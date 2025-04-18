https://ria.ru/20250418/ugon-2011952988.html

На Камчатке угонщик устроил погоню от сотрудников ГАИ

На Камчатке угонщик устроил погоню от сотрудников ГАИ - РИА Новости, 18.04.2025

На Камчатке угонщик устроил погоню от сотрудников ГАИ

Угонщик автомобиля устроил погоню от сотрудников ГАИ на Камчатке, он задержан, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T06:03:00+03:00

2025-04-18T06:03:00+03:00

2025-04-18T06:03:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Угонщик автомобиля устроил погоню от сотрудников ГАИ на Камчатке, он задержан, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. "На Камчатке злоумышленник угнал автомобиль и во время поездки, нарушая ПДД, выехал на встречную полосу. Это заметили мои коллеги из Госавтоинспекции ОМВД России по Елизовскому району и потребовали от водителя остановить транспортное средство. Тот не подчинился и увеличил скорость. Сотрудники начали преследование", - написала она. Волк уточнила, что нарушитель старался скрыться из виду, при этом грубо нарушал ПДД и создавал угрозу безопасности других участников дорожного движения. Предупреждение о намерении применить огнестрельное оружие на него не повлияло. По ее словам, один из инспекторов произвел предупредительные выстрелы вверх и прицельные по колесам, однако автомобиль продолжил движение. Автомобиль удалось остановить в поселке Северные Коряки, его водитель задержан. Выяснилось, что 35-летний ранее судимый житель Томской области не имел водительского удостоверения, а машина находится в угоне. "Дознавателем ОД ОМВД России по Елизовскому району Камчатского края возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством - ред.). Фигурант заключен под стражу. Также в отношении задержанного направлены в суд три материала об административном правонарушении, еще по трем статьям КоАП РФ составлены протоколы", - добавила Волк.Кроме того, она опубликовала видео, в котором мужчина признается, что угнал автомобиль.

https://ria.ru/20240228/ugon-1930077680.html

https://ria.ru/20241117/zaderzhanie-1984280691.html

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камчатка

елизовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, россия, камчатка, елизовский район, ирина волк, гибдд мвд рф