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Сотрудников нижегородской колонии и лесничества заподозрили в вырубке леса - РИА Новости, 18.04.2025
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20:15 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/vyrubka-2012189925.html
Сотрудников нижегородской колонии и лесничества заподозрили в вырубке леса
Сотрудников нижегородской колонии и лесничества заподозрили в вырубке леса - РИА Новости, 18.04.2025
Сотрудников нижегородской колонии и лесничества заподозрили в вырубке леса
Сотрудники исправительной колонии в Нижегородской области и руководитель районного лесничества подозреваются в незаконной рубке леса на общую сумму 13 миллионов РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T20:15:00+03:00
2025-04-18T20:15:00+03:00
происшествия
россия
нижегородская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
лесничество
вырубка деревьев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 апр - РИА Новости. Сотрудники исправительной колонии в Нижегородской области и руководитель районного лесничества подозреваются в незаконной рубке леса на общую сумму 13 миллионов рублей, сообщает управление ФСБ региона. "Установлено, что руководитель Борского районного лесничества, действуя по сговору с заместителем начальника центра трудовой адаптации осужденных ИК-11 ГУФСИН России по Нижегородской области, организовали незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере под видом заготовки древесины для собственных нужд граждан. Пакеты документов, необходимые для получения разрешений на вырубку, были оформлены на 11 подставных лиц ", - говорится в сообщении. Сообщается, что было вырублено около 2000 кубических метров древесины, её рыночная стоимость составляет более 13 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере). Как уточняет региональное следственное управление СК РФ, судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
https://ria.ru/20250129/les-1996179189.html
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происшествия, россия, нижегородская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), лесничество, вырубка деревьев
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), лесничество, Вырубка деревьев
Сотрудников нижегородской колонии и лесничества заподозрили в вырубке леса

Сотрудников колонии и Борского лесничества заподозрили в вырубке на 13 млн руб

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 апр - РИА Новости. Сотрудники исправительной колонии в Нижегородской области и руководитель районного лесничества подозреваются в незаконной рубке леса на общую сумму 13 миллионов рублей, сообщает управление ФСБ региона.
"Установлено, что руководитель Борского районного лесничества, действуя по сговору с заместителем начальника центра трудовой адаптации осужденных ИК-11 ГУФСИН России по Нижегородской области, организовали незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере под видом заготовки древесины для собственных нужд граждан. Пакеты документов, необходимые для получения разрешений на вырубку, были оформлены на 11 подставных лиц ", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что было вырублено около 2000 кубических метров древесины, её рыночная стоимость составляет более 13 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере).
Как уточняет региональное следственное управление СК РФ, судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
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ПроисшествияРоссияНижегородская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)лесничествоВырубка деревьев
 
 
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