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В Красноярске изберут меру пресечения отцу детей, которых убила мать - РИА Новости, 18.04.2025
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07:40 18.04.2025 (обновлено: 12:02 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/ubiystvo-2011958414.html
В Красноярске изберут меру пресечения отцу детей, которых убила мать
В Красноярске изберут меру пресечения отцу детей, которых убила мать - РИА Новости, 18.04.2025
В Красноярске изберут меру пресечения отцу детей, которых убила мать
Отцу троих детей, которых убила их собственная мать в красноярском Канске, задержанного за истязания выжившего четвёртого ребенка, изберут меру пресечения в... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T07:40:00+03:00
2025-04-18T12:02:00+03:00
происшествия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 18 апр – РИА Новости. Отцу троих детей, которых убила их собственная мать в красноярском Канске, задержанного за истязания выжившего четвёртого ребенка, изберут меру пресечения в пятницу, сообщили РИА Новости в региональном СК. "Избирать меру пресечения будут сегодня в Красноярске", - сказал собеседник. Ранее в СК РФ сообщили, что отец убитых троих детей задержан по подозрению в истязании выжившего семилетнего сына. По версии следствия, с лета 2018 года до апреля 2025 года подозреваемый систематически избивал ребенка. Также установлено, что у мальчика в трехлетнем возрасте был сломан нос, неоднократно в 2024 году ребенок появлялся в школе с гематомами и ссадинами. В понедельник следственное управление СК РФ по региону сообщило, что в частном доме на улице Герцена в Канске обнаружены трое погибших детей - четырехлетняя девочка, мальчики в возрасте семи месяцев и восьми лет - с рублеными ранами в области головы и других частей тела. Против 29-летней матери возбуждено дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Информированный источник сообщил РИА Новости, что семимесячному мальчику мать отрубила голову и поставила в сервант. В среду Центральный районный суд Красноярска поместил женщину в СИЗО на два месяца, где ей окажут психиатрическую помощь. На заседании она полностью признала свою вину. Ей грозит до 20 лет колонии. В краевой прокуратуре сообщили, что многодетная семья с октября 2024 года состоит на профилактическом учете. Отец привлекался к административной ответственности за побои семилетнего сына, во время убийства сестры и братьев мальчик был в школе и остался жив. Мать – домохозяйка, с 2019 года состоит на учете в психдиспансере. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что ей был поставлен диагноз "параноидальная шизофрения". На допросе женщина призналась, что задушила дочь, а сыновьям нанесла удары топором. Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики. В пятницу была задержана инспектор по делам несовершеннолетних. Следствие полагает, что из-за её халатности стало возможным совершение убийства матерью троих детей, воспитывавшихся в семье.
https://ria.ru/20250416/krasnojarsk-2011507316.html
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происшествия, красноярск
Происшествия, Красноярск
В Красноярске изберут меру пресечения отцу детей, которых убила мать

В Красноярске изберут меру пресечения отцу детей, которых зарубила родная мать

© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramЗадержание мужчины по подозрению в истязании семилетнего сына в Канске
Задержание мужчины по подозрению в истязании семилетнего сына в Канске - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Telegram
Задержание мужчины по подозрению в истязании семилетнего сына в Канске
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КРАСНОЯРСК, 18 апр – РИА Новости. Отцу троих детей, которых убила их собственная мать в красноярском Канске, задержанного за истязания выжившего четвёртого ребенка, изберут меру пресечения в пятницу, сообщили РИА Новости в региональном СК.
"Избирать меру пресечения будут сегодня в Красноярске", - сказал собеседник.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Появились жуткие подробности убийства троих детей в Канске
16 апреля, 09:32
Ранее в СК РФ сообщили, что отец убитых троих детей задержан по подозрению в истязании выжившего семилетнего сына. По версии следствия, с лета 2018 года до апреля 2025 года подозреваемый систематически избивал ребенка. Также установлено, что у мальчика в трехлетнем возрасте был сломан нос, неоднократно в 2024 году ребенок появлялся в школе с гематомами и ссадинами.
В понедельник следственное управление СК РФ по региону сообщило, что в частном доме на улице Герцена в Канске обнаружены трое погибших детей - четырехлетняя девочка, мальчики в возрасте семи месяцев и восьми лет - с рублеными ранами в области головы и других частей тела. Против 29-летней матери возбуждено дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Информированный источник сообщил РИА Новости, что семимесячному мальчику мать отрубила голову и поставила в сервант.
В среду Центральный районный суд Красноярска поместил женщину в СИЗО на два месяца, где ей окажут психиатрическую помощь. На заседании она полностью признала свою вину. Ей грозит до 20 лет колонии.
В краевой прокуратуре сообщили, что многодетная семья с октября 2024 года состоит на профилактическом учете. Отец привлекался к административной ответственности за побои семилетнего сына, во время убийства сестры и братьев мальчик был в школе и остался жив. Мать – домохозяйка, с 2019 года состоит на учете в психдиспансере. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что ей был поставлен диагноз "параноидальная шизофрения". На допросе женщина призналась, что задушила дочь, а сыновьям нанесла удары топором.
Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики. В пятницу была задержана инспектор по делам несовершеннолетних. Следствие полагает, что из-за её халатности стало возможным совершение убийства матерью троих детей, воспитывавшихся в семье.
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