакала, переживала, а он говорил: "Все будет хорошо, просто надо что-то делать"", — вспоминала потом Виталия.Краниопаги: один шанс из миллионаСлучай сестер Тамулявичюте поражает даже бывалых медиков. Сиамские близнецы появляются примерно в одних родах из 200 тысяч. Половина из них рождаются мертвыми. Из выживших до совершеннолетия доживают лишь 25%. А среди всех сиамских близнецов только 2% срастаются головами.Девочки-краниопаги стали настоящим медицинским феноменом еще и потому, что их лица были направлены в противоположные стороны. Когда одна лежала на спине, вторая оказывалась на боку. Шансы на выживание при таком сращении стремятся к нулю.Первые месяцы жизни малышки провели под наблюдением литовских врачей. Сначала в детской нейрохирургии больницы Сантаришкас в Вильнюсе, затем в Каунасской академической клинике.Поиск спасителейБронюс не опускал руки. Он искал специалистов, способных помочь его детям, пока жена оправлялась от шока. Сложность ситуации понимали все: никто не мог гарантировать успешный исход даже при наличии лучших хирургов.Важнейшей удачей стало то, что у девочек был отдельный несросшийся мозг и у каждой — своя кровеносная система. Эти факторы давали надежду на успешное разделение.Почти два года потребовалось, чтобы найти нужных специалистов и подготовиться к операции. Через литовского доктора Вайсиса семья вышла на выдающегося советского нейрохирурга, профессора Александра Коновалова. Уговорить его взяться за столь сложный случай удалось только с третьей попытки.Операция векаШестого июля 1989 года в московском НИИ нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко состоялась операция, вошедшая в историю мировой медицины. Профессор Александр Коновалов и его ассистент Александр Потапов (будущий руководитель института) провели 16 часов в операционной. По некоторым данным, операция длилась все 20 часов.Все это время отец девочек ждал за дверью. Мать осталась дома с младшим сыном Повиласом, родившимся через год после сестер. Однако уже через три дня после операции она примчалась в Москву.Весь мир облетела новость об успешном разделении близнецов-краниопагов. Это достижение вошло в Книгу рекордов Гиннесса, а в 2013 году, когда в России возродили звание Героя труда, Александр Коновалов одним из первых был удостоен этой награды.Двадцать операций для новой жизниИстория сестер Тамулявичюте не закончилась с первой операцией. Им предстояло пережить еще около двадцати хирургических вмешательств. Требовалось закрыть открытые раны на месте соединения, врачи делали пересадку кожи с других частей тела, проводили реконструкцию черепа и целый ряд пластических операций.Уже во взрослом возрасте девушки прошли через процедуру пересадки волос, поскольку на части головы волосы самостоятельно так и не выросли.Врачи вспоминали, как после первой операции сестрам принесли абрикосы, и они самостоятельно, не дожидаясь помощи взрослых, начали вытаскивать косточки — проявление удивительной жизненной силы и стремления к самостоятельности."Сиамские кошки" против мира"Родители никогда не скрывали, что мы родились срощенными. Да и как такое скроешь? К нам постоянно приезжали журналисты. С раннего детства мы понимали: то, что случилось — наша история, наша жизнь. И воспринимали как должное", — рассказывала уже взрослая Виталия.Если сами сестры смирились со своей особенной историей, то их сверстники оказались не столь понимающими. В маленьком городе все знали историю близнецов. Детская жестокость проявлялась в обидных прозвищах — "сиамские кошки" — и даже драках. Но девочки не давали себя в обиду.Пройдя через физические испытания и столкнувшись с непониманием окружающих, сестры стали сильнее. Их характеры закалились в борьбе.Разные, но всегда вместеПовзрослев, сестры переехали в Вильнюс и получили высшее образование. Виталия стала искусствоведом, а Вилия — историком. Какое-то время они жили вместе, но затем разъехались. Удивительно, но пережив буквально слияние тел, они не испытывали потребности постоянно находиться рядом.Обе работали в книжной сети, но в разных магазинах. Несмотря на дипломы, найти работу по профессии оказалось непросто. По характеру сестры отличались: Вилия была более общительной, делилась впечатлениями о книгах и фильмах, несколько лет встречалась с молодым человеком. Виталия предпочитала больше читать, любила кофе, отличалась скромностью и пунктуальностью.К 2017 году ни одна из сестер не была замужем и не имела детей, но они не теряли надежду на личное счастье. Их вдохновлял пример бабушки, которая вышла замуж в 35 лет и родила троих детей.Жизнь продолжается, но уже в одиночкуВ марте 2024 года история разделенных близнецов получила трагический поворот — 37-летняя Виталия внезапно скончалась. Семья не раскрывает подробностей ее ухода, сохраняя приватность в этот тяжелый момент.Их младший брат Повилас живет в Алитусе и работает программистом. Родители продолжают трудиться: отец — электриком, мать — оператором ПК на швейной фабрике.История сестер Тамулявичюте остается одним из самых поразительных примеров преодоления судьбы в истории медицины. Родившись буквально одним целым, они смогли прожить отдельные, наполненные смыслом жизни, благодаря мужеству родителей, искусству советских хирургов и собственной невероятной силе духа.Теперь Вилии придется заново учиться жить — но уже без сестры, с которой когда-то они делили не только общую историю, но и одно тело на двоих.

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вильнюс, москва, россия, александр потапов, александр коновалов