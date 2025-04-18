https://ria.ru/20250418/voennye-2012130018.html

Российские военные примут участие в параде Победы в Киргизии

Российские военные примут участие в параде Победы в Киргизии - РИА Новости, 18.04.2025

Российские военные примут участие в параде Победы в Киргизии

Военнослужащие российской авиабазы в Канте примут участие в параде в честь Дня Победы в столице Киргизии 8 мая, сообщили журналистам в пресс-службе министерства РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T17:06:00+03:00

2025-04-18T17:06:00+03:00

2025-04-18T17:06:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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80-летие победы в великой отечественной войне

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БИШКЕК, 18 апр – РИА Новости. Военнослужащие российской авиабазы в Канте примут участие в параде в честь Дня Победы в столице Киргизии 8 мая, сообщили журналистам в пресс-службе министерства обороны республики. "В параде будет задействована военная техника практически всех силовых структур Кыргызстана. Также к участию в параде будут привлечены авиация и средства ПВО министерства обороны Кыргызстана и российской авиабазы в городе Канте", - говорится в сообщении. Отмечается, что уже началась интенсивная подготовка к проведению парада. В минобороны призвали жителей и гостей столицы с пониманием отнестись к передвижениям военной техники и пролетам авиации в ближайшие дни. В этом году впервые празднование Дня Победы и парад по случаю юбилейной даты в Киргизии состоится 8 мая. Это связано с тем, что президент страны Садыр Жапаров 9 мая примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. "Бессмертный полк" в Киргизии пройдет в традиционном формате масштабного шествия по улицам 9 мая. На фронты Великой Отечественной войны из Киргизии ушли более 360 тысяч человек. Треть из них домой не вернулись, 72 человека за боевые подвиги были удостоены звания Героев Советского Союза, некоторые из них - дважды. В республике День Победы является государственным праздником. В настоящее время в Киргизии проживают 32 ветерана Великой Отечественной войны, блокадников и узников концлагерей.

https://ria.ru/20250418/pobeda-2012125479.html

https://ria.ru/20250410/kirgiziya-2010433098.html

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киргизия, москва, садыр жапаров, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия