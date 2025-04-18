https://ria.ru/20250418/svyaz-2012031825.html

Сим-карты российских операторов оптом продают на украинских сайтах

Сим-карты российских операторов оптом продают на украинских сайтах - РИА Новости, 18.04.2025

Сим-карты российских операторов оптом продают на украинских сайтах

На украинских сайтах объявлений оптом продаются российские сим-карты, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T12:20:00+03:00

2025-04-18T12:20:00+03:00

2025-04-18T12:20:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. На украинских сайтах объявлений оптом продаются российские сим-карты, выяснило РИА Новости."Эти сим-карты могут, предположительно, использоваться для телефонных мошеннических операций на территории России", — сказал источник агентства в силовых структурах.В объявлениях говорится о продаже крупных партий сим-карт российских операторов, которые уже зарегистрированы на подставных лиц. Стоимость одной симки начинается от 150 гривен (немногим более 300 рублей).Продавцы утверждают, что с помощью такой карты можно зарегистрировать QIWI-кошелек. Мошенники могут использовать его для вывода украденных средств.Кроме того, сим-карты позволяют зарегистрироваться на российской цифровой площадке "Авито" или в мессенджере WhatsApp.С 1 апреля на "Госуслуги" заработал сервис, с помощью которого россияне могут проверить, какие сим-карты оформлены на них, и расторгнуть ненужные договоры. Можно также приостановить действие договора на услуги связи или заблокировать номер телефона. По данным Роскомнадзора, только за первую неделю апреля россияне заблокировали почти 16 миллионов сим-карт.

https://ria.ru/20250127/moshenniki-1995786592.html

https://ria.ru/20250104/kriminal-1988642870.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

технологии, в мире, украина