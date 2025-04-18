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На Украине наладили схему по выдаче брони уклонистам за взятку - РИА Новости, 18.04.2025
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10:03 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/ukraina-2011978821.html
На Украине наладили схему по выдаче брони уклонистам за взятку
На Украине наладили схему по выдаче брони уклонистам за взятку - РИА Новости, 18.04.2025
На Украине наладили схему по выдаче брони уклонистам за взятку
Офицер одного из центров минобороны Украины наладил схему по выдаче брони уклонистам за взятку, он задержан, ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T10:03:00+03:00
2025-04-18T10:03:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Офицер одного из центров минобороны Украины наладил схему по выдаче брони уклонистам за взятку, он задержан, ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает Государственное бюро расследований (ГБР). "Сообщено о подозрении действующему офицеру одного из центров министерства обороны Украины, который организовал схему незаконного бронирования военнообязанных. За деньги офицер устраивал своих "клиентов" на гражданские должности в структуре центра и других подразделениях минобороны. На основании соответствующих приказов мужчины получали выдержки о назначении и справки о бронировании. В дальнейшем эти данные вносились в единый государственный реестр военнообязанных "Оберег", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГБР. Отмечается, что за эти "услуги" офицер брал от 8 тысяч до 10 тысяч долларов. Незаконно трудоустроенные мужчины фактически никогда не выходили на работу и не выполняли никаких обязанностей. Сейчас следователи проверяют подлинность приказов о назначении и выясняют, могли ли те люди еще и получать заработную плату. По предварительным данным, этой схемой могли воспользоваться порядка 50 человек. Подозреваемый задержан во время передачи взятки. Ему вменяется статья "Получение неправомерной выгоды, совершенной повторно". Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20250410/ukraina-2010374486.html
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в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский
На Украине наладили схему по выдаче брони уклонистам за взятку

ГБР: сотрудник минобороны на Украине давал уклонистам бронь за взятку

© Фото : U.S. ArmyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Фото : U.S. Army
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Офицер одного из центров минобороны Украины наладил схему по выдаче брони уклонистам за взятку, он задержан, ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает Государственное бюро расследований (ГБР).
"Сообщено о подозрении действующему офицеру одного из центров министерства обороны Украины, который организовал схему незаконного бронирования военнообязанных. За деньги офицер устраивал своих "клиентов" на гражданские должности в структуре центра и других подразделениях минобороны. На основании соответствующих приказов мужчины получали выдержки о назначении и справки о бронировании. В дальнейшем эти данные вносились в единый государственный реестр военнообязанных "Оберег", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГБР.
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Отмечается, что за эти "услуги" офицер брал от 8 тысяч до 10 тысяч долларов. Незаконно трудоустроенные мужчины фактически никогда не выходили на работу и не выполняли никаких обязанностей. Сейчас следователи проверяют подлинность приказов о назначении и выясняют, могли ли те люди еще и получать заработную плату. По предварительным данным, этой схемой могли воспользоваться порядка 50 человек.
Подозреваемый задержан во время передачи взятки. Ему вменяется статья "Получение неправомерной выгоды, совершенной повторно". Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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