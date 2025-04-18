https://ria.ru/20250418/sud-2012146482.html

Верховный суд раскрыл число дел, рассматриваемых по видеосвязи

Верховный суд раскрыл число дел, рассматриваемых по видеосвязи - РИА Новости, 18.04.2025

Верховный суд раскрыл число дел, рассматриваемых по видеосвязи

Количество судебных заседаний в российских судах с использованием видео-конференц-связи превысило 6 тысяч в день, рассказал РИА Новости начальник отдела... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T17:46:00+03:00

2025-04-18T17:46:00+03:00

2025-04-18T17:46:00+03:00

технологии

россия

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Количество судебных заседаний в российских судах с использованием видео-конференц-связи превысило 6 тысяч в день, рассказал РИА Новости начальник отдела видеоконференций и связи управления информатизации и связи Верховного суда РФ Андрей Герман. "Ежедневно в судах Российской Федерации проводятся дистанционные судебные заседания с использованием технологии ВКС, количество которых уже превысило 6 тысяч за сутки", - рассказал он. Герман пояснил, что впервые эта технология была применена 25 лет назад - 19 апреля 2000 года. Тогда Верховный суд России рассмотрел три уголовных дела с участием осужденных и арестованных по видео-конференц-связи. Он отметил, что ВКС также используется для допроса свидетелей и помогает сократить сроки рассмотрения дела.

https://ria.ru/20250417/sud-2011925793.html

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технологии, россия, верховный суд рф, общество