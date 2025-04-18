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На Камчатке угонщик устроил погоню от сотрудников ГАИ - РИА Новости, 18.04.2025
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06:03 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/ugon-2011952988.html
На Камчатке угонщик устроил погоню от сотрудников ГАИ
На Камчатке угонщик устроил погоню от сотрудников ГАИ - РИА Новости, 18.04.2025
На Камчатке угонщик устроил погоню от сотрудников ГАИ
Угонщик автомобиля устроил погоню от сотрудников ГАИ на Камчатке, он задержан, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T06:03:00+03:00
2025-04-18T06:03:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Угонщик автомобиля устроил погоню от сотрудников ГАИ на Камчатке, он задержан, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. "На Камчатке злоумышленник угнал автомобиль и во время поездки, нарушая ПДД, выехал на встречную полосу. Это заметили мои коллеги из Госавтоинспекции ОМВД России по Елизовскому району и потребовали от водителя остановить транспортное средство. Тот не подчинился и увеличил скорость. Сотрудники начали преследование", - написала она. Волк уточнила, что нарушитель старался скрыться из виду, при этом грубо нарушал ПДД и создавал угрозу безопасности других участников дорожного движения. Предупреждение о намерении применить огнестрельное оружие на него не повлияло. По ее словам, один из инспекторов произвел предупредительные выстрелы вверх и прицельные по колесам, однако автомобиль продолжил движение. Автомобиль удалось остановить в поселке Северные Коряки, его водитель задержан. Выяснилось, что 35-летний ранее судимый житель Томской области не имел водительского удостоверения, а машина находится в угоне. "Дознавателем ОД ОМВД России по Елизовскому району Камчатского края возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством - ред.). Фигурант заключен под стражу. Также в отношении задержанного направлены в суд три материала об административном правонарушении, еще по трем статьям КоАП РФ составлены протоколы", - добавила Волк.Кроме того, она опубликовала видео, в котором мужчина признается, что угнал автомобиль.
https://ria.ru/20240228/ugon-1930077680.html
https://ria.ru/20241117/zaderzhanie-1984280691.html
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происшествия, авто, россия, камчатка, елизовский район, ирина волк, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Россия, Камчатка, Елизовский район, Ирина Волк, ГИБДД МВД РФ
На Камчатке угонщик устроил погоню от сотрудников ГАИ

На Камчатке угонщик устроил погоню от сотрудников ГАИ, но был задержан

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Угонщик автомобиля устроил погоню от сотрудников ГАИ на Камчатке, он задержан, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.
"На Камчатке злоумышленник угнал автомобиль и во время поездки, нарушая ПДД, выехал на встречную полосу. Это заметили мои коллеги из Госавтоинспекции ОМВД России по Елизовскому району и потребовали от водителя остановить транспортное средство. Тот не подчинился и увеличил скорость. Сотрудники начали преследование", - написала она.
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Волк уточнила, что нарушитель старался скрыться из виду, при этом грубо нарушал ПДД и создавал угрозу безопасности других участников дорожного движения. Предупреждение о намерении применить огнестрельное оружие на него не повлияло. По ее словам, один из инспекторов произвел предупредительные выстрелы вверх и прицельные по колесам, однако автомобиль продолжил движение.
Автомобиль удалось остановить в поселке Северные Коряки, его водитель задержан. Выяснилось, что 35-летний ранее судимый житель Томской области не имел водительского удостоверения, а машина находится в угоне.
"Дознавателем ОД ОМВД России по Елизовскому району Камчатского края возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством - ред.). Фигурант заключен под стражу. Также в отношении задержанного направлены в суд три материала об административном правонарушении, еще по трем статьям КоАП РФ составлены протоколы", - добавила Волк.
Кроме того, она опубликовала видео, в котором мужчина признается, что угнал автомобиль.
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ПроисшествияАвтоРоссияКамчаткаЕлизовский районИрина ВолкГИБДД МВД РФ
 
 
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