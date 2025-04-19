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Белорусский депутат: Россия еще раз показала, что стремится к миру - РИА Новости, 19.04.2025
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22:57 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/belorussija-2012324105.html
Белорусский депутат: Россия еще раз показала, что стремится к миру
Белорусский депутат: Россия еще раз показала, что стремится к миру - РИА Новости, 19.04.2025
Белорусский депутат: Россия еще раз показала, что стремится к миру
Объявлением пасхального перемирия Россия еще раз продемонстрировала, что действительно стремится к миру, а у Киева "нет ничего святого", заявил РИА Новости... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T22:57:00+03:00
2025-04-19T22:57:00+03:00
в мире
россия
киев
белоруссия
олег гайдукевич
владимир путин
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МИНСК, 19 апр - РИА Новости. Объявлением пасхального перемирия Россия еще раз продемонстрировала, что действительно стремится к миру, а у Киева "нет ничего святого", заявил РИА Новости заместитель председателя комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента, лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Россия всегда делала все для мира", - сказал Гайдукевич. По его словам, "когда подписали Минские соглашения (по урегулированию конфликта в Донбассе в 2014-2015 годах), Россия их исполняла, в отличие от киевского режима и Запада". Депутат добавил, что начало СВО было "вынужденной мерой для обеспечения как раз-таки мира", сразу же после начала СВО прошло несколько раундов переговоров между представителями России и Украины сначала на территории Белоруссии, а затем в Стамбуле, но реализация предварительно достигнутых договоренностей была сорвана из-за Запада и Киева. "То же самое и сейчас, когда были переговоры (президента США Дональда - ред.) Трампа и Путина договорились не бить по энергосистемам двух стран. Россия это неукоснительно исполняет, а киевский режим - нет", - подчеркнул Гайдукевич. "Сегодня Россия в очередной раз показала всему миру, что она хочет мира", - отметил собеседник. Он добавил, что Пасха – святой праздник для христиан. "И Россия (объявлением пасхального перемирия - ред.) показывает гуманизм, веру в бога и стремление к миру. А киевский режим и Запад в очередной раз показывают, что у них нет ничего святого", - считает Гайдукевич. Со стороны России, по мнению белорусского депутата, это еще один жест, который увидит и уже видит весь мир, "его ценят во многих странах", это решение позволит мировой общественности еще раз убедиться в том, что "Россия и слово держит, и к миру стремится". "А Запад, как всегда, красиво рассказывает, но нарушает обещания. А у киевского режима вообще нет ничего святого", - заключил Гайдукевич.
https://ria.ru/20250419/smi-2012312443.html
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в мире, россия, киев, белоруссия, олег гайдукевич, владимир путин
В мире, Россия, Киев, Белоруссия, Олег Гайдукевич, Владимир Путин
Белорусский депутат: Россия еще раз показала, что стремится к миру

Депутат Гайдукевич: Россия сделала все для мира, а у Киева нет ничего святого

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Андрей Александров
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МИНСК, 19 апр - РИА Новости. Объявлением пасхального перемирия Россия еще раз продемонстрировала, что действительно стремится к миру, а у Киева "нет ничего святого", заявил РИА Новости заместитель председателя комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента, лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич.
В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
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"Россия всегда делала все для мира", - сказал Гайдукевич.
По его словам, "когда подписали Минские соглашения (по урегулированию конфликта в Донбассе в 2014-2015 годах), Россия их исполняла, в отличие от киевского режима и Запада".
Депутат добавил, что начало СВО было "вынужденной мерой для обеспечения как раз-таки мира", сразу же после начала СВО прошло несколько раундов переговоров между представителями России и Украины сначала на территории Белоруссии, а затем в Стамбуле, но реализация предварительно достигнутых договоренностей была сорвана из-за Запада и Киева.
"То же самое и сейчас, когда были переговоры (президента США Дональда - ред.) Трампа и Путина договорились не бить по энергосистемам двух стран. Россия это неукоснительно исполняет, а киевский режим - нет", - подчеркнул Гайдукевич.
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"Сегодня Россия в очередной раз показала всему миру, что она хочет мира", - отметил собеседник. Он добавил, что Пасха – святой праздник для христиан. "И Россия (объявлением пасхального перемирия - ред.) показывает гуманизм, веру в бога и стремление к миру. А киевский режим и Запад в очередной раз показывают, что у них нет ничего святого", - считает Гайдукевич.
Со стороны России, по мнению белорусского депутата, это еще один жест, который увидит и уже видит весь мир, "его ценят во многих странах", это решение позволит мировой общественности еще раз убедиться в том, что "Россия и слово держит, и к миру стремится". "А Запад, как всегда, красиво рассказывает, но нарушает обещания. А у киевского режима вообще нет ничего святого", - заключил Гайдукевич.
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