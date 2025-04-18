Пушков заявил, что Трамп не хочет нести ответственность за Запад
Сенатор Пушков считает, что Трамп не хочет нести ответственность за весь Запад
© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп приветствует премьер-министра Италии Джорджию Мелони у Белого дома. 17 апреля 2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп приветствует премьер-министра Италии Джорджию Мелони у Белого дома. 17 апреля 2025
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Сенатор РФ Алексей Пушков считает, что президент США Дональд Трамп не хочет нести ответственность за весь Запад. Об этом он написал в Telegram-канале.
"Премьер Италии (Джорджа - ред.) Мелони заявила Трампу в Вашингтоне: "Я хочу сделать Запад снова великим. И я думаю, мы сможем это сделать вместе". Трамп сдержанно согласился, но особого восторга не выразил. Похоже, он не хочет нести новые расходы, чтобы сделать Запад "снова великим", не хочет нести ответственность за весь Запад, не сильно любит Европу и не очень верит, что она способна возродиться", - написал политик.
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