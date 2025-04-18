https://ria.ru/20250418/yemen-2011947877.html

Число погибших при ударах США по порту в Йемене выросло до 33

Число погибших при ударах США по порту в Йемене выросло до 33 - РИА Новости, 18.04.2025

Число погибших при ударах США по порту в Йемене выросло до 33

Число жертв авиаударов США по йеменскому нефтяному порту Рас-Иса выросло до 33, передает телеканал Al Masirah со ссылкой на управление министерства... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T04:40:00+03:00

2025-04-18T04:40:00+03:00

2025-04-18T08:50:00+03:00

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ДОХА, 18 апр — РИА Новости. Число жертв авиаударов США по йеменскому нефтяному порту Рас-Иса выросло до 33, передает телеканал Al Masirah со ссылкой на управление министерства здравоохранения правительства шиитского движения "Ансар Алла" в Ходейде.Незадолго до этого агентство Франс Пресс сообщало о 20 погибших и 50 пострадавших."По предварительным данным, число погибших в результате агрессии США на нефтяном объекте Рас-Иса возросло до 33 человек, 80 ранены", — говорится в публикации.Телеканал уточнил, что большинство из них были работниками порта и сотрудниками портовых организаций, ожидается, что число жертв увеличится.По данным властей в провинции Ходейда, американские войска нанесли не менее 14 ударов.Центральное командование Вооруженных сил США заявляло, что порт Рас-Иса уничтожен, цель нанесенных ударов — лишить хуситов доходов.Вечером 15 марта Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против группировки "Ансар Алла" для "защиты американских интересов, сдерживания врагов и восстановления свободы судоходства". Тогда ВВС США нанесли 47 ударов по объектам движения на всей территории Йемена. Хуситы заявили о гибели не менее 50 человек и пообещали, что будут атаковать американские корабли в Красном море."Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта хуситы начали атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы наносят удары ракетами и беспилотниками по израильской территории. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.

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https://ria.ru/20250316/peregovory-2005348103.html

https://ria.ru/20250415/gaza-2011474190.html

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, йемен, ансар алла, ходейда (город), красное море