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Сомнений нет. Почему главную христианскую святыню нужно искать в России - РИА Новости, 18.04.2025
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Религия
 
08:00 18.04.2025 (обновлено: 08:03 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/svyatynya-2011838418.html
Сомнений нет. Почему главную христианскую святыню нужно искать в России
Сомнений нет. Почему главную христианскую святыню нужно искать в России - РИА Новости, 18.04.2025
Сомнений нет. Почему главную христианскую святыню нужно искать в России
У православных наступила Страстная пятница — самый скорбный день, когда вспоминают распятие Иисуса Христа. Орудие казни — Крест Господень — не могут найти до... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T08:00:00+03:00
2025-04-18T08:03:00+03:00
религия
иерусалим
россия
европа
пасха
аналитика - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости, Сергей Проскурин. У православных наступила Страстная пятница — самый скорбный день, когда вспоминают распятие Иисуса Христа. Орудие казни — Крест Господень — не могут найти до сих пор. О версиях местонахождения реликвии — в материале РИА Новости.Не один, а триПоддельные документы, красивые легенды о чудесном обретении — в XVI веке Европу охватила настоящая лихорадка, но не золотая, а церковная. Крупные города и монастыри вовсю скупали различные христианские реликвии для привлечения паломников.Прежде всего охотились за Крестом Господнем. Оно и понятно: верующие придавали святыне особое значение во все времена. Это не только орудие казни Спасителя, но и главный символ христианства. Кроме того, ему издревле приписывали всевозможные чудодейственные свойства.Современник "духовной эпидемии" французский богослов Жан Кальвин язвительно заметил по этому поводу: "Если собрать все части Креста Господня вместе, то получится Ноев ковчег".Но тогда даже необразованные крестьяне хорошо знали: святыня не хранится в одном месте. Тот крест, что стоит в храме Гроба Господня в Иерусалиме, — всего лишь копия. А в нее вложена небольшая частица подлинной реликвии. Но где же тогда остальные?Вообще, проследить историю артефакта довольно трудно. В Евангелии о его судьбе, строго говоря, ничего не сказано.После смерти Христа римские власти сделали для апостолов исключение: позволили забрать тело Учителя. Доверили эту миссию Иосифу Аримафейскому — тайному ученику Иисуса, а по совместительству влиятельному иудейскому старейшине."Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, — и принес состав из смирны и алоя, литр около ста. Итак они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают Иудеи. На том месте, где Он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы Иудейской, потому что гроб был близко", — свидетельствует евангелист Иоанн.Согласно древнееврейскому обычаю, орудие казни оставляли в погребальной пещере рядом с телом. Но в случае с Иисусом этого не сделали. По одной версии, Крест закопали где-то поблизости, а по другой — бросили в городскую канализацию.Есть еще одна трудность: в канун праздника иудейской Пасхи казнили не только Христа. По обе стороны от него распяли двух разбойников. По-видимому, все три креста зарыли рядом. Первые христиане тайно посещали это место вплоть до 130 года, когда римляне в ходе подавления очередного восстания разрушили Иерусалим до основания.Пытались откусить частьТриста лет спустя римские власти сменили гнев на милость. Царица Елена, мать императора Константина, отправила на Святую Землю экспедицию, чтобы найти святыни, связанные с земной жизнью Спасителя. В их числе, разумеется, Крест Господень.Однако к тому времени в Иерусалиме уже никто и не знал, что за ценность здесь зарыта. Неудивительно: после разрушения во II веке из города выгнали почти всех. Но нашелся один человек, который сохранил тайну.По легенде, его звали Иудой. Он отказался сообщить Елене местонахождение реликвии, но под угрозой пытки все же признался. Церковное предание гласит: иерусалимский епископ Макарий предложил поочередно приложить каждый из найденных крестов к тяжелобольной женщине. От прикосновения к подлинному она тут же исцелилась.Обретенную реликвию выставили на поклонение. А затем разделили пополам: одну половину оставили в Иерусалиме, вторую увезли в Константинополь.Однако ученые в этом сомневаются. Некоторые из них полагают, что Елена оставила на Святой Земле лишь небольшой фрагмент. Об этом, в частности, свидетельствует некая монахиня Эгерия, посетившая Палестину в конце IV века."Во время службы на Голгофе, — писала она, — перед епископом ставят стол и затем вносят серебряную шкатулку с древом священного Креста. Его вынимают, епископ крепко держит святыню в руках и дает всем людям приложиться к ней. Рядом стоят диаконы — я не знаю, для чего именно, но говорят, что были случаи, когда святое древо пытались украсть, выхватив или даже откусив от него часть".Все-таки разделилиВ конце концов иерусалимский фрагмент все же украли. В 614 году персидский правитель Хосров разграбил город и забрал святыню. Расчет был политический: ради возвращения частицы Креста византийцы готовы были на все, а значит, можно требовать что угодно.Однако столица Константинополь не шантаж не поддалась. Император Ираклий в последующие полтора десятилетия шаг за шагом подрывал могущество персов. В итоге те вернули Крест.Но в 638-м священный для христиан Иерусалим пал под натиском арабских завоевателей. Захватчики дотла сожгли храм Гроба Господня. Правда, главную реликвию чудом удалось спасти."Христиане, посовещавшись, разрезав, разделили на много частей и по церквам верных распределили", — описывал судьбу Креста католический монах Анселл в XI веке.В Иерусалиме осталась наибольшая часть. Ее история обрывается приблизительно в 1187-м. Крестоносцы взяли реликвию на битву с армией Саладина. Рыцари проиграли, а Крест таинственным образом исчез. По преданию, папа римский Урбан III, узнав об этом, упал замертво.После по всей средневековой Европе гуляла легенда, что Крест был изготовлен из райского дерева и вернулся обратно на небеса. В хрониках же он упоминается еще пару раз: в 1219-м арабы предложили артефакт тамплиерам взамен на снятие осады с города Думьят в Египте. В другом манускрипте говорится, что его спрятали где-то в окрестностях Дамаска.Критерий истинностиНе задержался на своем месте и фрагмент, что доставила в Константинополь царица Елена. В 1204-м столицу захватили крестоносцы. Большинство святынь они увезли с собой. По-видимому, в их числе был Крест Господень.В Европе же его разделили на части. Наиболее крупные хранятся в наши дни в Риме, Париже, Генте, Брюсселе, на Афоне. И в России тоже: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Иваново. В 2006-м небольшую частичку Креста доставили на околоземную орбиту.Любопытно, что в подлинности фрагментов, хранящихся в России, ученые не сомневаются. Ведь их историю можно проследить довольно четко. А это для специалистов — главный критерий.
https://ria.ru/20250417/prazdnik-2011383202.html
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иерусалим, россия, европа, пасха, аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Иерусалим, Россия, Европа, Пасха, Аналитика - Религия и мировоззрение
Сомнений нет. Почему главную христианскую святыню нужно искать в России

