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Число погибших при ударах США по порту в Йемене выросло до 33 - РИА Новости, 18.04.2025
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04:40 18.04.2025 (обновлено: 08:50 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/yemen-2011947877.html
Число погибших при ударах США по порту в Йемене выросло до 33
Число погибших при ударах США по порту в Йемене выросло до 33 - РИА Новости, 18.04.2025
Число погибших при ударах США по порту в Йемене выросло до 33
Число жертв авиаударов США по йеменскому нефтяному порту Рас-Иса выросло до 33, передает телеканал Al Masirah со ссылкой на управление министерства... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T04:40:00+03:00
2025-04-18T08:50:00+03:00
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ДОХА, 18 апр — РИА Новости. Число жертв авиаударов США по йеменскому нефтяному порту Рас-Иса выросло до 33, передает телеканал Al Masirah со ссылкой на управление министерства здравоохранения правительства шиитского движения "Ансар Алла" в Ходейде.Незадолго до этого агентство Франс Пресс сообщало о 20 погибших и 50 пострадавших."По предварительным данным, число погибших в результате агрессии США на нефтяном объекте Рас-Иса возросло до 33 человек, 80 ранены", — говорится в публикации.Телеканал уточнил, что большинство из них были работниками порта и сотрудниками портовых организаций, ожидается, что число жертв увеличится.По данным властей в провинции Ходейда, американские войска нанесли не менее 14 ударов.Центральное командование Вооруженных сил США заявляло, что порт Рас-Иса уничтожен, цель нанесенных ударов — лишить хуситов доходов.Вечером 15 марта Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против группировки "Ансар Алла" для "защиты американских интересов, сдерживания врагов и восстановления свободы судоходства". Тогда ВВС США нанесли 47 ударов по объектам движения на всей территории Йемена. Хуситы заявили о гибели не менее 50 человек и пообещали, что будут атаковать американские корабли в Красном море."Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта хуситы начали атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы наносят удары ракетами и беспилотниками по израильской территории. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.
https://ria.ru/20250417/ssha-2011882065.html
https://ria.ru/20250316/peregovory-2005348103.html
https://ria.ru/20250415/gaza-2011474190.html
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в мире, сша, йемен, ансар алла, ходейда (город), красное море
В мире, США, Йемен, Ансар Алла, Ходейда (город), Красное море
Число погибших при ударах США по порту в Йемене выросло до 33

Число погибших при ударах США по порту Рас Иса в Йемене выросло до 33 человек

© AP Photo / Osamah AbdulrahmanАвиаудар США в Йемене
Авиаудар США в Йемене - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
Авиаудар США в Йемене. Архивное фото
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ДОХА, 18 апр — РИА Новости. Число жертв авиаударов США по йеменскому нефтяному порту Рас-Иса выросло до 33, передает телеканал Al Masirah со ссылкой на управление министерства здравоохранения правительства шиитского движения "Ансар Алла" в Ходейде.
Незадолго до этого агентство Франс Пресс сообщало о 20 погибших и 50 пострадавших.
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"По предварительным данным, число погибших в результате агрессии США на нефтяном объекте Рас-Иса возросло до 33 человек, 80 ранены", — говорится в публикации.
Телеканал уточнил, что большинство из них были работниками порта и сотрудниками портовых организаций, ожидается, что число жертв увеличится.
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По данным властей в провинции Ходейда, американские войска нанесли не менее 14 ударов.
Центральное командование Вооруженных сил США заявляло, что порт Рас-Иса уничтожен, цель нанесенных ударов — лишить хуситов доходов.
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Вечером 15 марта Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против группировки "Ансар Алла" для "защиты американских интересов, сдерживания врагов и восстановления свободы судоходства". Тогда ВВС США нанесли 47 ударов по объектам движения на всей территории Йемена. Хуситы заявили о гибели не менее 50 человек и пообещали, что будут атаковать американские корабли в Красном море.
"Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта хуситы начали атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы наносят удары ракетами и беспилотниками по израильской территории. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.
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