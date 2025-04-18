https://ria.ru/20250418/ukraina-2012071547.html

Вэнс позитивно оценил возможность завершения конфликта на Украине

Вэнс позитивно оценил возможность завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 18.04.2025

Вэнс позитивно оценил возможность завершения конфликта на Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил оптимизм по поводу возможности завершения конфликта на Украине. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T14:27:00+03:00

2025-04-18T14:27:00+03:00

2025-04-18T14:45:00+03:00

сша

в мире

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италия

джорджа мелони

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил оптимизм по поводу возможности завершения конфликта на Украине."Мы действительно настроены оптимистично и надеемся, что сможем завершить эту войну", - заявил Вэнс.Вице-президент США также отметил, что передаст обновленную информацию о переговорах по Украине итальянскому премьеру Джордже Мелони во время посещения Италии. Он также сказал, что в украинском урегулировании есть "интересные вещи" за последние 24 часа, о которых он расскажет Мелони.

https://ria.ru/20250415/zelenskiy-2011307900.html

сша

украина

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2025

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сша, в мире, украина, италия, джорджа мелони