Православные отмечают Страстную пятницу

© Depositphotos.com / DesignPicsIncРаспятие
Распятие - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Depositphotos.com / DesignPicsInc
Распятие
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости, Сергей Проскурин. У православных наступила Страстная пятница — самый скорбный день, когда вспоминают распятие Иисуса Христа. Орудие казни — Крест Господень — не могут найти до сих пор. О версиях местонахождения реликвии — в материале РИА Новости.

Не один, а три

Поддельные документы, красивые легенды о чудесном обретении — в XVI веке Европу охватила настоящая лихорадка, но не золотая, а церковная. Крупные города и монастыри вовсю скупали различные христианские реликвии для привлечения паломников.
Прежде всего охотились за Крестом Господнем. Оно и понятно: верующие придавали святыне особое значение во все времена. Это не только орудие казни Спасителя, но и главный символ христианства. Кроме того, ему издревле приписывали всевозможные чудодейственные свойства.
Современник "духовной эпидемии" французский богослов Жан Кальвин язвительно заметил по этому поводу: "Если собрать все части Креста Господня вместе, то получится Ноев ковчег".
Но тогда даже необразованные крестьяне хорошо знали: святыня не хранится в одном месте. Тот крест, что стоит в храме Гроба Господня в Иерусалиме, — всего лишь копия. А в нее вложена небольшая частица подлинной реликвии. Но где же тогда остальные?
Вообще, проследить историю артефакта довольно трудно. В Евангелии о его судьбе, строго говоря, ничего не сказано.
© Public domainИкона Эммануила Лампардоса "Распятие", XVII в.
Икона Эммануила Лампардоса Распятие, XVII в. - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Public domain
Икона Эммануила Лампардоса "Распятие", XVII в.
После смерти Христа римские власти сделали для апостолов исключение: позволили забрать тело Учителя. Доверили эту миссию Иосифу Аримафейскому — тайному ученику Иисуса, а по совместительству влиятельному иудейскому старейшине.
"Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, — и принес состав из смирны и алоя, литр около ста. Итак они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают Иудеи. На том месте, где Он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы Иудейской, потому что гроб был близко", — свидетельствует евангелист Иоанн.
Согласно древнееврейскому обычаю, орудие казни оставляли в погребальной пещере рядом с телом. Но в случае с Иисусом этого не сделали. По одной версии, Крест закопали где-то поблизости, а по другой — бросили в городскую канализацию.
Есть еще одна трудность: в канун праздника иудейской Пасхи казнили не только Христа. По обе стороны от него распяли двух разбойников. По-видимому, все три креста зарыли рядом. Первые христиане тайно посещали это место вплоть до 130 года, когда римляне в ходе подавления очередного восстания разрушили Иерусалим до основания.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСувенирная лавка в Старом городе в Иерусалиме
Сувенирная лавка в Старом городе в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Сувенирная лавка в Старом городе в Иерусалиме

