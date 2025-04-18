В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве, Киевской и еще пяти украинских областях объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди на станции метро в Киеве, Украина
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди на станции метро в Киеве, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным ресурса, тревога в Киеве началась в 01.14 по мск. В остальных областях тревога начала распространяться с 21.22 по мск 17 апреля.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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