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Верховный суд раскрыл число дел, рассматриваемых по видеосвязи - РИА Новости, 18.04.2025
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17:46 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/sud-2012146482.html
Верховный суд раскрыл число дел, рассматриваемых по видеосвязи
Верховный суд раскрыл число дел, рассматриваемых по видеосвязи - РИА Новости, 18.04.2025
Верховный суд раскрыл число дел, рассматриваемых по видеосвязи
Количество судебных заседаний в российских судах с использованием видео-конференц-связи превысило 6 тысяч в день, рассказал РИА Новости начальник отдела... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T17:46:00+03:00
2025-04-18T17:46:00+03:00
технологии
россия
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общество
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Количество судебных заседаний в российских судах с использованием видео-конференц-связи превысило 6 тысяч в день, рассказал РИА Новости начальник отдела видеоконференций и связи управления информатизации и связи Верховного суда РФ Андрей Герман. "Ежедневно в судах Российской Федерации проводятся дистанционные судебные заседания с использованием технологии ВКС, количество которых уже превысило 6 тысяч за сутки", - рассказал он. Герман пояснил, что впервые эта технология была применена 25 лет назад - 19 апреля 2000 года. Тогда Верховный суд России рассмотрел три уголовных дела с участием осужденных и арестованных по видео-конференц-связи. Он отметил, что ВКС также используется для допроса свидетелей и помогает сократить сроки рассмотрения дела.
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технологии, россия, верховный суд рф, общество
Технологии, Россия, Верховный суд РФ, Общество
Верховный суд раскрыл число дел, рассматриваемых по видеосвязи

Российские суды ежедневно слушают более шести тысяч дел с помощью видеосвязи

© РИА Новости / Кривобок Руслан | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Кривобок Руслан
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Количество судебных заседаний в российских судах с использованием видео-конференц-связи превысило 6 тысяч в день, рассказал РИА Новости начальник отдела видеоконференций и связи управления информатизации и связи Верховного суда РФ Андрей Герман.
"Ежедневно в судах Российской Федерации проводятся дистанционные судебные заседания с использованием технологии ВКС, количество которых уже превысило 6 тысяч за сутки", - рассказал он.
Герман пояснил, что впервые эта технология была применена 25 лет назад - 19 апреля 2000 года. Тогда Верховный суд России рассмотрел три уголовных дела с участием осужденных и арестованных по видео-конференц-связи.
Он отметил, что ВКС также используется для допроса свидетелей и помогает сократить сроки рассмотрения дела.
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