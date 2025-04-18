https://ria.ru/20250418/vologodchina-2012065508.html

Жестянников: уникальная система работы с молодежью выстроена на Вологодчине

Жестянников: уникальная система работы с молодежью выстроена на Вологодчине - РИА Новости, 18.04.2025

Жестянников: уникальная система работы с молодежью выстроена на Вологодчине

Уникальная система работы с молодежью, которая эффективно готовит будущих защитников Отечества, создана в Вологодской области, сообщил председатель... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T14:04:00+03:00

2025-04-18T14:04:00+03:00

2025-04-18T14:04:00+03:00

вологодская область

россия

вологодская область

сергей жестянников

юнармия

досааф

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Уникальная система работы с молодежью, которая эффективно готовит будущих защитников Отечества, создана в Вологодской области, сообщил председатель Законодательного Собрания региона Сергей Жестянников. Глава облпарламента поучаствовал в заседании совета по военно-патриотическому воспитанию при Совете Федерации. "Наша цель - воспитать поколение патриотов, готовых защищать интересы России. Работа в этом направлении ведется активно, и она будет продолжена", – написал в своем телеграм-канале Жестянников. Среди ключевых направлений спикер Заксобрания отметил кадетское образование. Так, в регионе действуют 48 кадетских классов. 60% выпускников поступают в профильные вузы силовых ведомств. В регионе действует областной закон о кадетском образовании. Также Жестянников рассказал о работе движения "Юнармия" в регионе. В областном движении состоят 17,7 тысячи юнармейцев. 474 поступили в военные вузы, 713 призваны в армию, 30 – участвуют в специальной военной операции. Помимо этого, спикер Заксобрания отметил работу центра "Авангард". В Вологодском округе действует "Центр Патриот". По словам Жестянникова, на его создание направили 8,7 миллиона рублей, 2,5 миллиона из которых получены в рамках грантов. "Центр очень популярен среди детей, подростков и даже родителей. Только в прошлом году более 1,6 тысяч ребят прошли обучение", – отметил спикер Заксобрания. Также в вологодских подразделениях ДОСААФ юноши могут получить пять военно-учетных специальностей. Этой возможностью в 2024 году воспользовались 347 человек. Жестянников рассказал о решениях, принятых советом по военно-патриотическому воспитанию при Совете Федерации. Он отметил, что они кардинально трансформируют подход к формированию гражданской позиции молодежи. "Ключевые направления работы включают системные изменения в законодательстве, образовательных программах и молодежной политике. Особый акцент сделан на создание комплексной государственной стратегии патриотического воспитания", – отметил спикер Заксобрания. Среди новаций Жестянников отметил разработку федерального закона о патриотическом воспитании; расширение возможностей допризывной подготовки; создание центров юнармейской подготовки в каждом субъекте; внедрение программ подготовки по военно-учетным специальностям; активное привлечение ветеранов и участников боевых действий к патриотическому воспитанию. "Документ демонстрирует последовательную государственную политику по формированию патриотического сознания, что является важным в современных геополитических условиях", – подчеркнул спикер Заксобрания. Также в рамках совета подписаны соглашения между учебными организациями, в том числе между Вытегорской кадетской школой "Корабелы Прионежья" и Тверским суворовским военным училищем министерства обороны РФ.

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https://ria.ru/20250411/turpotentsial-2010797441.html

https://ria.ru/20250411/ekoturizm-2010796833.html

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вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, вологодская область, сергей жестянников, юнармия, досааф