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Иван Миронов утвержден атаманом Центрального казачьего войска - РИА Новости, 21.04.2025
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Российское казачество
 
17:06 19.04.2025 (обновлено: 17:11 21.04.2025)
https://ria.ru/20250419/ataman-2012561239.html
Иван Миронов утвержден атаманом Центрального казачьего войска
Иван Миронов утвержден атаманом Центрального казачьего войска - РИА Новости, 21.04.2025
Иван Миронов утвержден атаманом Центрального казачьего войска
Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин, передает портал "Российское казачество". РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-19T17:06:00+03:00
2025-04-21T17:11:00+03:00
российское казачество
центральное казачье войско
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин, передает портал "Российское казачество"."Утвердить Миронова Ивана Кузьмича атаманом войскового казачьего общества "Центральное казачье войско"", – говорится в документе.Указ вступает в силу с момента подписания.
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центральное казачье войско
Российское казачество, Центральное казачье войско

Иван Миронов утвержден атаманом Центрального казачьего войска

© Валентин ПузановАтаман войскового казачьего общества "Центральное казачье войско" Иван Миронов
Атаман войскового казачьего общества Центральное казачье войско Иван Миронов - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© Валентин Пузанов
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин, передает портал "Российское казачество".
«
"Утвердить Миронова Ивана Кузьмича атаманом войскового казачьего общества "Центральное казачье войско"", – говорится в документе.
Указ вступает в силу с момента подписания.
 
Российское казачествоЦентральное казачье войско
 
 
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