Число погибших при ударах США по порту в Йемене выросло до 20
Число погибших при ударах США по порту Рас Иса в Йемене выросло до 20 человек
© Кадр видео из соцсетейПоследствия авиаудара в Йемене
© Кадр видео из соцсетей
Последствия авиаудара в Йемене. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Число погибших в результате ударов США по порту Рас Иса в Йемене выросло до 20 человек, 50 человек ранены, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя министерства здравоохранения правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситов) Аниса Аласбахи.
"Число погибших после атаки США порта Рас Иса теперь составляет 20 человек. Пятеро спасателей и медиков скончались, выполняя свою работу", - цитирует агентство Аласбахи.
Агентство добавило, что число раненых в результате атаки на порт достигло 50 человек.
Центральное командование вооружённых сил США (CENTCOM) сообщило в пятницу, что американские военные уничтожили порт Рас-Иса, контролируемый военно-политическим движением "Ансар Алла" (хуситы).
США за месяц более 900 раз бомбили Йемен с самолетов и военных кораблей, заявил в четверг лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси.
Президент США Дональд Трамп 15 марта отдал приказ военным предпринять "решительные и мощные" действия против движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене. Центральное командование ВС США сообщило, что страна начала крупномасштабную операцию для защиты американских интересов. По данным минздрава правительства хуситов, за это время из-за авиаударов США по Йемену погибли более 100 человек.