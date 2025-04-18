https://ria.ru/20250418/tramp-2011931639.html

Пушков заявил, что Трамп не хочет нести ответственность за Запад

Пушков заявил, что Трамп не хочет нести ответственность за Запад - РИА Новости, 18.04.2025

Пушков заявил, что Трамп не хочет нести ответственность за Запад

Сенатор РФ Алексей Пушков считает, что президент США Дональд Трамп не хочет нести ответственность за весь Запад. Об этом он написал в Telegram-канале. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T00:08:00+03:00

2025-04-18T00:08:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Сенатор РФ Алексей Пушков считает, что президент США Дональд Трамп не хочет нести ответственность за весь Запад. Об этом он написал в Telegram-канале."Премьер Италии (Джорджа - ред.) Мелони заявила Трампу в Вашингтоне: "Я хочу сделать Запад снова великим. И я думаю, мы сможем это сделать вместе". Трамп сдержанно согласился, но особого восторга не выразил. Похоже, он не хочет нести новые расходы, чтобы сделать Запад "снова великим", не хочет нести ответственность за весь Запад, не сильно любит Европу и не очень верит, что она способна возродиться", - написал политик.

https://ria.ru/20250317/pushkov-2005405150.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, сша, италия, дональд трамп, алексей пушков