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"Аэрофлот" опроверг сообщения о выкате самолета за пределы ВПП в Кемерове - РИА Новости, 19.04.2025
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09:08 19.04.2025 (обновлено: 09:25 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/aeroflot-2012234357.html
"Аэрофлот" опроверг сообщения о выкате самолета за пределы ВПП в Кемерове
"Аэрофлот" опроверг сообщения о выкате самолета за пределы ВПП в Кемерове - РИА Новости, 19.04.2025
"Аэрофлот" опроверг сообщения о выкате самолета за пределы ВПП в Кемерове
В "Аэрофлоте" сообщили, что информация о том, что самолет рейсом из Москвы выкатился за пределы ВПП в Кемерове, не соответствует действительности, говорится в... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T09:08:00+03:00
2025-04-19T09:25:00+03:00
аэрофлот
кемерово
москва
западно-сибирская транспортная прокуратура
происшествия
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В "Аэрофлоте" сообщили, что информация о том, что самолет рейсом из Москвы выкатился за пределы ВПП в Кемерове, не соответствует действительности, говорится в официальном Telegram-канале пресс-службы авиакомпании.Ранее Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщала, что самолет авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Кемерово выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пострадавших нет, проводится проверка."Комментарий авиакомпании по рейсу SU1450 Москва - Кемерово. Информация о том, что самолет, выполнявший рейс SU1450 Москва - Кемерово (вылет за 18 апреля), выкатился за пределы ВПП, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.Отмечается, что после штатной посадки воздушного судна произошло пересечение торцевой разметки взлетно-посадочной полосы с занятием неиспользуемой части, но без выкатывания самолета за ее пределы. Подчеркивается, что воздушное судно самостоятельно зарулило на место стоянки. Кроме того, требованию КВС сделан контрольный замер коэффициента сцепления на ВПП, который не соответствовал заявленному службами аэропорта для принятия решения о посадке.Подчеркивается, что обратный рейс SU1451 Кемерово - Москва задержан в связи необходимостью дополнительной технической проверки воздушного судна, а также возникшей в связи с этим необходимостью предоставления отдыха экипажу в целях непревышения допустимого норматива рабочего времени в рамках соблюдения правил безопасности полетов.
https://ria.ru/20250410/samolet-2010557996.html
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аэрофлот, кемерово, москва, западно-сибирская транспортная прокуратура, происшествия
Аэрофлот, Кемерово, Москва, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Происшествия
"Аэрофлот" опроверг сообщения о выкате самолета за пределы ВПП в Кемерове

Аэрофлот: информация о выкате самолета за пределы ВПП в Кемерове неверная

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкАэропорт в Кемерово
Аэропорт в Кемерово - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В "Аэрофлоте" сообщили, что информация о том, что самолет рейсом из Москвы выкатился за пределы ВПП в Кемерове, не соответствует действительности, говорится в официальном Telegram-канале пресс-службы авиакомпании.
Ранее Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщала, что самолет авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Кемерово выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пострадавших нет, проводится проверка.
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"Комментарий авиакомпании по рейсу SU1450 Москва - Кемерово. Информация о том, что самолет, выполнявший рейс SU1450 Москва - Кемерово (вылет за 18 апреля), выкатился за пределы ВПП, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после штатной посадки воздушного судна произошло пересечение торцевой разметки взлетно-посадочной полосы с занятием неиспользуемой части, но без выкатывания самолета за ее пределы. Подчеркивается, что воздушное судно самостоятельно зарулило на место стоянки. Кроме того, требованию КВС сделан контрольный замер коэффициента сцепления на ВПП, который не соответствовал заявленному службами аэропорта для принятия решения о посадке.
Подчеркивается, что обратный рейс SU1451 Кемерово - Москва задержан в связи необходимостью дополнительной технической проверки воздушного судна, а также возникшей в связи с этим необходимостью предоставления отдыха экипажу в целях непревышения допустимого норматива рабочего времени в рамках соблюдения правил безопасности полетов.
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