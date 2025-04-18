На Камчатке угонщик устроил погоню от сотрудников ГАИ
На Камчатке угонщик устроил погоню от сотрудников ГАИ, но был задержан
Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Угонщик автомобиля устроил погоню от сотрудников ГАИ на Камчатке, он задержан, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.
"На Камчатке злоумышленник угнал автомобиль и во время поездки, нарушая ПДД, выехал на встречную полосу. Это заметили мои коллеги из Госавтоинспекции ОМВД России по Елизовскому району и потребовали от водителя остановить транспортное средство. Тот не подчинился и увеличил скорость. Сотрудники начали преследование", - написала она.
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Волк уточнила, что нарушитель старался скрыться из виду, при этом грубо нарушал ПДД и создавал угрозу безопасности других участников дорожного движения. Предупреждение о намерении применить огнестрельное оружие на него не повлияло. По ее словам, один из инспекторов произвел предупредительные выстрелы вверх и прицельные по колесам, однако автомобиль продолжил движение.
Автомобиль удалось остановить в поселке Северные Коряки, его водитель задержан. Выяснилось, что 35-летний ранее судимый житель Томской области не имел водительского удостоверения, а машина находится в угоне.
"Дознавателем ОД ОМВД России по Елизовскому району Камчатского края возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством - ред.). Фигурант заключен под стражу. Также в отношении задержанного направлены в суд три материала об административном правонарушении, еще по трем статьям КоАП РФ составлены протоколы", - добавила Волк.
Кроме того, она опубликовала видео, в котором мужчина признается, что угнал автомобиль.
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