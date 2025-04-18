https://ria.ru/20250418/ssha-2011949876.html

США могут остаться без витаминов из-за пошлин против Китая

США могут остаться без витаминов из-за пошлин против Китая - РИА Новости, 18.04.2025

США могут остаться без витаминов из-за пошлин против Китая

Жители США могут остаться без импортных витаминов и различных медицинских приспособлений, например медицинских очков, а также колясок и тростей для людей с... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T05:12:00+03:00

2025-04-18T05:12:00+03:00

2025-04-18T05:12:00+03:00

китай

сша

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Жители США могут остаться без импортных витаминов и различных медицинских приспособлений, например медицинских очков, а также колясок и тростей для людей с инвалидностью, из-за заградительных пошлин на товары из Китая, выяснило РИА Новости по данным американской статслужбы. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля он объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками. Затем власти США пригрозили Китаю введением торговых пошлин на импорт в размере "до 245%" за их ответные действия на уже введенные ранее "взаимные" тарифы. Из-за этого в соцсетях появились сообщения, что китайские тарифы выросли до 245%. Белый дом в среду опроверг сообщения о том, что все американские тарифы на китайские товары будут повышены до 245%, объяснив, что лишь отдельные категории товаров будут облагаться пошлиной, превышающей 145%. В импорте медицинских товаров самая большая зависимость от Китая у США существует в части закупок инвалидных колясок - по итогам прошлого года 66,3% приезжало в Штаты из Поднебесной. Общий объем поставок составил 273,8 миллиона долларов. Пострадает и импорт тростей - в их импорте на КНР приходится доля в 65,7%, или 27,9 миллиона долларов. Также без очков китайского производства могут остаться люди с проблемами со зрением: из Китая приезжает 46,7% оправ (595,2 миллиона долларов) и 40,4% готовых очков (1,03 миллиарда долларов). Под удар из-за пошлин Трампа рискуют попасть и импортные витамины, так как 64,2% их импорта привозится из Китая. Это 891,7 миллиона долларов по итогам прошлого года. Наконец, повышенные пошлины отразятся на поставках медицинской мебели - 41,5% (538,3 миллиона долларов) и перевязочных материалов - 37,1% (715,7 миллиона). Кроме того, Китай занимает большие доли в поставках в США органо-неорганических соединений (65,6%, или 758,7 миллиона долларов) и галогенированных производных углеводородов (46,2%, или 355 миллионов). Эти соединения обычно используются в химической промышленности и могут применяться при создании лекарств.

https://ria.ru/20250416/ssha-2011486813.html

https://ria.ru/20250412/prikladova-2010868209.html

https://ria.ru/20250411/poshliny-2010775119.html

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире