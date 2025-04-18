https://ria.ru/20250418/vyrubka-2012189925.html

Сотрудников нижегородской колонии и лесничества заподозрили в вырубке леса

Сотрудников нижегородской колонии и лесничества заподозрили в вырубке леса - РИА Новости, 18.04.2025

Сотрудников нижегородской колонии и лесничества заподозрили в вырубке леса

Сотрудники исправительной колонии в Нижегородской области и руководитель районного лесничества подозреваются в незаконной рубке леса на общую сумму 13 миллионов РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T20:15:00+03:00

2025-04-18T20:15:00+03:00

2025-04-18T20:15:00+03:00

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лесничество

вырубка деревьев

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 апр - РИА Новости. Сотрудники исправительной колонии в Нижегородской области и руководитель районного лесничества подозреваются в незаконной рубке леса на общую сумму 13 миллионов рублей, сообщает управление ФСБ региона. "Установлено, что руководитель Борского районного лесничества, действуя по сговору с заместителем начальника центра трудовой адаптации осужденных ИК-11 ГУФСИН России по Нижегородской области, организовали незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере под видом заготовки древесины для собственных нужд граждан. Пакеты документов, необходимые для получения разрешений на вырубку, были оформлены на 11 подставных лиц ", - говорится в сообщении. Сообщается, что было вырублено около 2000 кубических метров древесины, её рыночная стоимость составляет более 13 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере). Как уточняет региональное следственное управление СК РФ, судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

https://ria.ru/20250129/les-1996179189.html

https://ria.ru/20250312/valezhnik-2004431955.html

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происшествия, россия, нижегородская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), лесничество, вырубка деревьев