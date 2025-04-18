https://ria.ru/20250418/zapad-2012053186.html

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне "Запада"

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне "Запада" - РИА Новости, 18.04.2025

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне "Запада"

Российская группировка "Запад" за прошедшую неделю нанесла поражение живой силе и технике 13 украинских бригад, противник потерял более 1730 военнослужащих,... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T13:18:00+03:00

2025-04-18T13:18:00+03:00

2025-04-18T13:28:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Российская группировка "Запад" за прошедшую неделю нанесла поражение живой силе и технике 13 украинских бригад, противник потерял более 1730 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, двух штурмовых, артиллерийской бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства за период с 12 по 18 апреля."Противник потерял свыше 1730 военнослужащих, два танка, 13 боевых бронированных машин, из них три бронетранспортера М113 производства США", - добавили в Минобороны РФ.Кроме того, в этот период были уничтожены 45 автомобилей, 30 орудий полевой артиллерии, в том числе семь самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155 миллиметров производства стран НАТО, 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 21 склад боеприпасов.

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вооруженные силы украины, россия