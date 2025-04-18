Число погибших при ударах США по порту в Йемене выросло до 33
Число погибших при ударах США по порту Рас Иса в Йемене выросло до 33 человек
© AP Photo / Osamah AbdulrahmanАвиаудар США в Йемене
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
Авиаудар США в Йемене. Архивное фото
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ДОХА, 18 апр — РИА Новости. Число жертв авиаударов США по йеменскому нефтяному порту Рас-Иса выросло до 33, передает телеканал Al Masirah со ссылкой на управление министерства здравоохранения правительства шиитского движения "Ансар Алла" в Ходейде.
Незадолго до этого агентство Франс Пресс сообщало о 20 погибших и 50 пострадавших.
"По предварительным данным, число погибших в результате агрессии США на нефтяном объекте Рас-Иса возросло до 33 человек, 80 ранены", — говорится в публикации.
Телеканал уточнил, что большинство из них были работниками порта и сотрудниками портовых организаций, ожидается, что число жертв увеличится.
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По данным властей в провинции Ходейда, американские войска нанесли не менее 14 ударов.
Центральное командование Вооруженных сил США заявляло, что порт Рас-Иса уничтожен, цель нанесенных ударов — лишить хуситов доходов.
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Вечером 15 марта Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против группировки "Ансар Алла" для "защиты американских интересов, сдерживания врагов и восстановления свободы судоходства". Тогда ВВС США нанесли 47 ударов по объектам движения на всей территории Йемена. Хуситы заявили о гибели не менее 50 человек и пообещали, что будут атаковать американские корабли в Красном море.
"Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта хуситы начали атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы наносят удары ракетами и беспилотниками по израильской территории. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.
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