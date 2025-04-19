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Иван Миронов утвержден атаманом Центрального казачьего войска
Иван Миронов утвержден атаманом Центрального казачьего войска - РИА Новости, 21.04.2025
Иван Миронов утвержден атаманом Центрального казачьего войска
Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин, передает портал "Российское казачество". РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-19T17:06:00+03:00
2025-04-19T17:06:00+03:00
2025-04-21T17:11:00+03:00
российское казачество
центральное казачье войско
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин, передает портал "Российское казачество"."Утвердить Миронова Ивана Кузьмича атаманом войскового казачьего общества "Центральное казачье войско"", – говорится в документе.Указ вступает в силу с момента подписания.
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центральное казачье войско
Российское казачество, Центральное казачье войско