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Абхазия полностью лишилась электроэнергии - РИА Новости, 19.04.2025
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12:09 19.04.2025 (обновлено: 12:53 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/abkhaziya-2012248437.html
Абхазия полностью лишилась электроэнергии
Абхазия полностью лишилась электроэнергии - РИА Новости, 19.04.2025
Абхазия полностью лишилась электроэнергии
Абхазия полностью лишилась электроэнергии после аварии в грузинской энергосистеме, сообщила компания "Черноморэнерго" в Telegram-канале. РИА Новости, 19.04.2025
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абхазия
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москва
владимир путин
тбилиси
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Абхазия полностью лишилась электроэнергии после аварии в грузинской энергосистеме, сообщила компания "Черноморэнерго" в Telegram-канале."В энергосистеме Грузии произошла авария, в результате чего вся энергосистема Абхазии обесточена" — говорится в публикации.По данным Sputnik Ближнее зарубежье, основным источником электроэнергии для Абхазии выступает Ингурская ГЭС. При этом плотина станции расположена на территории, подконтрольной Тбилиси.Девятого апреля в Грузии пропало электричество из-за крупной аварии. Помимо этого, на отсутствие света в соцсетях жаловались жители Кутаиси, Батуми, Зугдиди и Гори.В марте президент Владимир Путин на встрече с абхазским лидером Бадрой Гунбой пообещал помочь Сухуму с гуманитарными поставками электричества.
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абхазия, в мире, грузия, москва, владимир путин, тбилиси, бадра гунба
Абхазия, В мире, Грузия, Москва, Владимир Путин, Тбилиси, Бадра Гунба
Абхазия полностью лишилась электроэнергии

"Черноморэнерго": энергосистема Абхазии обесточена из-за аварии в Грузии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМорской берег в Сухуме
Морской берег в Сухуме - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Морской берег в Сухуме. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Абхазия полностью лишилась электроэнергии после аварии в грузинской энергосистеме, сообщила компания "Черноморэнерго" в Telegram-канале.
"В энергосистеме Грузии произошла авария, в результате чего вся энергосистема Абхазии обесточена" — говорится в публикации.
По данным Sputnik Ближнее зарубежье, основным источником электроэнергии для Абхазии выступает Ингурская ГЭС. При этом плотина станции расположена на территории, подконтрольной Тбилиси.
Девятого апреля в Грузии пропало электричество из-за крупной аварии. Помимо этого, на отсутствие света в соцсетях жаловались жители Кутаиси, Батуми, Зугдиди и Гори.
В марте президент Владимир Путин на встрече с абхазским лидером Бадрой Гунбой пообещал помочь Сухуму с гуманитарными поставками электричества.
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АбхазияВ миреГрузияМоскваВладимир ПутинТбилисиБадра Гунба
 
 
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