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В США гражданин Афганистана признался в планировании теракта - РИА Новости, 18.04.2025
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03:05 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/ssha-2011942092.html
В США гражданин Афганистана признался в планировании теракта
В США гражданин Афганистана признался в планировании теракта - РИА Новости, 18.04.2025
В США гражданин Афганистана признался в планировании теракта
В США гражданин Афганистана признал себя виновным в приобретении огнестрельного оружия в рамках заговора о совершении теракта в день выборов по указанию... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T03:05:00+03:00
2025-04-18T03:05:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. В США гражданин Афганистана признал себя виновным в приобретении огнестрельного оружия в рамках заговора о совершении теракта в день выборов по указанию "Исламского государства" (ИГ, ИГИЛ)*, сообщает министерство юстиции США. "Сегодня 18-летний Абдулла Хаджи Зада, уроженец и гражданин Афганистана, который проживает в США на законных основаниях, признал себя виновным в умышленном приобретении, попытке приобретения и сговоре с целью приобретения огнестрельного оружия и боеприпасов для использования в совершении федерального преступления, связанного с терроризмом," – говорится в заявлении Управления по связям с общественностью в министерстве юстиции США. Зада и его сообщник Насир Ахмад Таухеди были арестованы в октябре 2024 года, за месяц до проведения выборов. На момент ареста Заде было 17 лет, но он признал себя виновным как совершеннолетний. В связи с этим ему грозит максимальное наказание – 15 лет лишения свободы и штраф в размере 250 тысяч долларов. В рамках соглашения о признании вины Зада обязался после окончания срока заключения покинуть территорию США и вернуться в Афганистан. Кроме того, он отказался от права обжаловать обвинительный приговор или от возможности получить освобождение от депортации, включая ходатайство о предоставлении убежища.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20250307/krokus-2003724590.html
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в мире, сша, афганистан, россия, исламское государство*
В мире, США, Афганистан, Россия, Исламское государство*
В США гражданин Афганистана признался в планировании теракта

Афганец признался в планируемом ИГ теракте, чтобы сорвать выборы в США

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
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ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. В США гражданин Афганистана признал себя виновным в приобретении огнестрельного оружия в рамках заговора о совершении теракта в день выборов по указанию "Исламского государства" (ИГ, ИГИЛ)*, сообщает министерство юстиции США.
"Сегодня 18-летний Абдулла Хаджи Зада, уроженец и гражданин Афганистана, который проживает в США на законных основаниях, признал себя виновным в умышленном приобретении, попытке приобретения и сговоре с целью приобретения огнестрельного оружия и боеприпасов для использования в совершении федерального преступления, связанного с терроризмом," – говорится в заявлении Управления по связям с общественностью в министерстве юстиции США.
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Зада и его сообщник Насир Ахмад Таухеди были арестованы в октябре 2024 года, за месяц до проведения выборов. На момент ареста Заде было 17 лет, но он признал себя виновным как совершеннолетний. В связи с этим ему грозит максимальное наказание – 15 лет лишения свободы и штраф в размере 250 тысяч долларов.
В рамках соглашения о признании вины Зада обязался после окончания срока заключения покинуть территорию США и вернуться в Афганистан. Кроме того, он отказался от права обжаловать обвинительный приговор или от возможности получить освобождение от депортации, включая ходатайство о предоставлении убежища.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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