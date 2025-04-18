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Пушков заявил, что Трамп не хочет нести ответственность за Запад - РИА Новости, 18.04.2025
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00:08 18.04.2025 (обновлено: 10:17 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/tramp-2011931639.html
Пушков заявил, что Трамп не хочет нести ответственность за Запад
Пушков заявил, что Трамп не хочет нести ответственность за Запад - РИА Новости, 18.04.2025
Пушков заявил, что Трамп не хочет нести ответственность за Запад
Сенатор РФ Алексей Пушков считает, что президент США Дональд Трамп не хочет нести ответственность за весь Запад. Об этом он написал в Telegram-канале. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T00:08:00+03:00
2025-04-18T10:17:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Сенатор РФ Алексей Пушков считает, что президент США Дональд Трамп не хочет нести ответственность за весь Запад. Об этом он написал в Telegram-канале."Премьер Италии (Джорджа - ред.) Мелони заявила Трампу в Вашингтоне: "Я хочу сделать Запад снова великим. И я думаю, мы сможем это сделать вместе". Трамп сдержанно согласился, но особого восторга не выразил. Похоже, он не хочет нести новые расходы, чтобы сделать Запад "снова великим", не хочет нести ответственность за весь Запад, не сильно любит Европу и не очень верит, что она способна возродиться", - написал политик.
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в мире, россия, сша, италия, дональд трамп, алексей пушков
В мире, Россия, США, Италия, Дональд Трамп, Алексей Пушков
Пушков заявил, что Трамп не хочет нести ответственность за Запад

Сенатор Пушков считает, что Трамп не хочет нести ответственность за весь Запад

© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп приветствует премьер-министра Италии Джорджию Мелони у Белого дома. 17 апреля 2025
Президент США Дональд Трамп приветствует премьер-министра Италии Джорджию Мелони у Белого дома. 17 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп приветствует премьер-министра Италии Джорджию Мелони у Белого дома. 17 апреля 2025
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Сенатор РФ Алексей Пушков считает, что президент США Дональд Трамп не хочет нести ответственность за весь Запад. Об этом он написал в Telegram-канале.
"Премьер Италии (Джорджа - ред.) Мелони заявила Трампу в Вашингтоне: "Я хочу сделать Запад снова великим. И я думаю, мы сможем это сделать вместе". Трамп сдержанно согласился, но особого восторга не выразил. Похоже, он не хочет нести новые расходы, чтобы сделать Запад "снова великим", не хочет нести ответственность за весь Запад, не сильно любит Европу и не очень верит, что она способна возродиться", - написал политик.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Пушков раскрыл тайный замысел Европы по Украине
17 марта, 04:44
 
В миреРоссияСШАИталияДональд ТрампАлексей Пушков
 
 
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