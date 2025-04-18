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Вэнс позитивно оценил возможность завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 18.04.2025
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14:27 18.04.2025 (обновлено: 14:45 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/ukraina-2012071547.html
Вэнс позитивно оценил возможность завершения конфликта на Украине
Вэнс позитивно оценил возможность завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 18.04.2025
Вэнс позитивно оценил возможность завершения конфликта на Украине
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил оптимизм по поводу возможности завершения конфликта на Украине. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T14:27:00+03:00
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сша
в мире
украина
италия
джорджа мелони
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил оптимизм по поводу возможности завершения конфликта на Украине."Мы действительно настроены оптимистично и надеемся, что сможем завершить эту войну", - заявил Вэнс.Вице-президент США также отметил, что передаст обновленную информацию о переговорах по Украине итальянскому премьеру Джордже Мелони во время посещения Италии. Он также сказал, что в украинском урегулировании есть "интересные вещи" за последние 24 часа, о которых он расскажет Мелони.
https://ria.ru/20250415/zelenskiy-2011307900.html
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сша, в мире, украина, италия, джорджа мелони
США, В мире, Украина, Италия, Джорджа Мелони
Вэнс позитивно оценил возможность завершения конфликта на Украине

Вэнс выразил оптимизм по поводу возможности завершения конфликта на Украине

© AP Photo / Manuel Balce CenetaДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Джей Ди Вэнс . Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил оптимизм по поводу возможности завершения конфликта на Украине.
"Мы действительно настроены оптимистично и надеемся, что сможем завершить эту войну", - заявил Вэнс.
Вице-президент США также отметил, что передаст обновленную информацию о переговорах по Украине итальянскому премьеру Джордже Мелони во время посещения Италии. Он также сказал, что в украинском урегулировании есть "интересные вещи" за последние 24 часа, о которых он расскажет Мелони.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Вэнс раскритиковал Зеленского за выпады в адрес США
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