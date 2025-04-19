https://ria.ru/20250419/abkhaziya-2012248437.html
Абхазия полностью лишилась электроэнергии
Абхазия полностью лишилась электроэнергии - РИА Новости, 19.04.2025
Абхазия полностью лишилась электроэнергии
Абхазия полностью лишилась электроэнергии после аварии в грузинской энергосистеме, сообщила компания "Черноморэнерго" в Telegram-канале. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T12:09:00+03:00
2025-04-19T12:09:00+03:00
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Абхазия полностью лишилась электроэнергии после аварии в грузинской энергосистеме, сообщила компания "Черноморэнерго" в Telegram-канале."В энергосистеме Грузии произошла авария, в результате чего вся энергосистема Абхазии обесточена" — говорится в публикации.По данным Sputnik Ближнее зарубежье, основным источником электроэнергии для Абхазии выступает Ингурская ГЭС. При этом плотина станции расположена на территории, подконтрольной Тбилиси.Девятого апреля в Грузии пропало электричество из-за крупной аварии. Помимо этого, на отсутствие света в соцсетях жаловались жители Кутаиси, Батуми, Зугдиди и Гори.В марте президент Владимир Путин на встрече с абхазским лидером Бадрой Гунбой пообещал помочь Сухуму с гуманитарными поставками электричества.
https://ria.ru/20250407/gruziya-2009721230.html
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абхазия, в мире, грузия, москва, владимир путин, тбилиси, бадра гунба
Абхазия, В мире, Грузия, Москва, Владимир Путин, Тбилиси, Бадра Гунба
Абхазия полностью лишилась электроэнергии
"Черноморэнерго": энергосистема Абхазии обесточена из-за аварии в Грузии