В США гражданин Афганистана признался в планировании теракта
Афганец признался в планируемом ИГ теракте, чтобы сорвать выборы в США
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. В США гражданин Афганистана признал себя виновным в приобретении огнестрельного оружия в рамках заговора о совершении теракта в день выборов по указанию "Исламского государства" (ИГ, ИГИЛ)*, сообщает министерство юстиции США.
"Сегодня 18-летний Абдулла Хаджи Зада, уроженец и гражданин Афганистана, который проживает в США на законных основаниях, признал себя виновным в умышленном приобретении, попытке приобретения и сговоре с целью приобретения огнестрельного оружия и боеприпасов для использования в совершении федерального преступления, связанного с терроризмом," – говорится в заявлении Управления по связям с общественностью в министерстве юстиции США.
Зада и его сообщник Насир Ахмад Таухеди были арестованы в октябре 2024 года, за месяц до проведения выборов. На момент ареста Заде было 17 лет, но он признал себя виновным как совершеннолетний. В связи с этим ему грозит максимальное наказание – 15 лет лишения свободы и штраф в размере 250 тысяч долларов.
В рамках соглашения о признании вины Зада обязался после окончания срока заключения покинуть территорию США и вернуться в Афганистан. Кроме того, он отказался от права обжаловать обвинительный приговор или от возможности получить освобождение от депортации, включая ходатайство о предоставлении убежища.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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