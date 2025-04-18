https://ria.ru/20250418/yemen-2011944733.html

Число погибших при ударах США по порту в Йемене выросло до 20

Число погибших при ударах США по порту в Йемене выросло до 20 - РИА Новости, 18.04.2025

Число погибших при ударах США по порту в Йемене выросло до 20

Число погибших в результате ударов США по порту Рас Иса в Йемене выросло до 20 человек, 50 человек ранены, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T03:47:00+03:00

2025-04-18T03:47:00+03:00

2025-04-18T03:47:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Число погибших в результате ударов США по порту Рас Иса в Йемене выросло до 20 человек, 50 человек ранены, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя министерства здравоохранения правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситов) Аниса Аласбахи. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на Аласбахи сообщало, что13 человек погибли, 30 пострадали в результате ударов США по порту Рас Иса в Йемене. "Число погибших после атаки США порта Рас Иса теперь составляет 20 человек. Пятеро спасателей и медиков скончались, выполняя свою работу", - цитирует агентство Аласбахи. Агентство добавило, что число раненых в результате атаки на порт достигло 50 человек. Центральное командование вооружённых сил США (CENTCOM) сообщило в пятницу, что американские военные уничтожили порт Рас-Иса, контролируемый военно-политическим движением "Ансар Алла" (хуситы). США за месяц более 900 раз бомбили Йемен с самолетов и военных кораблей, заявил в четверг лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси. Президент США Дональд Трамп 15 марта отдал приказ военным предпринять "решительные и мощные" действия против движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене. Центральное командование ВС США сообщило, что страна начала крупномасштабную операцию для защиты американских интересов. По данным минздрава правительства хуситов, за это время из-за авиаударов США по Йемену погибли более 100 человек.

https://ria.ru/20250417/ssha-2011882065.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, йемен, дональд трамп, ансар алла