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Сим-карты российских операторов оптом продают на украинских сайтах - РИА Новости, 18.04.2025
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12:20 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/svyaz-2012031825.html
Сим-карты российских операторов оптом продают на украинских сайтах
Сим-карты российских операторов оптом продают на украинских сайтах - РИА Новости, 18.04.2025
Сим-карты российских операторов оптом продают на украинских сайтах
На украинских сайтах объявлений оптом продаются российские сим-карты, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T12:20:00+03:00
2025-04-18T12:20:00+03:00
технологии
в мире
украина
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. На украинских сайтах объявлений оптом продаются российские сим-карты, выяснило РИА Новости."Эти сим-карты могут, предположительно, использоваться для телефонных мошеннических операций на территории России", — сказал источник агентства в силовых структурах.В объявлениях говорится о продаже крупных партий сим-карт российских операторов, которые уже зарегистрированы на подставных лиц. Стоимость одной симки начинается от 150 гривен (немногим более 300 рублей).Продавцы утверждают, что с помощью такой карты можно зарегистрировать QIWI-кошелек. Мошенники могут использовать его для вывода украденных средств.Кроме того, сим-карты позволяют зарегистрироваться на российской цифровой площадке "Авито" или в мессенджере WhatsApp.С 1 апреля на "Госуслуги" заработал сервис, с помощью которого россияне могут проверить, какие сим-карты оформлены на них, и расторгнуть ненужные договоры. Можно также приостановить действие договора на услуги связи или заблокировать номер телефона. По данным Роскомнадзора, только за первую неделю апреля россияне заблокировали почти 16 миллионов сим-карт.
https://ria.ru/20250127/moshenniki-1995786592.html
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технологии, в мире, украина
Технологии, В мире, Украина
Сим-карты российских операторов оптом продают на украинских сайтах

Сим-карты российских операторов оптом продаются на украинских сайтах объявлений

© РИА Новости Объявление о продаже сим-карт российских операторов на украинском сайте
Объявление о продаже сим-карт российских операторов на украинском сайте - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. На украинских сайтах объявлений оптом продаются российские сим-карты, выяснило РИА Новости.
"Эти сим-карты могут, предположительно, использоваться для телефонных мошеннических операций на территории России", — сказал источник агентства в силовых структурах.
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В объявлениях говорится о продаже крупных партий сим-карт российских операторов, которые уже зарегистрированы на подставных лиц. Стоимость одной симки начинается от 150 гривен (немногим более 300 рублей).
Продавцы утверждают, что с помощью такой карты можно зарегистрировать QIWI-кошелек. Мошенники могут использовать его для вывода украденных средств.
Кроме того, сим-карты позволяют зарегистрироваться на российской цифровой площадке "Авито" или в мессенджере WhatsApp.
С 1 апреля на "Госуслуги" заработал сервис, с помощью которого россияне могут проверить, какие сим-карты оформлены на них, и расторгнуть ненужные договоры. Можно также приостановить действие договора на услуги связи или заблокировать номер телефона. По данным Роскомнадзора, только за первую неделю апреля россияне заблокировали почти 16 миллионов сим-карт.
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