Пытались откусить часть

Триста лет спустя римские власти сменили гнев на милость. Царица Елена, мать императора Константина, отправила на Святую Землю экспедицию, чтобы найти святыни, связанные с земной жизнью Спасителя. В их числе, разумеется, Крест Господень.
Однако к тому времени в Иерусалиме уже никто и не знал, что за ценность здесь зарыта. Неудивительно: после разрушения во II веке из города выгнали почти всех. Но нашелся один человек, который сохранил тайну.
По легенде, его звали Иудой. Он отказался сообщить Елене местонахождение реликвии, но под угрозой пытки все же признался. Церковное предание гласит: иерусалимский епископ Макарий предложил поочередно приложить каждый из найденных крестов к тяжелобольной женщине. От прикосновения к подлинному она тут же исцелилась.
Обретенную реликвию выставили на поклонение. А затем разделили пополам: одну половину оставили в Иерусалиме, вторую увезли в Константинополь.
© AP Photo / Ariel SchalitПравославные верующие рядом с храмом Гроба Господня
Православные верующие рядом с Храмом Гроба Господня - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Православные верующие рядом с храмом Гроба Господня
Однако ученые в этом сомневаются. Некоторые из них полагают, что Елена оставила на Святой Земле лишь небольшой фрагмент. Об этом, в частности, свидетельствует некая монахиня Эгерия, посетившая Палестину в конце IV века.
"Во время службы на Голгофе, — писала она, — перед епископом ставят стол и затем вносят серебряную шкатулку с древом священного Креста. Его вынимают, епископ крепко держит святыню в руках и дает всем людям приложиться к ней. Рядом стоят диаконы — я не знаю, для чего именно, но говорят, что были случаи, когда святое древо пытались украсть, выхватив или даже откусив от него часть".

Все-таки разделили

В конце концов иерусалимский фрагмент все же украли. В 614 году персидский правитель Хосров разграбил город и забрал святыню. Расчет был политический: ради возвращения частицы Креста византийцы готовы были на все, а значит, можно требовать что угодно.
Однако столица Константинополь не шантаж не поддалась. Император Ираклий в последующие полтора десятилетия шаг за шагом подрывал могущество персов. В итоге те вернули Крест.
© РИА Новости / Антон СкрипуновХрам Гроба Господня в Иерусалиме
Храм Гроба Господня в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Храм Гроба Господня в Иерусалиме
Но в 638-м священный для христиан Иерусалим пал под натиском арабских завоевателей. Захватчики дотла сожгли храм Гроба Господня. Правда, главную реликвию чудом удалось спасти.
"Христиане, посовещавшись, разрезав, разделили на много частей и по церквам верных распределили", — описывал судьбу Креста католический монах Анселл в XI веке.
В Иерусалиме осталась наибольшая часть. Ее история обрывается приблизительно в 1187-м. Крестоносцы взяли реликвию на битву с армией Саладина. Рыцари проиграли, а Крест таинственным образом исчез. По преданию, папа римский Урбан III, узнав об этом, упал замертво.
После по всей средневековой Европе гуляла легенда, что Крест был изготовлен из райского дерева и вернулся обратно на небеса. В хрониках же он упоминается еще пару раз: в 1219-м арабы предложили артефакт тамплиерам взамен на снятие осады с города Думьят в Египте. В другом манускрипте говорится, что его спрятали где-то в окрестностях Дамаска.
© РИА Новости / Ирина НехорошкинаКинематографическая Голгофа
Кинематографическая Голгофа - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Кинематографическая Голгофа

Критерий истинности

Не задержался на своем месте и фрагмент, что доставила в Константинополь царица Елена. В 1204-м столицу захватили крестоносцы. Большинство святынь они увезли с собой. По-видимому, в их числе был Крест Господень.
В Европе же его разделили на части. Наиболее крупные хранятся в наши дни в Риме, Париже, Генте, Брюсселе, на Афоне. И в России тоже: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Иваново. В 2006-м небольшую частичку Креста доставили на околоземную орбиту.
Любопытно, что в подлинности фрагментов, хранящихся в России, ученые не сомневаются. Ведь их историю можно проследить довольно четко. А это для специалистов — главный критерий.
Литургия в храме Христа Спасителя. 20 ноября 2017 года - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
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