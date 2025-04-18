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Российские военные примут участие в параде Победы в Киргизии - РИА Новости, 18.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:06 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/voennye-2012130018.html
Российские военные примут участие в параде Победы в Киргизии
Российские военные примут участие в параде Победы в Киргизии - РИА Новости, 18.04.2025
Российские военные примут участие в параде Победы в Киргизии
Военнослужащие российской авиабазы в Канте примут участие в параде в честь Дня Победы в столице Киргизии 8 мая, сообщили журналистам в пресс-службе министерства РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T17:06:00+03:00
2025-04-18T17:06:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
киргизия
москва
садыр жапаров
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
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БИШКЕК, 18 апр – РИА Новости. Военнослужащие российской авиабазы в Канте примут участие в параде в честь Дня Победы в столице Киргизии 8 мая, сообщили журналистам в пресс-службе министерства обороны республики. "В параде будет задействована военная техника практически всех силовых структур Кыргызстана. Также к участию в параде будут привлечены авиация и средства ПВО министерства обороны Кыргызстана и российской авиабазы в городе Канте", - говорится в сообщении. Отмечается, что уже началась интенсивная подготовка к проведению парада. В минобороны призвали жителей и гостей столицы с пониманием отнестись к передвижениям военной техники и пролетам авиации в ближайшие дни. В этом году впервые празднование Дня Победы и парад по случаю юбилейной даты в Киргизии состоится 8 мая. Это связано с тем, что президент страны Садыр Жапаров 9 мая примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. "Бессмертный полк" в Киргизии пройдет в традиционном формате масштабного шествия по улицам 9 мая. На фронты Великой Отечественной войны из Киргизии ушли более 360 тысяч человек. Треть из них домой не вернулись, 72 человека за боевые подвиги были удостоены звания Героев Советского Союза, некоторые из них - дважды. В республике День Победы является государственным праздником. В настоящее время в Киргизии проживают 32 ветерана Великой Отечественной войны, блокадников и узников концлагерей.
https://ria.ru/20250418/pobeda-2012125479.html
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киргизия, москва, садыр жапаров, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Киргизия, Москва, Садыр Жапаров, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия
Российские военные примут участие в параде Победы в Киргизии

МО Киргизии: военные российской авиабазы в Канте примут участие в параде Победы

© Sputnik / Табылды КадырбековУчастники шествия "Бессмертный полк" в Бишкеке
Участники шествия Бессмертный полк в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Участники шествия "Бессмертный полк" в Бишкеке. Архивное фото
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БИШКЕК, 18 апр – РИА Новости. Военнослужащие российской авиабазы в Канте примут участие в параде в честь Дня Победы в столице Киргизии 8 мая, сообщили журналистам в пресс-службе министерства обороны республики.
"В параде будет задействована военная техника практически всех силовых структур Кыргызстана. Также к участию в параде будут привлечены авиация и средства ПВО министерства обороны Кыргызстана и российской авиабазы в городе Канте", - говорится в сообщении.
Участники парада в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне в Киргизии - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Спикер парламента Киргизии призвал чтить память о подвиге ветеранов
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Отмечается, что уже началась интенсивная подготовка к проведению парада. В минобороны призвали жителей и гостей столицы с пониманием отнестись к передвижениям военной техники и пролетам авиации в ближайшие дни.
В этом году впервые празднование Дня Победы и парад по случаю юбилейной даты в Киргизии состоится 8 мая. Это связано с тем, что президент страны Садыр Жапаров 9 мая примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
"Бессмертный полк" в Киргизии пройдет в традиционном формате масштабного шествия по улицам 9 мая.
На фронты Великой Отечественной войны из Киргизии ушли более 360 тысяч человек. Треть из них домой не вернулись, 72 человека за боевые подвиги были удостоены звания Героев Советского Союза, некоторые из них - дважды. В республике День Победы является государственным праздником. В настоящее время в Киргизии проживают 32 ветерана Великой Отечественной войны, блокадников и узников концлагерей.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеКиргизияМоскваСадыр Жапаров80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссия
 
 
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