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Число погибших при ударах США по порту в Йемене выросло до 20 - РИА Новости, 18.04.2025
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03:47 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/yemen-2011944733.html
Число погибших при ударах США по порту в Йемене выросло до 20
Число погибших при ударах США по порту в Йемене выросло до 20 - РИА Новости, 18.04.2025
Число погибших при ударах США по порту в Йемене выросло до 20
Число погибших в результате ударов США по порту Рас Иса в Йемене выросло до 20 человек, 50 человек ранены, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T03:47:00+03:00
2025-04-18T03:47:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Число погибших в результате ударов США по порту Рас Иса в Йемене выросло до 20 человек, 50 человек ранены, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя министерства здравоохранения правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситов) Аниса Аласбахи. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на Аласбахи сообщало, что13 человек погибли, 30 пострадали в результате ударов США по порту Рас Иса в Йемене. "Число погибших после атаки США порта Рас Иса теперь составляет 20 человек. Пятеро спасателей и медиков скончались, выполняя свою работу", - цитирует агентство Аласбахи. Агентство добавило, что число раненых в результате атаки на порт достигло 50 человек. Центральное командование вооружённых сил США (CENTCOM) сообщило в пятницу, что американские военные уничтожили порт Рас-Иса, контролируемый военно-политическим движением "Ансар Алла" (хуситы). США за месяц более 900 раз бомбили Йемен с самолетов и военных кораблей, заявил в четверг лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси. Президент США Дональд Трамп 15 марта отдал приказ военным предпринять "решительные и мощные" действия против движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене. Центральное командование ВС США сообщило, что страна начала крупномасштабную операцию для защиты американских интересов. По данным минздрава правительства хуситов, за это время из-за авиаударов США по Йемену погибли более 100 человек.
https://ria.ru/20250417/ssha-2011882065.html
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в мире, сша, йемен, дональд трамп, ансар алла
В мире, США, Йемен, Дональд Трамп, Ансар Алла
Число погибших при ударах США по порту в Йемене выросло до 20

Число погибших при ударах США по порту Рас Иса в Йемене выросло до 20 человек

© Кадр видео из соцсетейПоследствия авиаудара в Йемене
Последствия авиаудара в Йемене - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Кадр видео из соцсетей
Последствия авиаудара в Йемене. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Число погибших в результате ударов США по порту Рас Иса в Йемене выросло до 20 человек, 50 человек ранены, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя министерства здравоохранения правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситов) Аниса Аласбахи.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на Аласбахи сообщало, что13 человек погибли, 30 пострадали в результате ударов США по порту Рас Иса в Йемене.
Авиаудар ВС США в Сане, Йемен - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
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Вчера, 17:39
"Число погибших после атаки США порта Рас Иса теперь составляет 20 человек. Пятеро спасателей и медиков скончались, выполняя свою работу", - цитирует агентство Аласбахи.
Агентство добавило, что число раненых в результате атаки на порт достигло 50 человек.
Центральное командование вооружённых сил США (CENTCOM) сообщило в пятницу, что американские военные уничтожили порт Рас-Иса, контролируемый военно-политическим движением "Ансар Алла" (хуситы).
США за месяц более 900 раз бомбили Йемен с самолетов и военных кораблей, заявил в четверг лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси.
Президент США Дональд Трамп 15 марта отдал приказ военным предпринять "решительные и мощные" действия против движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене. Центральное командование ВС США сообщило, что страна начала крупномасштабную операцию для защиты американских интересов. По данным минздрава правительства хуситов, за это время из-за авиаударов США по Йемену погибли более 100 человек.
Авиаудар США в Сане, Йемен - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
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В миреСШАЙеменДональд ТрампАнсар Алла
 
 
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