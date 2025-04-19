https://ria.ru/20250419/abkhaziya-2012248437.html

Абхазия полностью лишилась электроэнергии

Абхазия полностью лишилась электроэнергии - РИА Новости, 19.04.2025

Абхазия полностью лишилась электроэнергии

Абхазия полностью лишилась электроэнергии после аварии в грузинской энергосистеме, сообщила компания "Черноморэнерго" в Telegram-канале. РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T12:09:00+03:00

2025-04-19T12:09:00+03:00

2025-04-19T12:53:00+03:00

абхазия

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владимир путин

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Абхазия полностью лишилась электроэнергии после аварии в грузинской энергосистеме, сообщила компания "Черноморэнерго" в Telegram-канале."В энергосистеме Грузии произошла авария, в результате чего вся энергосистема Абхазии обесточена" — говорится в публикации.По данным Sputnik Ближнее зарубежье, основным источником электроэнергии для Абхазии выступает Ингурская ГЭС. При этом плотина станции расположена на территории, подконтрольной Тбилиси.Девятого апреля в Грузии пропало электричество из-за крупной аварии. Помимо этого, на отсутствие света в соцсетях жаловались жители Кутаиси, Батуми, Зугдиди и Гори.В марте президент Владимир Путин на встрече с абхазским лидером Бадрой Гунбой пообещал помочь Сухуму с гуманитарными поставками электричества.

https://ria.ru/20250407/gruziya-2009721230.html

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