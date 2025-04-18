https://ria.ru/20250418/ubiystvo-2011958414.html

В Красноярске изберут меру пресечения отцу детей, которых убила мать

В Красноярске изберут меру пресечения отцу детей, которых убила мать - РИА Новости, 18.04.2025

В Красноярске изберут меру пресечения отцу детей, которых убила мать

Отцу троих детей, которых убила их собственная мать в красноярском Канске, задержанного за истязания выжившего четвёртого ребенка, изберут меру пресечения в... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T07:40:00+03:00

2025-04-18T07:40:00+03:00

2025-04-18T12:02:00+03:00

происшествия

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 18 апр – РИА Новости. Отцу троих детей, которых убила их собственная мать в красноярском Канске, задержанного за истязания выжившего четвёртого ребенка, изберут меру пресечения в пятницу, сообщили РИА Новости в региональном СК. "Избирать меру пресечения будут сегодня в Красноярске", - сказал собеседник. Ранее в СК РФ сообщили, что отец убитых троих детей задержан по подозрению в истязании выжившего семилетнего сына. По версии следствия, с лета 2018 года до апреля 2025 года подозреваемый систематически избивал ребенка. Также установлено, что у мальчика в трехлетнем возрасте был сломан нос, неоднократно в 2024 году ребенок появлялся в школе с гематомами и ссадинами. В понедельник следственное управление СК РФ по региону сообщило, что в частном доме на улице Герцена в Канске обнаружены трое погибших детей - четырехлетняя девочка, мальчики в возрасте семи месяцев и восьми лет - с рублеными ранами в области головы и других частей тела. Против 29-летней матери возбуждено дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Информированный источник сообщил РИА Новости, что семимесячному мальчику мать отрубила голову и поставила в сервант. В среду Центральный районный суд Красноярска поместил женщину в СИЗО на два месяца, где ей окажут психиатрическую помощь. На заседании она полностью признала свою вину. Ей грозит до 20 лет колонии. В краевой прокуратуре сообщили, что многодетная семья с октября 2024 года состоит на профилактическом учете. Отец привлекался к административной ответственности за побои семилетнего сына, во время убийства сестры и братьев мальчик был в школе и остался жив. Мать – домохозяйка, с 2019 года состоит на учете в психдиспансере. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что ей был поставлен диагноз "параноидальная шизофрения". На допросе женщина призналась, что задушила дочь, а сыновьям нанесла удары топором. Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики. В пятницу была задержана инспектор по делам несовершеннолетних. Следствие полагает, что из-за её халатности стало возможным совершение убийства матерью троих детей, воспитывавшихся в семье.

https://ria.ru/20250416/krasnojarsk-2011507316.html

https://ria.ru/20240322/prigovor-1934933858.html

красноярск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, красноярск