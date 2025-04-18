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Около 350 судов ремонтируются ежегодно на архангельских верфях - РИА Новости, 18.04.2025
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Архангельская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Архангельская область
 
19:23 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/suda-2012175856.html
Около 350 судов ремонтируются ежегодно на архангельских верфях
Около 350 судов ремонтируются ежегодно на архангельских верфях - РИА Новости, 18.04.2025
Около 350 судов ремонтируются ежегодно на архангельских верфях
Архангельская область обладает уникальными компетенциями и производственными мощностями в сфере судостроения и судоремонта, ежегодно на верфях проходит ремонт... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T19:23:00+03:00
2025-04-18T19:23:00+03:00
архангельская область
архангельская область
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АРХАНГЕЛЬСК, 18 апр – РИА Новости. Архангельская область обладает уникальными компетенциями и производственными мощностями в сфере судостроения и судоремонта, ежегодно на верфях проходит ремонт порядка 350 судов, и заметна устойчивая тенденция к росту, сообщил губернатор Архангельской области. В пятницу состоялась рабочая встреча Цыбульского и помощника президента РФ Николая Патрушева, который прибыл в Архангельскую область с рабочим визитом. В рамках встречи обсуждался широкий круг вопросов, в том числе перспективы судостроения и судоремонта, активно развивающейся и очень востребованной отрасли региона. "Традиционно наши суда обслуживались в портах Западной Европы, сегодня, на самом деле – к счастью, эта возможность завершилась, и все вернулись в родную гавань. Если раньше около 180 судов ремонтировалось на наших верфях, то сейчас это уже 350, и идет устойчивая тенденция к росту. Теперь мы должны успевать к запросу рынка", - сказал Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Цыбульский отметил, что в регионе работает филиал крупнейшего предприятия "Звездочка" – "Красная Кузница", одним из основных направлений деятельности которого является ремонт гражданских судов и военных кораблей водоизмещением до 9 тысяч тонн. На предприятии два года назад совместно с Минпромторгом России был запущен проект по строительству четырёх пассажирских судов с ледовым усилением. Два из них – "Онега" и "Сольвычегодск" уже вышли на ходовые испытания. "Важно развивать и компетенцию судоремонта. В соответствии с программой развития ОСК строится новый плавучий док на 5 тысяч тонн. Но важно модернизировать и наземную инфраструктуру. У нас есть предложение по строительству наклонного спуска, что позволит обеспечить тоннаж кораблей для обслуживания до тысячи тонн, то есть в два раза увеличить возможности верфей", - пояснил губернатор и попросил рекомендовать обратить внимание ОСК и Минпромторга на модернизацию инфраструктуры "Красной Кузницы", которая может быть базовым предприятием для судоремонта и судостроения именно малотоннажного и среднетоннажного флота. Новая верфь, как отметил глава региона, может обеспечить в том числе строительство судов обеспечения, танкеров, газовозов, контейнеровозов, балкеров, а также морской техники различного назначения. В ходе встречи с Патрушевым таже шла речь о развитии Архангельского транспортного узла и реализации проекта по строительству глубоководного района морского порта, перспективах укрепления судоремонтных мощностей, а также возможности создания новой судостроительной верфи.
https://ria.ru/20250326/tsybulskiy-2007566166.html
https://ria.ru/20250418/port-2012126600.html
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архангельская область
Архангельская область, Архангельская область
Около 350 судов ремонтируются ежегодно на архангельских верфях

Губернатор Цыбульский: в Архангельской области ежегодно ремонтируется 350 судов

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкАлександр Цыбульский
Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Александр Цыбульский . Архивное фото
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АРХАНГЕЛЬСК, 18 апр – РИА Новости. Архангельская область обладает уникальными компетенциями и производственными мощностями в сфере судостроения и судоремонта, ежегодно на верфях проходит ремонт порядка 350 судов, и заметна устойчивая тенденция к росту, сообщил губернатор Архангельской области.
В пятницу состоялась рабочая встреча Цыбульского и помощника президента РФ Николая Патрушева, который прибыл в Архангельскую область с рабочим визитом. В рамках встречи обсуждался широкий круг вопросов, в том числе перспективы судостроения и судоремонта, активно развивающейся и очень востребованной отрасли региона.
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
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"Традиционно наши суда обслуживались в портах Западной Европы, сегодня, на самом деле – к счастью, эта возможность завершилась, и все вернулись в родную гавань. Если раньше около 180 судов ремонтировалось на наших верфях, то сейчас это уже 350, и идет устойчивая тенденция к росту. Теперь мы должны успевать к запросу рынка", - сказал Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
Цыбульский отметил, что в регионе работает филиал крупнейшего предприятия "Звездочка" – "Красная Кузница", одним из основных направлений деятельности которого является ремонт гражданских судов и военных кораблей водоизмещением до 9 тысяч тонн. На предприятии два года назад совместно с Минпромторгом России был запущен проект по строительству четырёх пассажирских судов с ледовым усилением. Два из них – "Онега" и "Сольвычегодск" уже вышли на ходовые испытания.
"Важно развивать и компетенцию судоремонта. В соответствии с программой развития ОСК строится новый плавучий док на 5 тысяч тонн. Но важно модернизировать и наземную инфраструктуру. У нас есть предложение по строительству наклонного спуска, что позволит обеспечить тоннаж кораблей для обслуживания до тысячи тонн, то есть в два раза увеличить возможности верфей", - пояснил губернатор и попросил рекомендовать обратить внимание ОСК и Минпромторга на модернизацию инфраструктуры "Красной Кузницы", которая может быть базовым предприятием для судоремонта и судостроения именно малотоннажного и среднетоннажного флота.
Новая верфь, как отметил глава региона, может обеспечить в том числе строительство судов обеспечения, танкеров, газовозов, контейнеровозов, балкеров, а также морской техники различного назначения.
В ходе встречи с Патрушевым таже шла речь о развитии Архангельского транспортного узла и реализации проекта по строительству глубоководного района морского порта, перспективах укрепления судоремонтных мощностей, а также возможности создания новой судостроительной верфи.
Города России. Архангельск - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
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