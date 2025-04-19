https://ria.ru/20250419/arakchi-2012278854.html

Аракчи заявил о серьезности отношений России и Ирана

Аракчи заявил о серьезности отношений России и Ирана - РИА Новости, 19.04.2025

Аракчи заявил о серьезности отношений России и Ирана

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил в интервью RT, что его визит в Россию демонстрирует серьезность отношений Москвы и Тегерана, министр отметил, что Иран не... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T16:11:00+03:00

2025-04-19T16:11:00+03:00

2025-04-19T16:11:00+03:00

в мире

иран

сша

оман

аббас аракчи

али хаменеи

бадр аль-бусаиди

ситуация вокруг "ядерного досье" ирана

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ТЕГЕРАН, 19 апр - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил в интервью RT, что его визит в Россию демонстрирует серьезность отношений Москвы и Тегерана, министр отметил, что Иран не забывает своих друзей в трудные времена. "Моя поездка в Москву перед началом второго раунда переговоров с США демонстрирует серьезность наших отношений с Россией. Мы не забываем своих друзей в трудные времена. Мы поддерживали их в трудные времена, и теперь естественно, что мы координируем с ними наши позиции", - передает слова Аракчи RT. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в четверг и пятницу находился с официальным визитом в Москве. В ходе своего визита иранский дипломат провел встречу и переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передав ему также послание от верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Аракчи также провел переговоры со своим коллегой Сергеем Лавровым. Стороны обсудили региональное и международное сотрудничество, а также ситуацию вокруг американо-иранских переговоров, первый раунд которых состоялся 12 апреля в Омане. В субботу агентство NourNews сообщило, что второй раунд непрямых переговоров по ядерной сделке между США и Ираном при посредничестве Омана стартовал в Риме. Накануне глава внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Аракчи встретился со своим итальянским коллегой, по совместительству вице-премьером Антонио Таяни. По прибытии на место переговоров - в здание, принадлежащее султану Омана - Аракчи встретился с главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди. В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Министр иностранных дел Ирана также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится в субботу в Риме. Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250419/iran-2012216234.html

https://ria.ru/20250414/mid-2011090394.html

https://ria.ru/20250417/iran-2011912610.html

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в мире, иран, сша, оман, аббас аракчи, али хаменеи, бадр аль-бусаиди, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана, россия